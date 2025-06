Kozármisleny: a gólkirály távozhat, ha akar; új játékosok érkeztek

A korábban a holland élvonalbeli Fortuna Sittardban is futballozó, Soroksárról érkező 25 éves támadó, Dobos Áron a Kozármisleny első nyári szerzeménye. Az NB II-ben 4. helyen végző csapat a héten kezdte meg a nyári felkészülést, s több új játékos és próbajátékos is csatlakozott Pinezits Máté vezetőedző csapatához.

Próbajátékra érkezett a baranyaiakhoz a DVTK-tól Benkő Péter, az MTK-tól Bakó Sámuel (őt valószínűleg kölcsön is veszik) és az NB III-as Kaposvártól távozó Balla Kevin is. Magyar Márk klubigazgatótól megtudtuk, hogy a Paksi FC-vel az előző idényben kötött kooperációs együttműködésük nem folytatódik, de ettől függetlenül Máté Csabát, Pesti Zoltánt és Pupp Zétényt kölcsönvehetik a tolnaiaktól. A múlt héten Pakson próbajátékon szereplő Horváth Dániel pedig jelen állás szerint az új idényt is Kozármislenyben tölti, még egy évig élő szerződés köti a klubhoz. Nem úgy a 2023 – 2024-es NB II-es idény gólkirályát (18 góllal) és a 2024 – 2025-ös évad kozármislenyi házi gólkirályát (17 góllal), a 32 éves Kirchner Krisztiánt.

„Úgy állapodtunk meg vele, hogy szerződése lejártával megnézi, milyen egyéb lehetőségei akadnak. Tett már annyit a klubért, hogy nem helyezünk rá nyomást, ha úgy érzi, hogy máshol is kipróbálná magát, akkor távozik, ha pedig nem kap megfelelő ajánlatot, akkor majd beszélgetünk a folytatásról. Egyelőre nem tudok arról, hogy lenne konkrét ajánlata, velünk kezdte el a nyári felkészülést” – nyilatkozta Kirchner kapcsán a Nemzeti Sportnak Magyar Márk.