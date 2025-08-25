Női kézilabda: hosszabbított klasszisával a Győr, 2030-ig marad

„Hatalmas élmény ez a közös utazás, amit a csapattal együtt bejárhatok. Nagyon jól érzem magam Győrben és nagyszerű közösség alakult ki az öltözőben, amely minden egyes nap a legjobbat hozza ki belőlünk, miközben közösen dolgozunk a céljainkért” – fogalmazott Dione Housheer a Győri Audi ETO honlapján.



„Büszke vagyok, hogy már az első évemben ilyen erős eredményeket értünk el együtt. Ahogyan a csapat folyamatosan fejlődik és előrelép, őszintén hiszem, hogy hosszú távon még sikeresebb lehet. Számomra ez tényleg a legjobb hely arra, hogy fejlődjek és a legjobbamat nyújtsam. A lehetőség adott, a klub minden lehetséges módon támogat minket a céljaink elérésében. Ezért nem is haboztam egy pillanatig sem – büszkén és izgatottan írtam alá a hosszú távú szerződéshosszabbítást az egyesülettel.”

Housheer eddig 45 tétmeccsen lépett pályára zöld-fehérben, és 311 gólt szerzett.