NB II: Vasas FC–Budapest Honvéd FC

LABDARÚGÓ NB II

30. FORDULÓ

VASAS FC–BUDAPEST HONVÉD FC 0–0 – ÉLŐ

Fáy utca, néző. Vezeti: Bognár Tamás (Tóth II Vencel, Szalai Balázs)

VASAS: Molnár Zs. – Pávkovics, Otigba, Baráth B., Doktorics – Cseke B., Urblík, Berecz – Barkóczi B., Németh B., Tóth M. Vezetőedző: Pintér Attila

HONVÉD: Rácz G. – Pauljevics, Szabó A., Csonka B. – Bévárdi, Szamosi Á.., Pekár I.., Hangya – Simon B., Pinte, Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás

Cikkünk folyamatosan frissül...

Remek hangulat várja a csapatokat, szinte telt ház van a Fáy utcában, a vendégszektor is megtelt! A Vasasnak nincs a saját kezében a sorsa, a Barcika eredményétől is függ az esetleges feljutása. A VIP-szektorban foglal helyet a Vasas korábbi játékosa, a Paksi FC válogatott csatára, Ádám Martin is.



A kezdőcsapatokat tekintve kisebb meglepetésre a Vasas kapuját a fiatal Molnár Zsombor védi; az alapemberek közül sárga lapok miatt hiányzik Hidi M. Sándor, míg sérülés miatt Iyinbor Patrik. A Honvéd kezdőjéből is több kulcsjátékos, Tujvel Tomas, Baki Ákos, Kántor Kevin és Keresztes Noel is hiányzik.



PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a feljutásért küzdő, az előző kilenc hazai bajnokiját egyaránt megnyerő Vasas az elmúlt öt találkozójából négy alkalommal gólt nem kapó Bp. Honvéd ellen.