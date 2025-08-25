Heti program: zárul a BL- és a Kl-selejtező; hétvégén NB I, topligák és F1

AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

18.00: a 3. forduló sorsolása (Tv: M4 Sport)

NB II

5. FORDULÓ

20.00: Vasas FC–Tiszakécskei LC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

20.45: Newcastle United–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

OLASZ SERIE A

1. FORDULÓ

18.30: Udinese–Hellas Verona (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Torino (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

2. FORDULÓ

19.25: Athletic Bilbao–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.25: Sevilla–Getafe (Tv: Spíler2)

FUTSAL

NB I, férfiak

18.00: Debreceni EAC–PTE-PEAC

18.30: Berettyóújfalu–Újpest

18.30: Haladás–Nyíregyháza

18.30: Magyar Futsal Akadémia–Kecskemét

20.30: H.O.P.E. Futsal–Nyírbátor

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

Vuelta a Espana

14.00: 3. szakasz (San Maurizio Canavese–Ceres, 134.6 km) (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

11.00: A MOL Esztergom női kézilabdaklub sajtótájékoztatója

KOSÁRLABDA

14.00: a debreceni 3x3-as kosárlabda világversenyek sajtótájékoztatója

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1125

RÖPLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, THAIFÖLD

11.00: csoportmérkőzések

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: 1. forduló (Tv: Eurosport2, 18.00-tól Eurosport1)

TOLLASLABDA

VILÁGBAJNOKSÁG, PÁRIZS

9.00: 1. forduló (a 32 közé jutásért): Sándorházi Vivien–Hszü Ven Cse (tajvani), Kőrösi Ágnes–Vang Cse-ji (kínai)

AUGUSZTUS 26., KEDD

FUTBALLPROGRAM

MAGYAR VÁLOGATOTT

13.00: a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdető sajtótájékoztatója a szeptemberi világbajnoki selejtezőkre, Telki

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

4. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

18.45: Kajrat Almati (örmény)–Celtic (skót) (Tv: Sport1)

21.00: Pafosz (ciprusi)–Crvena zvezda (szerb)

21.00: Sturm Graz (osztrák)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport1)

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT, A PL-CSAPATOK MECCSEI

20.30: Wolverhampton–West Ham United

20.45: Bournemouth–Brentford

20.45: Burnley–Derby (II)

20.45: Sunderland–Huddersfield (III)

21.00: Sheffield Wednesday (II)–Leeds United (Tv: Match4)

NÉMET KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

20.45: Braunschweig (II)–VfB Stuttgart (Tv: Sport2)

FUTSAL

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

H-CSOPORT (ATHÉN), 1. FORDULÓ

17.30: Vehir.hu Futsal Veszprém–Bolton FC (angol)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

14.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 4. szakasz, Susa–Voiron, 206,7 km (Tv: Eurosport1)

ÖTTUSA

Világbajnokság, Kaunas - férfi selejtező

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: 1. forduló (Tv: Eurosport2, Eurosport1)

AUGUSZTUS 27., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJETZŐ

4. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

18.45: Qarabag (azeri)–Ferencvárosi TC (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

21.00: Benfica (portugál)–Fenerbahce (török) (Tv: Sport1)

21.00: FC Bruges (belga)–Glasgow Rangers (skót) (Tv: Sport1)

21.00: Köbenhavn (dán)–Basel (svájci)

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

4. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

18.30: AEK Larnaca (ciprusi)–Brann Bergen (norvég)

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

4. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

18.45: Riga FC (lett)–Sparta Praha (cseh)

NB III

5. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

17.30: Ózd-Sajóvölgye–Debreceni VSC II

17.30: Tiszafüredi VSE–Tarpa SC

17.30: Sényő FC-ZMB Building–FC Hatvan

17.30: Debreceni EAC–Putnok FC

17.30: Gödöllői SK–Diósgyőri VTK II F4R

17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros

17.30: Füzesabony SC–Kisvárda Master Good II

17.30: Eger SE–Nyíregyháza Spartacus FC II

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

17.30: Balatonfüredi FC–Budaörs

17.30: Opus Tigáz Tatabánya–Újpest FC II

17.30: ETO Akadémia–Ikoba Beton Zsámbék

17.30: Dorogi FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

17.30: Bicskei TC–VSC 2015 Veszprém

17.30: Komárom VSE–Puskás Akadémia FC II

17.30: Credobus Mosonmagyaróvár–FC Sopron

19.00: Gyirmót FC Győr–Szombathelyi Haladás

DÉLKELETI CSOPORT

17.30: III. kerületi TVE–Meton-FC Dabas SE

17.30: Hódmezővásárhelyi FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

17.30: ESMTK–Vasas FC II

17.30: BKV Előre–Dunaharaszti MTK

17.30: Budapest Honvéd FC II–Martfűi LSE

17.30: Gyulai Termál FC–Szegedi VSE

17.30: Tiszaföldvár SE–Csepel SC

17.30: Békéscsaba 1912 Előre II–Monor SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

