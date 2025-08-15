NS-jótékonyság: megvannak az Álombajnokság északi régiós döntősei

A középdöntőből két csapat kvalifikálta magát a budapesti döntőbe: a 8–10 év közöttiek mezőnyében Vizsoly, a 11–14 évesek kategóriájában Pere nyerte meg a fordulót. A győztesek a későbbi időpontban megrendezendő dél-dunántúli torna legjobb együtteseivel mérkőzhetnek meg ősszel a Ferencváros edzőpályáján.

A regionális középdöntőn több meghívott vendég bátorította a fiatal labdarúgókat, így Lipcsei Péter, a Soroksár vezetőedzője is a helyszínen szurkolt a gyerekeknek. Az Álombajnokság programja számos ponton remekül illeszkedik a Provident hosszú távú társadalmi felelősségvállalási stratégiájába, amelynek kiemelt területe a szociálisan rászoruló csoportok támogatása.