Vámos Petra: Nagyjából ott tartunk a világbajnokság előtt, ahol kell

2025.10.21. 06:37
Vámos Petra (balra) szerint a csehek ellen a megfelelő hozzáállással küzdött a válogatott (Fotó: Árvai Károly)
Vámos Petra kézilabda magyar női kézilabda-válogatott
Tizenegy góllal bizonyult jobbnak cseh ellenfelénél a magyar női kézilabda-válogatott a második fordulóban. A négy találatig jutó Vámos Petra a mentalitásban és a védekezésben is lát javuló tendenciát.

Elkapta a rajtot a csehek ellen női válogatottunk, Vámos Petráék hatékonyan használták ki a megfiatalított ellenfél összeszokatlanságból fakadó hiányosságait. Hátul Papp Nikolettáék kemény védőmunkájának és Szemerey Zsófi védéseinek köszönhetően hamar kényelmes előnyt alakított ki Európa-bajnoki bronzérmes együttesünk. Nyolcgólos vezetésnél azonban túlságosan is hátradőltek a mieink, az első játékrész utolsó tizenkét percében csupán egy magyar találat született. A hazai közönség példásan űzte-hajtotta övéit, még jelentős lemaradásnál is úgy örültek egy-egy gólnak, mintha épp döntetlen lenne az állás.

Ennyire közel azért nem zárkóztak fel a hazaiak, sőt, a második félidő derekára az újra lendületbe jövő magyar csapat már tízre növelte a különbséget. A Szemereyt váltó fiatal Bukovszky Anna is hozzátette a magáét a kapuban, elöl a csapatkapitány Klujber Katrin gólokkal és kulcspasszokkal is jeleskedett, a 31–20-as magyar siker megérdemelt, tükrözi a játék képét.

„Sokkal jobban nézett ki a csehek elleni mérkőzésünk, mint a törökökkel szembeni első találkozónk – értékelt lapunknak a cseh fővárosban a magyar csapat irányítója, Vámos Petra. – Mentalitásban és hozzáállásban magasabb fokozatra kapcsoltunk, az elejétől kezdve éreztem a tüzet a lányokban. Azért akadtak hullámvölgyeink és a védekezésben is előfordultak kisebb üresjáratok, de ha az egész hetet kellene értékelnem, a vasárnapi győzelmünk jó zárás volt.”

Vámos hozzátette, a törökök elleni meccsen a közeli átlövésekkel és a beálló körüli védekezéssel jelentős problémáik adódtak, de a csehekkel szemben ezen már javítottak.

NŐI KÉZILABDA EUROKUPA, CSOPORTKÖR
2. CSOPORT, 2. FORDULÓ
Csehország–Magyarország 20–31 (9–15)

