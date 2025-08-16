Nemzeti Sportrádió

NB I: DVTK - Kazincbarcika

SZARKA DÉNESSZARKA DÉNES
Vágólapra másolva!
2025.08.16. 18:00
null
Fotó: Czinege Melinda
Címkék
DVTK Kazincbarcika NB1
A labdarúgó NB I 4. fordulójának szombati játéknapján borsodi rangadóra kerül sor, a Diósgyőri VTK csapata a Kolorcity Kazincbarcika SC-t fogadja. Mindkét együttes az első bajnoki győzelméért száll harcba, s a tabella utolsó két helyezettjeként égetően fontos számukra, hogy pontot, pontokat szerezzenek.

LABDARÚGÓ NB1
Diósgyőri VTK - Kolorcity Kazincbarcika SC 0-2
Miskolc, DVTK Stadion, 5468 néző. Vezeti: Bogár
Gólszerző: Babos (74.), illetve Baranyai (16.), Meshack (18.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

FÓRUM, HOZZÁSZÓLÁS ITT!

A Magyar Kupában már többször találkozott egymással a Diósgyőr és a Kazincbarcika csapata - legutóbb éppen a tavalyi kiírás 4. fordulójában múlta felül hosszabbítás után a megyeszékhely csapata a Vegyészt -, ahogyan a másodosztályban is van közös történelme a két együttesnek, ám az élvonalban először találkozik egymással a piros-fehér és a kék-sárga gárda. Ez nem is meglepő persze, hiszen a barcikaiak történelmük során először szerepelnek a legmagasabb osztályban. 

Mindkét csapat rosszul kezdte a szezont, a Diósgyőr egy döntetlen mellett két vereséggel nyitott, a Barcika három próbálkozásából még egyszer sem tudott pontot szerezni. Mégis különböző előjelekkel fordulhattak a 4. fordulóra, hiszen míg a kék-sárgák egy szoros meccsen 2-1-re kaptak ki odahaza (Mezőkövesden) a DVSC-től, addig a DVTK megalázó, 5-0-s vereségbe szaladt bele az MTK otthonában.

 

 

 

DVTK Kazincbarcika NB1
Legfrissebb hírek

Makrai Gábor: Minden profi futballista a rangadókról álmodik

Labdarúgó NB I
8 órája

A DVTK felbontotta az átadólistára tett két légiósának szerződését

Labdarúgó NB I
Tegnap, 15:08

NB I: Mumusával játszik az FTC, Robbie Keane először győzné le Hornyák Zsoltot

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:11

Kovács Zoltán: Nincs okunk meggondolatlan döntéseket hozni, építkezési fázisban vagyunk

Labdarúgó NB I
2025.08.13. 08:07

A „magyarszabály” miatt került átadólistára a DVTK két légiósa – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.08.12. 12:21

Magyar válogatott játékost szerződtetett a Kazincbarcika – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.08.11. 19:18

„Azt nem mondhatom, hogy rosszul játszott” – Kata Mihály Molnár Rajmund mesterhármasáról

Labdarúgó NB I
2025.08.10. 07:14

Molnár Rajmund triplázott, az MTK kiütötte a Diósgyőrt

Labdarúgó NB I
2025.08.09. 19:40
Ezek is érdekelhetik