NB I: DVTK - Kazincbarcika

LABDARÚGÓ NB1

Diósgyőri VTK - Kolorcity Kazincbarcika SC 0-2

Miskolc, DVTK Stadion, 5468 néző. Vezeti: Bogár

Gólszerző: Babos (74.), illetve Baranyai (16.), Meshack (18.)

A Magyar Kupában már többször találkozott egymással a Diósgyőr és a Kazincbarcika csapata - legutóbb éppen a tavalyi kiírás 4. fordulójában múlta felül hosszabbítás után a megyeszékhely csapata a Vegyészt -, ahogyan a másodosztályban is van közös történelme a két együttesnek, ám az élvonalban először találkozik egymással a piros-fehér és a kék-sárga gárda. Ez nem is meglepő persze, hiszen a barcikaiak történelmük során először szerepelnek a legmagasabb osztályban.

Mindkét csapat rosszul kezdte a szezont, a Diósgyőr egy döntetlen mellett két vereséggel nyitott, a Barcika három próbálkozásából még egyszer sem tudott pontot szerezni. Mégis különböző előjelekkel fordulhattak a 4. fordulóra, hiszen míg a kék-sárgák egy szoros meccsen 2-1-re kaptak ki odahaza (Mezőkövesden) a DVSC-től, addig a DVTK megalázó, 5-0-s vereségbe szaladt bele az MTK otthonában.