17.30: Ferencvárosi TC II–Dombóvári FC

17.30: Szekszárdi UFC–FC Nagykanizsa

17.30: Majosi SE–Greenplan Balatonlelle SE

17.30: Kaposvári Rákóczi FC–BFC Siófok

17.30: Pénzügyőr SE–Érdi VSE

17.30: MTK Budapest II–Paksi FC II

18.00: Dunaújváros FC–PTE-PEAC

18.00: Pécsi MFC–Iváncsa KSE

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

20.45: Everton–Mansfield (III)

20.45: Fulham–Bristol City (II)

20.45: Oxford City (II)–Brighton

21.00: Grimsby (IV)–Manchester United (Tv: Match4)

NÉMET KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

20.45: Wehen (III)–Bayern München

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

21.00: Celta Vigo–Betis (Tv: Spíler2)

FUTSAL

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

H-CSOPORT (ATHÉN), 2. FORDULÓ

17.30: Vehir.hu Futsal Veszprém–Sjarmtrollan FC (norvég)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-sorozat, Zürich

KERÉKPÁR

14.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 5. szakasz, Figueres és környéke, 24,1 km, csapatidőfutam (Tv: Eurosport1)

ÖTTUSA

Világbajnokság, Kaunas – női selejtező, férfi rangsoroló vívás

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: 2. forduló (Tv: Eurosport2, Eurosport1)

AUGUSZTUS 28., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

4. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

17.00: KuPS (finn)–FC Midtjylland (dán)

18.30: Sigma Olomouc (cseh)–Malmö (svéd)

19.00: Samsunspor (török)–Panathinaikosz (görög)

19.30: Ludogorec (bolgár)–Shkëndija (északmacedón)

19.30: PAOK (görög)–Rijeka (horvát)

20.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

20.00: Genk (belga)–Lech Poznan (lengyel)

20.00: Utrecht (holland)–Zrinjski (bosznia-hercegovinai)

20.00: Young Boys (svájci)–Slovan Bratislava (szlovák)

20.30: FCSB (román)–Aberdeen (skót)

20.00: Braga (portugál)–Lincoln Red Imps (gibraltári)

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

4. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

19.00: Rapid Wien (osztrák)–ETO FC Győr

BAJNOKOK LIGÁJA

18.00: az alapszakasz sorsolása, Monaco (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-sorozat, Zürich

KERÉKPÁR

14.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 6. szakasz, Olot-Andorra, 170.3 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–HE-DO B.Braun Gyöngyös

ÖTTUSA

Világbajnokság, Kaunas – férfi elődöntő, női rangsoroló vívás

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: 2. forduló (Tv: Eurosport2, Eurosport1)

AUGUSZTUS 29., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

6. FORDULÓ

20.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

EURÓPA-LIGA

13.00: az alapszakasz sorsolása, Monaco

KONFERENCIALIGA

14.00: az alapszakasz sorsolása, Monaco

FRANCIA LIGUE 1

3. FORDULÓ

20.45: Lens–Brest

NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

20.30: Hamburg–St. Pauli (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

2. FORDULÓ

18.30: Cremonese–Sassuolo

20.45: Lecce–Milan

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

19.30: Elche–Levante (Tv: Spíler2)

21.30: Valencia–Getafe (Tv: Spíler2)

FUTSAL

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

H-CSOPORT (ATHÉN), 3. FORDULÓ

20.30: Vehir.hu Futsal Veszprém–AEK Athén (norvég)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Női Bajnokok Ligája, első csoportkör, Újvidék

10.00: Budaörsi SC–CTM Mirandela (portugál)

FORMULA–1

HOLLAND NAGYDÍJ, ZANDVOORT

12.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR

14.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 7. szakasz, Andorra La Vella–Cerler, 188 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Mol Esztergom

ÖTTUSA

Világbajnokság, Kaunas – női elődöntő

RÖPLABDA

Női világbajnokság, nyolcaddöntők, Thaiföld

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: 3. forduló (Tv: Eurosport2, Eurosport1)

AUGUSZTUS 30., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

6. FORDULÓ

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.00: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

13.30: Chelsea–Fulham (Tv: Spíler1)

16.00: Manchester United–Burnley (Tv: Spíler1)

16.00: Sunderland–Brentford

16.00: Tottenham Hotspur–AFC Bournemouth (Tv: Match4)

16.00: Wolverhampton Wanderers–Everton

18.30: Leeds United–Newcastle United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

3. FORDULÓ

17.00: Lorient–Lille

17.00: Nantes–Auxerre

21.05: Toulouse–Paris SG

NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

15.30: Hoffenheim–Eintracht Frankfurt

15.30: RB Leipzig–Heidenheim (Tv: Arena4)

15.30: VfB Stuttgart–Borussia Mönchengladbach

15.30: Werder Bremen–Bayer Leverkusen

18.30: Augsburg–Bayern München (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

2. FORDULÓ

18.30: Bologna–Como

18.30: Parma–Atalanta

20.45: Napoli–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Pisa–Roma

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

17.00: Alavés–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

19.00: Oviedo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

19.30: Girona–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.30: Real Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

7. FORDULÓ

19.00: Topolyai SC–Javor – élőben az NSO-n!

