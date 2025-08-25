Heti program: zárul a BL- és a Kl-selejtező; hétvégén NB I, topligák és F1

AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
18.00: a 3. forduló sorsolása (Tv: M4 Sport)
NB II
5. FORDULÓ
20.00: Vasas FC–Tiszakécskei LC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
20.45: Newcastle United–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
OLASZ SERIE A
1. FORDULÓ
18.30: Udinese–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Torino (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
2. FORDULÓ
19.25: Athletic Bilbao–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.25: Sevilla–Getafe (Tv: Spíler2)
FUTSAL
NB I, férfiak
18.00: Debreceni EAC–PTE-PEAC
18.30: Berettyóújfalu–Újpest
18.30: Haladás–Nyíregyháza
18.30: Magyar Futsal Akadémia–Kecskemét
20.30: H.O.P.E. Futsal–Nyírbátor
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR
Vuelta a Espana
14.00: 3. szakasz (San Maurizio Canavese–Ceres, 134.6 km) (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
11.00: A MOL Esztergom női kézilabdaklub sajtótájékoztatója
KOSÁRLABDA
14.00: a debreceni 3x3-as kosárlabda világversenyek sajtótájékoztatója
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1125
RÖPLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, THAIFÖLD
11.00: csoportmérkőzések
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: 1. forduló (Tv: Eurosport2, 18.00-tól Eurosport1)
TOLLASLABDA
VILÁGBAJNOKSÁG, PÁRIZS
9.00: 1. forduló (a 32 közé jutásért): Sándorházi Vivien–Hszü Ven Cse (tajvani), Kőrösi Ágnes–Vang Cse-ji (kínai)
AUGUSZTUS 26., KEDD
FUTBALLPROGRAM
MAGYAR VÁLOGATOTT
13.00: a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdető sajtótájékoztatója a szeptemberi világbajnoki selejtezőkre, Telki
BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
4. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
18.45: Kajrat Almati (örmény)–Celtic (skót) (Tv: Sport1)
21.00: Pafosz (ciprusi)–Crvena zvezda (szerb)
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport1)
ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT, A PL-CSAPATOK MECCSEI
20.30: Wolverhampton–West Ham United
20.45: Bournemouth–Brentford
20.45: Burnley–Derby (II)
20.45: Sunderland–Huddersfield (III)
21.00: Sheffield Wednesday (II)–Leeds United (Tv: Match4)
NÉMET KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT
20.45: Braunschweig (II)–VfB Stuttgart (Tv: Sport2)
FUTSAL
BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
H-CSOPORT (ATHÉN), 1. FORDULÓ
17.30: Vehir.hu Futsal Veszprém–Bolton FC (angol)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
14.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 4. szakasz, Susa–Voiron, 206,7 km (Tv: Eurosport1)
ÖTTUSA
Világbajnokság, Kaunas - férfi selejtező
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: 1. forduló (Tv: Eurosport2, Eurosport1)
AUGUSZTUS 27., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJETZŐ
4. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
18.45: Qarabag (azeri)–Ferencvárosi TC (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!
