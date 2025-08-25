Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda: hosszabbított klasszisával a Győr, 2030-ig marad

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.08.25. 10:38
null
Fata Edina ügyvezető társaságában a bejelentés (Fotó: Győri Audi ETO KC)
Címkék
kézilabda Dione Housheer Győri Audi ETO KC szerződéshosszabbítás
Meghatározó játékos jövője dőlt el a Győri Audi ETO KC-nál: a klub 2030-ig szóló szerződést hosszabbított világbajnok holland jobbátlövőjével, Dione Housheerrel. A 25 éves kézilabdázó 2024 nyarán érkezett Győrbe, ahol gyorsan kulcsjátékossá vált, első idényében Bajnokok Ligáját és magyar bajnokságot is nyert a csapattal.

„Hatalmas élmény ez a közös utazás, amit a csapattal együtt bejárhatok. Nagyon jól érzem magam Győrben és nagyszerű közösség alakult ki az öltözőben, amely minden egyes nap a legjobbat hozza ki belőlünk, miközben közösen dolgozunk a céljainkért” – fogalmazott Dione Housheer a Győri Audi ETO honlapján.


„Büszke vagyok, hogy már az első évemben ilyen erős eredményeket értünk el együtt. Ahogyan a csapat folyamatosan fejlődik és előrelép, őszintén hiszem, hogy hosszú távon még sikeresebb lehet. Számomra ez tényleg a legjobb hely arra, hogy fejlődjek és a legjobbamat nyújtsam. A lehetőség adott, a klub minden lehetséges módon támogat minket a céljaink elérésében. Ezért nem is haboztam egy pillanatig sem – büszkén és izgatottan írtam alá a hosszú távú szerződéshosszabbítást az egyesülettel.”

Housheer eddig 45 tétmeccsen lépett pályára zöld-fehérben, és 311 gólt szerzett.

 

kézilabda Dione Housheer Győri Audi ETO KC szerződéshosszabbítás
Legfrissebb hírek

Női kézilabda: a Metz legyőzésével lett tornagyőztes a Győr

Kézilabda
18 órája

Kontra Zsolt 70 éves!

Kézilabda
2025.08.23. 07:43

Felkészülés: döntős a DVSC, az FTC és a Győr is

Kézilabda
2025.08.22. 21:47

Rosta Miklós és Rea Barnabás is szuperkupagyőztes

Kézilabda
2025.08.22. 21:02

Szerződést hosszabbított az FC Barcelona egyik legjobbja – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2025.08.21. 15:51

U17-es kézi: felvidéki játékosok is kivették a részüket a történelmi Eb-győzelemből

Kézilabda
2025.08.15. 12:38

„Nem öröm, de nem is tragédia” – Golovin Vlagyimir a nyári utánpótlás-világversenyekről

Kézilabda
2025.08.13. 16:49

Női kézilabda: megsérült a nyáron érkezett győri irányító

Kézilabda
2025.08.13. 13:24
Ezek is érdekelhetik