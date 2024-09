Sok helyzetet hagyott ki a Budafok, a Kozármisleny egy ponttal távozott a fővárosból

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–HR-RENT KOZÁRMISLENY 1–1 (1–0)

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 400 néző. Vezette: Sipos Tamás (Szalai Dániel, Bertalan Dávid)

BUDAFOK: Horváth A. – Lorentz, Kálnoki-Kis, Oláh B., Kalmár O. – Sztojka, Németh M. (Szabó B., 70.) – Szűcs P. (Horváth O., 86.), Merényi (Zuigeber Á., 61.), Kun B. (Rétyi, 70.) – Vasvári (Kovács D., 86.). Megbízott vezetőedző: Nikházi Márk

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter (Beke P., 68.), Vajda R. (Rácz L., 84.), Gajág, Turi – Major S., Horváth D., Cipf (Koszovcsuk, 68.) – Kirchner, Barkóczi B. (Kócs-Washburn, a szünetben) – Horváth P. (Pesti Z., 84.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Vasvári (42.), ill. Vajda R. (72.)

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Amit kértem a srácoktól az elmúlt napokban, azt teljesítették, nem lehet panaszom rájuk. Jól kezdtük a meccset, és az ilyen mérkőzéseket a mi felfogásunkkal mindenképpen meg lehetne nyerni, de ez ma nem sikerült. Uraltuk a kilencven percet, az ellenfél szinte helyzet nélkül egyenlített. Büszke vagyok a csapatra! Jól érzem magam ebben a közegben, bízom benne, hogy a jövőben a magunk javára tudjuk fordítani az ehhez hasonló meccseket. A folytatásról még a vezetőséggel kell egyeztetnem.

Pinezits Máté: – Ha a végeredményt nézzük, igazságos a döntetlen. Azt el kell ismerni, hogy az első félidőben majdnem kivégeztük magunkat. Amit kitaláltunk, működhetett volna, de ezt nem tudtuk kivitelezni, ezért vállalom a felelősséget. A második félidőben az első félidei hibákat ki tudták javítani a fiúk, és bár mindkét csapatnak volt meccslabdája, a második félidő alapján mindenképpen igazságosnak nevezném az eredményt. Ki kell emeljen, hogy masszív és jó csapat otthonában sikerült pontot szereznünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ötödik alkalommal mérkőzött egymással a másodosztályban a Budafok és a Kozármisleny. A két csapat eddigi négy összecsapása kivétel nélkül a baranyaiak sikereivel zárult, igaz, a Misleny egy alkalommal egy budafoki adminisztrációs hibának köszönhetően a zöldasztalnál kapta meg a három pontot.

A budafokiak Dajka László lemondása után második mérkőzésüket játszhatták Nikházi Márk irányításával, és úgy tűnt, a megbízott szakvezető a Misleny ellen is győztes taktikát dolgozott ki. Lékai Somának már az 5. percben nagyot kellett védenie Kun Bertalan lövése után, majd a későbbiekben is főleg a vendégek kapuja előtt zajlott a játék. A Misleny kontrákból próbált veszélyeztetni, de a hazaiak kapusának nem akadt védenivalója az első 45 percben. A játékrész hajrájában ráadásul a vezetést is meg tudták szerezni a hazaiak, Szűcs Patrik beadása után Vasvári Zoltán fejelt a kapuba.

A második félidőt helyzet nélkül kezdték a csapatok, az első feljegyezhető esemény az 59. percben történt, amikor a hazaiak védője, Kálnoki-Kis Dávid kapott sárga lapot. A 62. percben növelhette volna előnyét, és talán el is dönthette volna a mérkőzést a Budafok, de Kun Bertalan ziccerben Lékai Somába lőtte a labdát, az ismétlést pedig Szűcs Patrik elhibázta. A 72. percben szinte a semmiből egyenlítettek a vendégek. Egy ötösön belülre ívelt szabadrúgásnál senki sem figyelt Vajda Rolandra, aki négy méterről a kapuba fejelt. A 82. percben Sztojka Dominik találhatott volna még be, de higgadt cselt követően 11 méterről a pályát övező kerítésen túlra lőtte a labdát.

Bosszankodhattak a hazaiak, hiszen rengeteg lehetőséget puskáztak el, míg a vendégek némileg elégedetten távozhattak, hiszen nem igazán volt benne a meccsben, hogy pontot tudnak szerezni. 1–1