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, 4. CSOPORT (SHKODRA)

HELYOSZTÓK

10.00: a 3. helyért

19.00: döntő

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Női Bajnokok Ligája, első csoportkör, Újvidék

10.00: Budaörsi SC–Saint-Denis TT 93 (francia) 10.00

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 5. forduló, Most

11.45: 1. futam

15.45: 2. futam

FORMULA–1

HOLLAND NAGYDÍJ, ZANDVOORT

11.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR

14.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 8. szakasz, Monzón Templario–Zaragoza, 163,5 km (Tv: Eurosport1)

ÖTTUSA

Világbajnokság, Kaunas – férfi döntő, női döntő

RÖPLABDA

Női világbajnokság, nyolcaddöntők, Thaiföld

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: 3. forduló (Tv: Eurosport2, Eurosport1)

AUGUSZTUS 31., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

6. FORDULÓ

17.30: ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

6. FORDULÓ

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

17.30: Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

19.00: Soroksár SC–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Vasas FC – élőben az NSO-n!

19.00: Tiszakécskei LC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

19.00: Kecskeméti TE–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

19.00: Aqvital FC Csákvár–FC Ajka – élőben az NSO-n!

NB III

6. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Debreceni EAC

11.00: Debreceni VSC II–Füzesabony SC

11.00: Kisvárda Master Good II–Nyíregyháza Spartacus FC II

17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Eger SE

17.30: Gödöllői SK–Termálfürdő FC Tiszaújváros

17.30: Putnok FC–Sényő FC-ZMB Building

17.30: FC Hatvan–Tiszafüredi VSE

17.30: Tarpa SC–Ózd-Sajóvölgye

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–Balatonfüredi FC

11.00: Puskás Akadémia FC II–FC Sopron

17.30: Bicskei TC–Credobus Mosonmagyaróvár

17.30: VSC 2015 Veszprém–Dorogi FC

17.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–ETO Akadémia

17.30: Ikoba Beton Zsámbék–Gyirmót FC Győr

17.30: Szombathelyi Haladás–Opus Tigáz Tatabánya

17.30: Budaörs–Komárom VSE

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Vasas FC II–Hódmezővásárhelyi FC

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–III. kerületi TVE

17.30: Gyulai Termál FC–Békéscsaba 1912 Előre II

17.30: Szegedi VSE–Budapest Honvéd FC II

17.30: Martfűi LSE–BKV Előre

17.30: Dunaharaszti MTK–ESMTK

17.30: Meton-FC Dabas SE–Tiszaföldvár SE

17.30: Csepel SC–Monor SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

17.30: Kaposvári Rákóczi FC–MTK Budapest II

17.30: Greenplan Balatonlelle SE–Szekszárdi UFC

17.30: FC Nagykanizsa–Pécsi MFC

17.30: Iváncsa KSE–Dunaújváros FC

17.30: PTE-PEAC–Ferencvárosi TC II

17.30: Dombóvári FC–Pénzügyőr SE

17.30: Érdi VSE–Paksi FC II

19.00: BFC Siófok–Majosi SE

ANGOL PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

15.00: Brighton & Hove Albion–Manchester City (Tv: Match4)

15.00: Nottingham Forest–West Ham United (Tv: Spíler1)

17.30: Liverpool–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

20.00: Aston Villa–Crystal Palace

FRANCIA LIGUE 1

3. FORDULÓ

15.00: Angers–Rennes

17.15: Le Havre–Nice

17.15: Lyon–Marseille

17.15: Paris FC–Metz

20.45: Monaco–Strasbourg

HORVÁT 1. HNL

5. FORDULÓ

18.15: Lokomotiva Zagreb–NK Osijek

NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

15.30: Wolfsburg–Mainz (Tv: Arena4)

17.30: 1. FC Köln–Freiburg

19.30: Borussia Dortmund–Union Berlin

OLASZ SERIE A

2. FORDULÓ

18.30: Genoa–Juventus (Tv: Match4)

18.30: Torino–Fiorentina

20.45: Internazionale–Udinese (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Hellas Verona

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

19.00: Betis–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

17.00: Celta Vigo–Villarreal (Tv: Spíler2)

19.30: Espanyol–Osasuna (Tv: Spíler2)

21.30: Rayo Vallecano–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

6. FORDULÓ

19.00: Trnava–DAC – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Női Bajnokok Ligája, első csoportkör, Újvidék

10.00: Budaörsi SC–MIRÓ Ganxets Costa Durada (spanyol)

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 5. forduló, Most

13.55: 3. futam

16.50: 4. futam

FORMULA–1

HOLLAND NAGYDÍJ, ZANDVOORT

15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR

14.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 9. szakasz, Alfaro–Valdezcaray, 195,5 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

15.00: Balatonfüredi KSE–FTC-Green Collect

17.00: Szigetszentmiklósi KSK–OTP Bank-Pick Szeged

RALI

Paraguay-rali, a világbajnokság 10. futama, Encarnación

RÖPLABDA

Női világbajnokság, nyolcaddöntők, Thaiföld

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: nyolcaddöntők (Tv: Eurosport2, Eurosport1)

