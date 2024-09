NS-jótékonyság: könnyebbé tették a kisvárdai focisták Dávid iskolakezdését

A szeptember elejétől immár negyedik osztályos kisfiú nyolcgyermekes családban, hét lénytestvér között cseperedik, szerény körülmények között. A kisvárdai futballisták jótékonysági akciójának köszönhetően könnyebbé vált Dávid és a családja iskolakezdése, hiszen az öltözőben összegyűjtött pénzből nemcsak tanszereket, hanem márkás iskolatáskát, ruházatot és cipőt vásároltak neki – olyanokat, amilyenről a kisfiú eddig még álmodni sem mert.

Dávid azóta büszkén és boldogan mutogatja osztálytársainak az eszközöket, boldogságát az tette teljessé, hogy a csapat öltözőjében és egyik mérkőzésén is járt. A jótékonykodó kisvárdai labdarúgók közül a Záhonyban, nagycsaládban felnőtt kapus, Kovács Marcell különösen átérezte Dávid helyzetét, no meg a csapatkapitány, Jasmin Mesanovic is, akinek kisfia most kezdte az első osztályt, a montenegrói válogatott Driton Camaj édesapja pedig hat lánytestvér között cseperedett fel...