21.00: Benfica (portugál)–Fenerbahce (török) (Tv: Sport1)
21.00: FC Bruges (belga)–Glasgow Rangers (skót) (Tv: Sport1)
21.00: Köbenhavn (dán)–Basel (svájci)
EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
4. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
18.30: AEK Larnaca (ciprusi)–Brann Bergen (norvég)
KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ
4. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
18.45: Riga FC (lett)–Sparta Praha (cseh)
NB III
5. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
17.30: Ózd-Sajóvölgye–Debreceni VSC II
17.30: Tiszafüredi VSE–Tarpa SC
17.30: Sényő FC-ZMB Building–FC Hatvan
17.30: Debreceni EAC–Putnok FC
17.30: Gödöllői SK–Diósgyőri VTK II F4R
17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros
17.30: Füzesabony SC–Kisvárda Master Good II
17.30: Eger SE–Nyíregyháza Spartacus FC II
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
17.30: Balatonfüredi FC–Budaörs
17.30: Opus Tigáz Tatabánya–Újpest FC II
17.30: ETO Akadémia–Ikoba Beton Zsámbék
17.30: Dorogi FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
17.30: Bicskei TC–VSC 2015 Veszprém
17.30: Komárom VSE–Puskás Akadémia FC II
17.30: Credobus Mosonmagyaróvár–FC Sopron
19.00: Gyirmót FC Győr–Szombathelyi Haladás
DÉLKELETI CSOPORT
17.30: III. kerületi TVE–Meton-FC Dabas SE
17.30: Hódmezővásárhelyi FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
17.30: ESMTK–Vasas FC II
17.30: BKV Előre–Dunaharaszti MTK
17.30: Budapest Honvéd FC II–Martfűi LSE
17.30: Gyulai Termál FC–Szegedi VSE
17.30: Tiszaföldvár SE–Csepel SC
17.30: Békéscsaba 1912 Előre II–Monor SE
DÉLNYUGATI CSOPORT
17.30: Ferencvárosi TC II–Dombóvári FC
17.30: Szekszárdi UFC–FC Nagykanizsa
17.30: Majosi SE–Greenplan Balatonlelle SE
17.30: Kaposvári Rákóczi FC–BFC Siófok
17.30: Pénzügyőr SE–Érdi VSE
17.30: MTK Budapest II–Paksi FC II
18.00: Dunaújváros FC–PTE-PEAC
18.00: Pécsi MFC–Iváncsa KSE
ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT
20.45: Everton–Mansfield (III)
20.45: Fulham–Bristol City (II)
20.45: Oxford City (II)–Brighton
21.00: Grimsby (IV)–Manchester United (Tv: Match4)
NÉMET KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT
20.45: Wehen (III)–Bayern München
SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
21.00: Celta Vigo–Betis (Tv: Spíler2)
FUTSAL
BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
H-CSOPORT (ATHÉN), 2. FORDULÓ
17.30: Vehir.hu Futsal Veszprém–Sjarmtrollan FC (norvég)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Gyémánt Liga-sorozat, Zürich
KERÉKPÁR
14.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 5. szakasz, Figueres és környéke, 24,1 km, csapatidőfutam (Tv: Eurosport1)
ÖTTUSA
Világbajnokság, Kaunas – női selejtező, férfi rangsoroló vívás
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: 2. forduló (Tv: Eurosport2, Eurosport1)
AUGUSZTUS 28., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
4. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
17.00: KuPS (finn)–FC Midtjylland (dán)
18.30: Sigma Olomouc (cseh)–Malmö (svéd)
19.00: Samsunspor (török)–Panathinaikosz (görög)
19.30: Ludogorec (bolgár)–Shkëndija (északmacedón)
19.30: PAOK (görög)–Rijeka (horvát)
20.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
20.00: Genk (belga)–Lech Poznan (lengyel)
20.00: Utrecht (holland)–Zrinjski (bosznia-hercegovinai)
20.00: Young Boys (svájci)–Slovan Bratislava (szlovák)
20.30: FCSB (román)–Aberdeen (skót)
20.00: Braga (portugál)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ
4. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
19.00: Rapid Wien (osztrák)–ETO FC Győr
BAJNOKOK LIGÁJA
18.00: az alapszakasz sorsolása, Monaco (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Gyémánt Liga-sorozat, Zürich
KERÉKPÁR
14.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 6. szakasz, Olot-Andorra, 170.3 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–HE-DO B.Braun Gyöngyös
ÖTTUSA
Világbajnokság, Kaunas – férfi elődöntő, női rangsoroló vívás
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: 2. forduló (Tv: Eurosport2, Eurosport1)
