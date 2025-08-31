Nemzeti Sportrádió

Büntetőkkel győzött a Békéscsaba a Budafok ellen

GAJDÁCS PÁLGAJDÁCS PÁL
Vágólapra másolva!
2025.08.31. 18:47
null
A Budafok pont nélkül maradt Békéscsabán (Fotó: Boros Sándor/BMTE)
Címkék
Békéscsaba NB II Békéscsaba 1912 Előre Budafoki MTE élő közvetítés labdarúgó NB II labdarúgó NB II 6. forduló Budafok
Megszerezte második győzelmét is a bajnokságban a mérkőzésen sérülés miatt négy játékosát is elveszítő Békéscsaba a második fölényben nagy fölényben játszó Budafokkal szemben a labdarúgó NB II 6. fordulójában.

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–BUDAFOKI MTE 2–0 (1–0)
Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 940 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Márkus Péter, Balla Levente)
BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Kővári, Albert I. (Hodonicki, 30.), Kotula – Szabó B. (Kristóf, 58.), Zsolnai, Nagy G. (Márkus A., 82.), Viczián – Borsos (Kóródi, a szünetben), Ésik (Mikló, 82.). Vezetőedző: Csató Sándor
BUDAFOKI MTE: Hársfalvi – Selyem B., Fekete M., Jagodics M., Horgosi, Kun B. (Bukta, 68.) – Varga B. (Herczeg, 75.), Posztobányi (Lapu, 58.), Stumpf – Kovács D. (Rehó, 75.), Vasvári (Hajdú R., 68.). Vezetőedző: Mészöly Géza
Gólszerző: Borsos ( 24. –11-esből), Mikló (85. –11-esből)
MESTERMÉRLEG
Csató Sándor: Gratulálok a játékosoknak, hiszen amin keresztül mentek a héten az egy rémálom volt, betegségek, sérülések nehezítették a munkát. Azt szerettük volna, hogy mi rúgjuk az első gólt, ami össze is jött. Szünet után a kényszerű cserék miatt átálltunk egy másik játékrendszere,a támadásokat feladtuk, de a védekezés rendben volt.
Mészöly Géza: Az első huszonöt percben belekezdett a Békéscsaba és betolt bennünket a tizenhatoson belülre, de mégis ebből adódott az első tizenegyes. A bekapott gól után éledtünk fel, lettek helyzeteink, átvettük a játék irányítását és innen végig mi domináltunk, sajnos kevés helyzettel, majd jött egy második ajándék tizenegyes. Bosszantó így elveszíteni egy mérkőzést.

Póser Dánielnek, a Békéscsaba hálóőrének sikerült megőriznie a kapuját a góltól korábbi csapata ellen (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

Aktívan kezdett a Békéscsaba, az első harminc percben egyre-másra vezetett veszélyes támadásokat, de a budafoki védelem jól állta a sarat, igaz, a vendégek csak elvétve jutottak el a hazaiak kapujáig. Nagyon érett a csabai gól, ami egy büntető formájában vált valósággá. Innentől kezdve óriásit változott a mérkőzés képe, a budafokiak felébredtek, számtalan helyzetet kidolgoztak, és ha pontosabbak, előnnyel várhatták volna a második félidőt. A hazai csapat helyzetét nehezítette, hogy sérülés miatt a mérkőzés előtt és közben is kiesett egy-egy belső védője.

Kovács Dávidot (10) próbálják szerezni a csabaiak (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

A szünet után tovább folytatódott a csabaiak vesszőfutása, már ami a sérüléseket illeti, hiszen Borsos Filipet és Szabó Bálintot is le kellett cserélni. A második félidőben szinte végig az egyenlítésért harcoló Budafok játszott fölényben, mégis a Békéscsaba lőtt gólt, újra büntetőből, és ismét Jagodics Márk szerencsétlen megmozdulása után. A Békéscsaba a májusi mérkőzés után újra legyőzte a Budafokot, és ezzel idénybeli második sikerét ünnepelhette, 2–0.
 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Meglátjuk, mire megy a 10. helyen álló Békéscsaba az első győzelmét múlt héten megszerző Budafok ellen.

Zsolnai Richárddal (9) igencsak megküzdöttek a budafokiak (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

 

Békéscsaba NB II Békéscsaba 1912 Előre Budafoki MTE élő közvetítés labdarúgó NB II labdarúgó NB II 6. forduló Budafok
Legfrissebb hírek

Yamal büntetője kevés volt, Madridban vesztette el hibátlan mérlegét a Barcelona

Spanyol labdarúgás
16 órája

Ez sima volt – a Ferencváros három góllal győzött Debrecenben

Labdarúgó NB I
17 órája

Tiszakécskén folytatódott a BVSC vesszőfutása

Labdarúgó NB II
18 órája

Parádézott a Vasas Mislenyben, félbeszakadt a Honvéd meccse, a Mezőkövesd ugrott az élre – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
18 órája

A DAC háromgólos sikert aratott az eddig hibátlan Nagyszombat otthonában

Minden más foci
18 órája

Hat forduló után megszületett az első soroksári győzelem

Labdarúgó NB II
18 órája

Hajrágóllal nyert a Csákvár az Ajka ellen

Labdarúgó NB II
21 órája

Magabiztos győzelmet aratott a Vasas

Labdarúgó NB II
21 órája
Ezek is érdekelhetik