Kozármisleny: csapatot és osztályt is vált a nyáron érkezett volt U-válogatott szélső

„Távozik a HR-Rent Kozármisleny csapatából Dobos Áron, a júniusban érkezett támadóval kölcsönös megegyezéssel bontott szerződést klubunk” – adta hírül kedden az NB II-es baranyai klub, és Magyar Márk klubigazgató is kommentálta a klub Facebook oldalán a mislenyieknél csak két bajnokin, összesen 29 percet szerepelt Dobos távozását.

„Szerintem mindkét félben maradt hiányérzet a rövidre sikerült kaland kapcsán. Az utóbbi időben vezetőedzőnk és én is sokat beszéltünk, egyeztettünk Áronnal, akit egy komoly tehetséggel megáldott játékosnak és egy jó srácnak tartunk, de alaposan végigbeszélve a helyzetét és a lehetőségeket, úgy döntött, hogy most egy másik környezetben szeretné újra megtalálni, felépíteni magát. Korrekt viszonyban váltunk el egymástól, és azzal az üzenettel engedtük el, hogy ha készen áll rá, mi szívesen látjuk újra Kozármislenyben” – fogalmazott a sportvezető.

A Nemzeti Sport értesülései szerint Dobos visszatér szülővárosába, Dunaújvárosba, és akár már szerdán pályára is léphet az NB III Délnyugati csoportjában szereplő Dunaújváros FC-ben a PTE PEAC elleni bajnokin.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL

Érkezett: Babinszky Bence (Kaposvár), Bakó Sámuel (MTK – kölcsönbe), Bodrogi Bence (ZTE II), Bíró Márk (Siegendorf – Ausztria), Dobos Áron (Soroksár), Dóra Donát (Hódmezővásárhely), Harsányi Dániel (Tatabánya), Jelena Richárd (Tatabánya), Kátai-Urbán Marcell (Bonyhád), Lengyel Noel (PMFC – kölcsönből vissza), Máté Csaba (Paks II), Artem Nahirnij (ukrán-magyar, Puskás Akadémia), Pesti Zoltán (Paks – kölcsönbe), Pupp Zétény (Paks II – kölcsönbe), Sebestyén Márk (Bp. Honvéd II), Szalka Dominik (Mosonmagyaróvár)

Távozott: Átrok Zalán (Bp. Honvéd – kölcsönből vissza, onnan MTK), Cipf Dominik (Tiszakécske – kölcsönből vissza, onnan Ajka), Debreceni Zalán (Paks – kölcsönből vissza, onnan Ajka, kölcsönbe), Dobos Áron (Dunaújváros), Ikonomu Konsztantinosz (görög-magyar, Pécs, kölcsön után végleg), Kirchner Krisztián (Ajka), Kiss Balázs (?), Kocsis Gergely (Putnok – kölcsönbe), Lacza Alex (szlovák-magyar, ETO FC – kölcsönből vissza), Lépő Kristóf (Paks – kölcsönből vissza), Major Sámuel (?), Rácz László (PMFC – kölcsönből vissza, onnan Kazincbarcika), Schuszter Ronald (Kazincbarcika), Vajda Roland (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan Videoton)