NS-jótékonyság: megvannak az Álombajnokság északi régiós döntősei

2025.08.15. 09:10
Többek között Lipcsei Péternek örülhettek a gyerekek
labdarúgás Álombajnokság Lipcsei Péter NS-jótékonyság
Sikeresen lezárult az Álombajnokság középdöntője az észak-magyarországi régióban. A fiatalok nemcsak a győzelemért, hanem egy életre szóló élményért is küzdöttek. A Provident Pénzügyi Zrt. és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közös programja több egyszerű sportversenynél: olyan fejlődési lehetőséget nyújt hátrányos helyzetű gyerekeknek, amely hosszú távon hatással lehet az életükre.

A középdöntőből két csapat kvalifikálta magát a budapesti döntőbe: a 8–10 év közöttiek mezőnyében Vizsoly, a 11–14 évesek kategóriájában Pere nyerte meg a fordulót. A győztesek a későbbi időpontban megrendezendő dél-dunántúli torna legjobb együtteseivel mérkőzhetnek meg ősszel a Ferencváros edzőpályáján.

A regionális középdöntőn több meghívott vendég bátorította a fiatal labdarúgókat, így Lipcsei Péter, a Soroksár vezetőedzője is a helyszínen szurkolt a gyerekeknek. Az Álombajnokság programja számos ponton remekül illeszkedik a Provident hosszú távú társadalmi felelősségvállalási stratégiájába, amelynek kiemelt területe a szociálisan rászoruló csoportok támogatása.

 

