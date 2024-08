A Budapest Honvéd bejelentette a tulajdonosváltást, Leisztinger Tamás kezében a klub

„A mai napon lezárultak a több hónapja tartó tárgyalások és aláírásra került az a szerződés, amelynek értelmében a Budapest Honvéd FC új tulajdonosa az Arago Sport Kft.! A Reditus Equity Zrt. 2019-ben vásárolta meg a klubot, és az elmúlt 5 évben folyamatosan biztosította a stabil működéshez szükséges gazdasági hátteret. A mostani tranzakció célja, hogy a Budapest Honvéd FC hosszú távú jövője és eredményessége biztosítva legyen és a következő években is betölthesse a klub azt a szerepet, amellyel az elmúlt évtizedekben hozzájárult a magyar labdarúgás fejlődéséhez és sikereihez! A Reditus Equity Zrt. sok sikert kíván az új tulajdonosnak és a Budapest Honvéd FC-nek!” – olvasható a klub közleményében.

A Honvéd korábbi tulajdonosa, Bozó Zoltán először április 3-án nyilatkozott arról a Nemzeti Sportnak, hogy magyar és külföldi befektetővel is tárgyal a klub eladásáról. Neveket nem említett, de már akkor úgy értesültünk, hogy a korábban tíz évig a DVTK működtetésében is szerepet vállaló Leisztinger Tamás lehet a magyar érdeklődő. Később arról is beszámoltunk, hogy a magyar befektetőjelölt részéről a klub átvilágítása is megtörtént.