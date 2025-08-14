„Megküzdünk egymással, mint Rocky és Apollo”



– A kötöttfogású válogatott két részre szakadt a múlt héten, voltak, akik a Német Nagydíjon versenyeztek, mások Bukarestben, a Ion Cornianu–Simon László-emlékversenyen tették próbára magukat. Ön viszont egyik viadalon sem lépett szőnyegre. Miért?

– Jött rám izom, ha nem figyelek oda, kilencvenhárom-kilencvennégy kiló is vagyok, noha nem szenvedek, amikor le kell fogynom nyolcvanhét kilo­grammra, de megterheli a szervezetemet, általában mindig követi kisebb betegség, és ez most nem fért bele – válaszolta az ESMTK klasszisa, Losonczi Dávid. – Kibirkóztam magam idén, úgy döntöttünk, a vébéig nem kockáztatunk. Egyébként jól vagyok, minden rendben van, zajlik a felkészülés.

Született: 2000. július 1., Budapest

Sportága: birkózás

Fogásneme: kötöttfogás

Súlycsoport: 87 kg

Klubja: ESMTK

Edzői: Kliment László, Kruj Iván, Losonczi Ottó

Kiemelkedő eredményei: olimpiai 5. (2024, Párizs), világbajnok (2023, Belgrád), világbajnoki bronzérmes (2022, Belgrád), Európa-bajnok (2025, Somorja) Fotó: Koncz Márton LOSONCZI Dávid

– Pontosan milyen programmal dolgoznak a szeptemberi világbajnokságig?

– A július közepi Polyák Imre–Varga János-emlékversenyt követően két hét tatai edzőtábor következett. Az első héten betegség miatt nem lehettem ott, de a másodikon már igen, rengeteg külföldi maradt itt, jókat tudtunk birkózni egymással, szóval így is hasznos volt. Ezt követően Budapesten dolgoztunk, a többiek kimentek Németországba és Romániába, addig én klubmunkát végeztem, valamint besegítettem az ESMTK kiskunlacházi edzőtáborában a kisebbeknek. Most egy hét regenerációs időszak következik, aztán két hetet megnyomunk, az elsőt Pesten, a másodikat Porecben. Utána jön a formaélesítés Tatán, majd Budapesten.

– A már említett budapesti UWW-rangsorversenyen négy győztes mérkőzéssel bejutott a döntőbe, amelytől visszalépett. Nem maradt önben hiányérzet?

– A hét közepén éreztem, hogy valami nem stimmel velem, belázasodtam, betegséggel bajlódtam. A verseny közben is elő-előjöttek a tünetek, csak arra vártam, hogy vége legyen és túl legyek rajta. Szerintem ez a teljesítményemen is látszódott, nem tudtam azt hozni, amit szoktam. Örülök, hogy ettől függetlenül is döntőbe jutottam, nincs bennem hiányérzet az elmaradó aranycsata miatt.

– Új arc tűnt fel a mezőnyben. A mindössze huszonegy éves, U20-as vb- és Eb-győztes kazah Iszlam Jevlojev öt nullára húzott el a negyeddöntőben, innen fordított és nyert. Mennyire kell figyelni rá a jövőben?

– Ügyes gyerek, a táborban is birkóztam vele, ott szintén megmutatta, mennyire erős lentről. Fejlett birkózó, a meccs elején meg tudott emelni, utána nekem kellett mennem az eredmény után, szerencsére fel tudtam őrölni. Kemény küzdelem volt, de a végeredmény a lényeg. Nagy meglepetéseket szerintem nem szerez a későbbiekben, lentről erős lesz, de a mérkőzések második felére elfárad.

– Az Európa-bajnoki címét követően mintegy két hónappal rendezték meg a felnőtt országos bajnokságot, amelyen kilencvenhét kilóban tette próbára magát. Klubtársával, Szőke Alexszel együtt jutottak döntőbe, de nem állt ki ellene. Miért?

– Nagyon jó a kapcsolatunk, gyerekkorunk óta barátok vagyunk, nem azért indultam ebben a kategóriában, mert őt meg akartam verni, csupán felkészülési versenyként tekintettem rá. Biztosan jó meccsünk lenne, de nem hiszem, hogy erre valaha is sor kerül. Megküzdünk egymással, mint Rocky és Apollo Creed a bokszfilmsorozat harmadik részének végén – amikor senki sem látja őket.

– Mire számít a szeptember tizenharmadikán kezdődő zágrábi vb-n?

– Biztosan kemény verseny lesz. Én vagyok a regnáló világbajnok, nagyon odafigyelnek rám, elemeznek az ellenfelek. Tudom, kik képesek nehézséget okozni, két-három olyan birkózó van a mezőnyben, aki megfoghat, ha hibázom – készülök, figyelem őket, tudom, mit kell csinálnom. A célom az, hogy megvédjem a címemet, ki kell birkóznom magam, és akkor nem lehet baj.