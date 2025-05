Döntetlen Angyalföldön, a Honvéd a másodosztályban tartotta a Vasast!

LABDARÚGÓ NB II

30. FORDULÓ

VASAS FC–BUDAPEST HONVÉD FC 2–2 (0–0)

Budapest, Fáy utca. Vezette: Bognár Tamás (Tóth II Vencel, Szalai Balázs)

VASAS: Molnár Zs. – Pávkovics, Otigba, Baráth B., Doktorics – Cseke B. (Zimonyi, 88.), Urblík J., Berecz – Barkóczi B. (Girsik A., a szünetben), Németh B., Tóth M. Vezetőedző: Pintér Attila

HONVÉD: Rácz G. – Pauljevics, Szabó A., Csonka B. – Bévárdi, Szamosi Á. (Somogyi Á., 71.), Pekár I., Hangya – Simon B. (Keresztes N., 58.), Pinte (Kántor, 58.), Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Urblík J. (51.), Girsik A. (66.), ill. Bévárdi (49. – 11-esből), Hangya (63.)

Kiállítva: Tóth M. (90+3.)

Ismét nem sikerült... (Fotó: Balogh László)

ÖSSZEFOGLALÓ

PERCRŐL PERCRE

Remek hangulat várja a csapatokat, szinte telt ház van a Fáy utcában, a vendégszektor is megtelt! A Vasasnak nincs a saját kezében a sorsa, a Barcika eredményétől is függ az esetleges feljutása. A VIP-szektorban foglal helyet a Vasas korábbi játékosa, a Paksi FC válogatott csatára, Ádám Martin is.

A kezdőcsapatokat tekintve kisebb meglepetésre a Vasas kapuját a fiatal Molnár Zsombor védi; az alapemberek közül sárga lapok miatt hiányzik Hidi M. Sándor, míg sérülés miatt Iyinbor Patrik. A Honvéd kezdőjéből is több kulcsjátékos, Baki Ákos, Tujvel Tomas, Kántor Kevin és Keresztes Noel is hiányzik, igaz utóbbi három a kispadon ül.