AUGUSZTUS 29., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
6. FORDULÓ
20.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
EURÓPA-LIGA
13.00: az alapszakasz sorsolása, Monaco
KONFERENCIALIGA
14.00: az alapszakasz sorsolása, Monaco
FRANCIA LIGUE 1
3. FORDULÓ
20.45: Lens–Brest
NÉMET BUNDESLIGA
2. FORDULÓ
20.30: Hamburg–St. Pauli (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
2. FORDULÓ
18.30: Cremonese–Sassuolo
20.45: Lecce–Milan
SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
19.30: Elche–Levante (Tv: Spíler2)
21.30: Valencia–Getafe (Tv: Spíler2)
FUTSAL
BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
H-CSOPORT (ATHÉN), 3. FORDULÓ
20.30: Vehir.hu Futsal Veszprém–AEK Athén (norvég)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Női Bajnokok Ligája, első csoportkör, Újvidék
10.00: Budaörsi SC–CTM Mirandela (portugál)
FORMULA–1
HOLLAND NAGYDÍJ, ZANDVOORT
12.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KERÉKPÁR
14.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 7. szakasz, Andorra La Vella–Cerler, 188 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Mol Esztergom
ÖTTUSA
Világbajnokság, Kaunas – női elődöntő
RÖPLABDA
Női világbajnokság, nyolcaddöntők, Thaiföld
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: 3. forduló (Tv: Eurosport2, Eurosport1)
AUGUSZTUS 30., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
6. FORDULÓ
14.45: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
17.00: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
13.30: Chelsea–Fulham (Tv: Spíler1)
16.00: Manchester United–Burnley (Tv: Spíler1)
16.00: Sunderland–Brentford
16.00: Tottenham Hotspur–AFC Bournemouth (Tv: Match4)
16.00: Wolverhampton Wanderers–Everton
18.30: Leeds United–Newcastle United (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
3. FORDULÓ
17.00: Lorient–Lille
17.00: Nantes–Auxerre
21.05: Toulouse–Paris SG
NÉMET BUNDESLIGA
2. FORDULÓ
15.30: Hoffenheim–Eintracht Frankfurt
15.30: RB Leipzig–Heidenheim (Tv: Arena4)
15.30: VfB Stuttgart–Borussia Mönchengladbach
15.30: Werder Bremen–Bayer Leverkusen
18.30: Augsburg–Bayern München (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
2. FORDULÓ
18.30: Bologna–Como
18.30: Parma–Atalanta
20.45: Napoli–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Pisa–Roma
SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
17.00: Alavés–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
19.00: Oviedo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
19.30: Girona–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.30: Real Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
7. FORDULÓ
19.00: Topolyai SC–Javor – élőben az NSO-n!
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
2. FORDULÓ, 4. CSOPORT (SHKODRA)
HELYOSZTÓK
10.00: a 3. helyért
19.00: döntő
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Női Bajnokok Ligája, első csoportkör, Újvidék
10.00: Budaörsi SC–Saint-Denis TT 93 (francia) 10.00
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 5. forduló, Most
11.45: 1. futam
15.45: 2. futam
FORMULA–1
HOLLAND NAGYDÍJ, ZANDVOORT
11.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KERÉKPÁR
14.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 8. szakasz, Monzón Templario–Zaragoza, 163,5 km (Tv: Eurosport1)
ÖTTUSA
Világbajnokság, Kaunas – férfi döntő, női döntő
RÖPLABDA
Női világbajnokság, nyolcaddöntők, Thaiföld
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: 3. forduló (Tv: Eurosport2, Eurosport1)
AUGUSZTUS 31., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
6. FORDULÓ
17.30: ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
6. FORDULÓ
17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
17.30: Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
19.00: Soroksár SC–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!
19.00: HR-Rent Kozármisleny–Vasas FC – élőben az NSO-n!
19.00: Tiszakécskei LC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
19.00: Kecskeméti TE–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
19.00: Aqvital FC Csákvár–FC Ajka – élőben az NSO-n!
