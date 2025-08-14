Kifizetődött a Toman testvérek munkája – veretlenül jutott vissza az A-divízióba a magyar csapat

A tavalyi, nagy kudarcot jelentő kiesés után idén semmit sem bízott a véletlenre női U20-as válogatottunk, Magyar Gergely együttese Miskolcon veretlenül jutott vissza az A-divízióba a B-ből. A torna All Star-ötösébe két DVTK-játékos, Aho Tyra és Toman Petra is bekerült, mi Tomannal beszélgettünk a viadal után.

„Magabiztosan vágtunk neki a tornának, bíztunk az elvégzett munkában, mert nagyon sokat dolgoztunk, ez is kellett a jó szerepléshez. Nem volt kérdés, hogy vissza kell jutnunk a legjobbak közé, és az sem, hogy el tudjuk érni” – szögezte le Toman.

Még a DVTK Arénában otthonos kosárlabdázót is meglepte, milyen sok néző ment ki megnézni őket akár hétköznap, akár hétvégén, mint elmondta, örök emlék marad az elképesztő hangulat, nagyon hálásak érte. Úgy látja, az utolsó három mérkőzésük volt a legnehezebb, vagyis a horvátok, a bolgárok és a szerbek elleni, ebből külön a Bulgáriával szemben lejátszott elődöntőt emelte ki, mert akkor ment a legkevésbé jól a játék. Viszont az is igaz, akkor küzdött a legjobban, valaki mindig elő tudott lépni egy-egy fontos pillanatban, amivel átlendítette a holtponton válogatottunkat – emellett a bolgárok is meglepően jól teljesítettek, míg a mieink mentálisan és fizikailag is megérezték, hogy már a torna vége felé járnak.

„Nekem ez volt az első Eb-m, az utóbbi években térdsérülés miatt nem léphettem pályára, így nagyon vártam, hogy játszhassak – folytatta a 20 éves bedobó, akinek tavaly januárban szakadt el a térdszalagja. – Nagyon jó érzéssel töltött el az első néhány meccs, aztán a görögök ellen kisebb húzódást szenvedtem, két mérkőzést kihagytam, önmagamat is le kellett győznöm. Nagy lépcsőfok volt, hirtelen sok mindent átgondoltam, emiatt nagy értéke van, hogy bekerültem az All Star-ötösbe. Fájdalmaim már nincsenek a térdemben, félelmet nem érzek, de ez elég hosszú folyamat, mindig vannak újdonságok.”

Igazán különlegessé tette a kontinensviadalt Toman Petrának, hogy egy csapatban szerepelhetett két testvérével, Dórával és Rékával.

„Nehéz szavakba önteni, még fel sem fogtam, ami történt, nagyon egyedi eset – reagált felvetésünkre Toman Petra. – Ez mindannyiunknak hatalmas visszaigazolás, a munkánk, amelyet együtt végzünk gyermekkorunk óta, kifizetődött. Büszkék lehetünk arra, amit elértünk. Az U19-es világbajnokság is bizonyította, jó csapatunk lehet jövőre az A-divízióban, sokat segített nekünk a 2006–2007-es korosztály, úgyhogy nagy célokat fogalmazhat meg a válogatott.”

Toman a klubévad kapcsán elmondta, a DVTK-nál mindenképpen azt remélik, hogy revansot vesznek az előző idényért, az elbukott bajnoki döntőért a Sopron Basketon. Véleménye szerint nagyon hosszú folyamat vár rájuk, napról napra kell építkezni annak érdekében, hogy jövő májusra a legjobbak legyenek.