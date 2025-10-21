Férfi kosárlabda: Paár Márk megcélozza a felnőttválogatottat

Az újonc Kaposvár szolgáltatta a negyedik forduló szenzációját, miután az elmúlt hétvégén 117–110-re nyert a bajnokesélyes, a játéknapot három győzelemmel váró Alba Fehérvár vendégeként a férfibajnokságban. A szórakoztató, pontgazdag, gyors tempójú összecsapáson a somogyi csapat 26 percig vezetett (egyszer 15 ponttal is), az utolsó negyedben 40 pontot szerzett!

A 2024 júniusában az élvonalból kieső, majd idén visszajutó együttes az évadot három vereséggel kezdte el, majd hazai pályán nyert a Honvéd ellen, a fehérvári győzelemmel pedig a 9. helyen áll a tabellán. A somogyiaknál öten értek el legalább tíz pontot, köztük Paár Márk, aki 16 ponttal zárta az összecsapást.

„Rohanós meccs volt, ahogy a Szolnok vagy a Falco elleni is, és most is úgy álltunk a találkozóhoz, hogy nincs veszítenivalónk – mondta a 21 éves Paár, aki 75 százalékos pontossággal dobott mezőnyből (6/8), mind a négy büntetőjét értékesítette és még négy lepattanót is leszedett. – Adok-kapok jellegű volt a csata, az Alba is szereti a gyors kosárlabdát, mi is. Nyilván nagy skalpot szereztünk, de állhatnánk jobban is, mert Szegeden borzalmasan dobtunk távolról, így fájó vereséget szenvedtünk. Összességében sem elégedettek, sem csalódottak nem lehetünk, hiszen tulajdonképpen három bajnokesélyessel is játszottunk már, Szolnokon közel jártunk a bravúrhoz, a Falcóval sokáig pariban voltunk, az Albát pedig megvertük.”

A 2024–2025-ös idényben a B-csoport rájátszását veretlenül megnyerő és ezzel a feljutást kiharcoló Kaposvár kulcsjátékosa volt Paár, aki 18 pontot szerzett átlagban és a teljesítményindexe alapján a liga harmadik legjobb kosárlabdázója volt a playoffban.

„A két osztály között a legnagyobb különbség az erőben és a játék gyorsaságában mutatkozik meg” – folytatta a korosztályos válogatottaknál rendre számításba vett hátvéd, akiről Dzunics Braniszlav, a Kaposvár vezetőedzője, korábbi férfikapitány úgy véli, a sportág egyik nagy ígérete. – „Az előszezonunk jól sikerült, eddig ennek megfelelően jöttek az eredmények, szerintem versenyben lehetünk a playoffot érő helyekért. Ponterős voltam Fehérváron, nyilván minden meccsen a legjobbat szeretném kihozni magamból, főleg védekezésben, és bízom benne, a legutóbbi teljesítmény lendületet ad a folytatásra. Megpróbálom megcélozni a felnőttválogatott kerettagságát is, jó visszajelzés lenne, hogy megfelelő melót végzek. A »magyarszabály«, vagyis hogy két hazai nevelésű játékosnak mindig a pályán kell lennie, segítség nekünk, fiataloknak, remélem, sokan élünk a lehetőséggel.”