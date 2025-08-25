Nemzeti Sportrádió

PL: Newcastle United–Liverpool

2025.08.25. 20:48
AFP
Liverpool Newcastle United Szoboszlai Dominik Kerkez Milos Premier League
A Premier League 2. fordulójának záró fordulójában a Liverpool a Newcastle United vendégeként lép pályára – élőben az NSO-n!

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
Newcastle United–Liverpool 0–0 – élőben az NSO-n! 
Newcastle, St James' Park. V: Hooper
Newcastle United: Pope – Trippier, Burn, Schär, Livramento – Bruno Guimaraes, Joelinton, Tonali – Elanga, A. Gordon, H. Barnes. Menedzser: Eddie Howe
A kispadon: Ramsdale (k.), Hall, Botman, Thiaw, Osula, Murphy, Willock, J. Ramsey, Miley
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Van Dijk, I. Konaté, Kerkez – Gravenberch, Curtis Jones, Wirtz – Gakpo, Etikité, Szalah. Menedzser: Arne Slot
A kispadon: Mamardasvili (k.), Joe Gomez, Endo, Bradley, Chiesa, Leoni, H. Elliott, Robertson, Ngumoha
Gólszerző: 

Angol labdarúgás
3 órája

Ne sokat költsön: íme, a PL „kölcsöncsapata”!

NYÁRI TRANSZFERSOROZAT. A Pénzszóró Ligából viszonylag olcsón remek keretet lehet összehozni kölcsönből. De azok a fizetések…

 

 