NB III
6. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Debreceni EAC
11.00: Debreceni VSC II–Füzesabony SC
11.00: Kisvárda Master Good II–Nyíregyháza Spartacus FC II
17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Eger SE
17.30: Gödöllői SK–Termálfürdő FC Tiszaújváros
17.30: Putnok FC–Sényő FC-ZMB Building
17.30: FC Hatvan–Tiszafüredi VSE
17.30: Tarpa SC–Ózd-Sajóvölgye
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–Balatonfüredi FC
11.00: Puskás Akadémia FC II–FC Sopron
17.30: Bicskei TC–Credobus Mosonmagyaróvár
17.30: VSC 2015 Veszprém–Dorogi FC
17.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–ETO Akadémia
17.30: Ikoba Beton Zsámbék–Gyirmót FC Győr
17.30: Szombathelyi Haladás–Opus Tigáz Tatabánya
17.30: Budaörs–Komárom VSE
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Vasas FC II–Hódmezővásárhelyi FC
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–III. kerületi TVE
17.30: Gyulai Termál FC–Békéscsaba 1912 Előre II
17.30: Szegedi VSE–Budapest Honvéd FC II
17.30: Martfűi LSE–BKV Előre
17.30: Dunaharaszti MTK–ESMTK
17.30: Meton-FC Dabas SE–Tiszaföldvár SE
17.30: Csepel SC–Monor SE
DÉLNYUGATI CSOPORT
17.30: Kaposvári Rákóczi FC–MTK Budapest II
17.30: Greenplan Balatonlelle SE–Szekszárdi UFC
17.30: FC Nagykanizsa–Pécsi MFC
17.30: Iváncsa KSE–Dunaújváros FC
17.30: PTE-PEAC–Ferencvárosi TC II
17.30: Dombóvári FC–Pénzügyőr SE
17.30: Érdi VSE–Paksi FC II
19.00: BFC Siófok–Majosi SE
ANGOL PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
15.00: Brighton & Hove Albion–Manchester City (Tv: Match4)
15.00: Nottingham Forest–West Ham United (Tv: Spíler1)
17.30: Liverpool–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
20.00: Aston Villa–Crystal Palace
FRANCIA LIGUE 1
3. FORDULÓ
15.00: Angers–Rennes
17.15: Le Havre–Nice
17.15: Lyon–Marseille
17.15: Paris FC–Metz
20.45: Monaco–Strasbourg
HORVÁT 1. HNL
5. FORDULÓ
18.15: Lokomotiva Zagreb–NK Osijek
NÉMET BUNDESLIGA
2. FORDULÓ
15.30: Wolfsburg–Mainz (Tv: Arena4)
17.30: 1. FC Köln–Freiburg
19.30: Borussia Dortmund–Union Berlin
OLASZ SERIE A
2. FORDULÓ
18.30: Genoa–Juventus (Tv: Match4)
18.30: Torino–Fiorentina
20.45: Internazionale–Udinese (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Hellas Verona
SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
19.00: Betis–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
17.00: Celta Vigo–Villarreal (Tv: Spíler2)
19.30: Espanyol–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.30: Rayo Vallecano–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
6. FORDULÓ
19.00: Trnava–DAC – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Női Bajnokok Ligája, első csoportkör, Újvidék
10.00: Budaörsi SC–MIRÓ Ganxets Costa Durada (spanyol)
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 5. forduló, Most
13.55: 3. futam
16.50: 4. futam
FORMULA–1
HOLLAND NAGYDÍJ, ZANDVOORT
15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KERÉKPÁR
14.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 9. szakasz, Alfaro–Valdezcaray, 195,5 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
15.00: Balatonfüredi KSE–FTC-Green Collect
17.00: Szigetszentmiklósi KSK–OTP Bank-Pick Szeged
RALI
Paraguay-rali, a világbajnokság 10. futama, Encarnación
RÖPLABDA
Női világbajnokság, nyolcaddöntők, Thaiföld
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: nyolcaddöntők (Tv: Eurosport2, Eurosport1)