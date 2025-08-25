PL: Newcastle United–Liverpool

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

Newcastle United–Liverpool 0–0 – élőben az NSO-n!

Newcastle, St James' Park. V: Hooper

Newcastle United: Pope – Trippier, Burn, Schär, Livramento – Bruno Guimaraes, Joelinton, Tonali – Elanga, A. Gordon, H. Barnes. Menedzser: Eddie Howe

A kispadon: Ramsdale (k.), Hall, Botman, Thiaw, Osula, Murphy, Willock, J. Ramsey, Miley

Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Van Dijk, I. Konaté, Kerkez – Gravenberch, Curtis Jones, Wirtz – Gakpo, Etikité, Szalah. Menedzser: Arne Slot

A kispadon: Mamardasvili (k.), Joe Gomez, Endo, Bradley, Chiesa, Leoni, H. Elliott, Robertson, Ngumoha

Gólszerző: