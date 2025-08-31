Büntetőkkel győzött a Békéscsaba a Budafok ellen

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–BUDAFOKI MTE 2–0 (1–0)

Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 940 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Márkus Péter, Balla Levente)

BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Kővári, Albert I. (Hodonicki, 30.), Kotula – Szabó B. (Kristóf, 58.), Zsolnai, Nagy G. (Márkus A., 82.), Viczián – Borsos (Kóródi, a szünetben), Ésik (Mikló, 82.). Vezetőedző: Csató Sándor

BUDAFOKI MTE: Hársfalvi – Selyem B., Fekete M., Jagodics M., Horgosi, Kun B. (Bukta, 68.) – Varga B. (Herczeg, 75.), Posztobányi (Lapu, 58.), Stumpf – Kovács D. (Rehó, 75.), Vasvári (Hajdú R., 68.). Vezetőedző: Mészöly Géza

Gólszerző: Borsos ( 24. –11-esből), Mikló (85. –11-esből)

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Gratulálok a játékosoknak, hiszen amin keresztül mentek a héten az egy rémálom volt, betegségek, sérülések nehezítették a munkát. Azt szerettük volna, hogy mi rúgjuk az első gólt, ami össze is jött. Szünet után a kényszerű cserék miatt átálltunk egy másik játékrendszere,a támadásokat feladtuk, de a védekezés rendben volt.

Mészöly Géza: – Az első huszonöt percben belekezdett a Békéscsaba és betolt bennünket a tizenhatoson belülre, de mégis ebből adódott az első tizenegyes. A bekapott gól után éledtünk fel, lettek helyzeteink, átvettük a játék irányítását és innen végig mi domináltunk, sajnos kevés helyzettel, majd jött egy második ajándék tizenegyes. Bosszantó így elveszíteni egy mérkőzést.

Póser Dánielnek, a Békéscsaba hálóőrének sikerült megőriznie a kapuját a góltól korábbi csapata ellen (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

Aktívan kezdett a Békéscsaba, az első harminc percben egyre-másra vezetett veszélyes támadásokat, de a budafoki védelem jól állta a sarat, igaz, a vendégek csak elvétve jutottak el a hazaiak kapujáig. Nagyon érett a csabai gól, ami egy büntető formájában vált valósággá. Innentől kezdve óriásit változott a mérkőzés képe, a budafokiak felébredtek, számtalan helyzetet kidolgoztak, és ha pontosabbak, előnnyel várhatták volna a második félidőt. A hazai csapat helyzetét nehezítette, hogy sérülés miatt a mérkőzés előtt és közben is kiesett egy-egy belső védője.

Kovács Dávidot (10) próbálják szerezni a csabaiak (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

A szünet után tovább folytatódott a csabaiak vesszőfutása, már ami a sérüléseket illeti, hiszen Borsos Filipet és Szabó Bálintot is le kellett cserélni. A második félidőben szinte végig az egyenlítésért harcoló Budafok játszott fölényben, mégis a Békéscsaba lőtt gólt, újra büntetőből, és ismét Jagodics Márk szerencsétlen megmozdulása után. A Békéscsaba a májusi mérkőzés után újra legyőzte a Budafokot, és ezzel idénybeli második sikerét ünnepelhette, 2–0.

