NB III: Balajti duplázott Budaörsön, kilenc gólt vágott a Rákóczi, kikapott a Tiszakécske

A labdarúgó NB III 2., hétközi fordulójában a Délnyugati csoportban szereplő Kaposvári Rákóczi kiütéses, 9–1-es győzelmet aratott, a feljutásra hajtó PMFC nyert, akárcsak a Nagykanizsa, viszont a Siófok csak döntetlent játszott. Északnyugaton másodszor is ikszelt a Mosonmagyaróvár, hibátlan maradt a Bicske és a Veszprém, míg Balajti Ádám duplájának is köszönhetően hétgólos meccsen győzött a Budaörs. Délkeleten váratlan vereséget szenvedett a Tiszakécske, az Északkeleti csoportban továbbra is százszázalékos a DEAC, az Eger és a Tiszafüred.

LABDARÚGÓ NB III

2. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Mátészalkai MTK–Debreceni EAC 0–1

Sényő FC Selyem-Ber–Putnok FC 1–2

Diósgyőri VTK II F4R–Termálfürdő FC Tiszaújváros 0–1

Facultas Tiszafüredi VSE–Füzesabony SC Erőss Út 3–2

Eger SE–Bacsó Beton-Cigánd SE 3–0

Kisvárda Master Good II–Karcagi SE 0–0

Debreceni VSC II–FC Hatvan 2–3

Salgótarjáni BTC–Nyíregyháza Spartacus II 1–3 1. Eger 2 2 – – 5–0 +5 6 2. Tiszafüred 2 2 – – 5–2 +3 6 3. DEAC 2 2 – – 2–0 +2 6 4. Nyíregyháza II. 2 1 1 – 4–2 +2 4 5. Hatvan 2 1 1 – 3–2 +1 4 6. DVTK II. 2 1 – 1 2–1 +1 3 7. Putnok 2 1 – 1 2–3 –1 3 8. Tiszaújváros 2 1 – 1 1–2 –1 3 9. Kisvárda II. 2 – 2 – 1–1 0 2 10. Karcag 1 – 1 – 0–0 0 1 11. Mátészalka 2 – 1 1 1–2 –1 1 12. Salgótarján 2 – 1 1 1–3 –2 1 13. Cigánd 2 – 1 1 1–4 –3 1 14. DVSC II. 1 – – 1 2–3 –1 0 15. Sényő 2 – – 2 1–3 –2 0 16. Füzesabony 2 – – 2 2–5 –3 0 DÉLKELETI CSOPORT

Monor SE–Tiszakécskei LC 3–2

Tiszaföldvár SE–Szegedi VSE-G-Falc Kft. 1–3

Kecskeméti TE 1911 II–BKV Előre 1–4

Pénzügyőr SE–Gyulai Termál FC 1–3

Budapest Honvéd FC II–Hódmezővásárhelyi FC 1–1

Vasas FC II–Martfűi LSE 3–0

ESMTK–Szolnoki MÁV FC 2–0

Csepel TC–Meton FC-Dabas SE 2–1 1. Monor 2 2 – – 8–2 +6 6 2. Szeged II. 2 2 – – 7–2 +5 6 3. Gyula 2 2 – – 5–1 +4 6 4. ESMTK 2 1 1 – 2–0 +2 4 5. Honvéd II. 2 1 1 – 4–3 +1 4 6. Csepel 2 1 1 – 2–1 +1 4 7. Vasas II. 2 1 – 1 5–3 +2 3 7. Tiszakécske 2 1 – 1 5–3 +2 3 9. BKV Előre 2 1 – 1 4–2 +2 3 10. Martfű 2 1 – 1 4–4 0 3 11. Pénzügyőr 2 1 – 1 2–3 –1 3 12. Hódmezővásárhely 2 – 1 1 1–3 –2 1 13. Tiszaföldvár 2 – – 2 1–6 –5 0 13. Szolnok 2 – – 2 1–6 –5 0 15. Kecskemét II. 2 – – 2 2–8 –6 0 16. Dabas 2 – – 2 1–7 –6 0 ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Érdi VSE–Dorogi FC 0–0

Puskás Akadémia FC II–Gyirmót FC Győr II 2–1

Credobus Mosonmagyaróvár–Komárom VSE 1–1

ETO Akadémia–FC Sopron 1–3

Szombathelyi MÁV Haladás VSE–Balatonfüredi FC 0–0

VSC 2015 Veszprém–Kelen SC 1–0

Újpest FC II–Bicskei TC 0–1

Budaörs–III. Ker. TVE 4–3 1. Budaörs 2 2 – – 8–3 +5 6 2. Bicske 2 2 – – 3–0 +3 6 3. Veszprém 2 2 – – 2–0 +2 6 4. Sopron 2 1 1 – 3–1 +2 4 5. Puskás Akadémia II. 2 1 1 – 3–2 +1 4 6. Újpest II. 2 1 – 1 5–5 0 3 7. Mosonmagyaróvár 2 – 2 – 2–2 0 2 7. Komárom 2 – 2 – 2–2 0 2 9. Dorog 2 – 2 – 1–1 0 2 10. Szombathelyi MÁV 2 – 2 – 0–0 0 2 11. Gyirmót II. 2 – 1 1 2–3 –1 1 12. Balatonfüred 2 – 1 1 0–1 –1 1 13. ETO Akadémia 2 – 1 1 2–4 –2 1 14. Érd 2 – 1 1 0–2 –2 1 15. III. kerületi TVE 2 – – 2 7–9 –2 0 16. Kelen SC 2 – – 2 0–5 –5 0 DÉLNYUGATI CSOPORT

FC Dunaföldvár–FC Főnix 3–4

Bonyhád VLC–Ferencvárosi TC II 0–3

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő–Paksi FC II 0–2

Iváncsa KSE–BFC Siófok 1–1

FC Nagykanizsa–Bonyhád-Majosi SE 2–1

Kaposvári Rákóczi FC–PTE-PEAC 9–1

Szekszárdi UFC–Pécsi MFC 0–1

MTK Budapest II–Dunaharaszti MTK 3–0 1. Pécsi MFC 2 2 – – 9–0 +9 6 2. Paks II. 2 2 – – 5–1 +4 6 3. Nagykanizsa 2 2 – – 4–1 +3 6 4. Kaposvár 2 1 1 – 10–2 +8 4 5. Iváncsa 2 1 1 – 5–1 +4 4 6. FTC II. 2 1 1 – 4–1 +3 4 7. MTK II. 2 1 – 1 4–3 +1 3 8. FC Főnix 2 1 – 1 7–7 0 3 9. Szekszárd 2 1 – 1 2–2 0 3 10. Bonyhád 2 1 – 1 4–6 –2 3 11. Majosi SE 2 – 1 1 2–3 –1 1 12. Siófok 2 – 1 1 1–3 –2 1 12. Gárdony-Agárd 2 – 1 1 1–3 –2 1 14. Dunaharaszti 2 – – 2 0–7 –7 0 15. Dunaföldvár 2 – – 2 3–12 –9 0 16. PTE-PEAC 2 – – 2 2–11 –9 0