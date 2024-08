Először nyert a Mezőkövesd, a Békéscsaba bánta

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 1–2 (1–0)

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 1420 néző. Vezette: Jakab Árpád (Sinkovicz Dániel, Nagy Viktor)

BÉKÉSCSABA: Uram – Kuzma, Kovács G., Csató M. (Hodonicki, 77.), Mikló (Gyenti, 59.) – Kővári, Tóth M. (Szatmári I., 59.), Szabó B., Viczián – Kóródi (Zádori, 59.), Czékus (Sármány, 77.). Vezetőedző: Csató Sándor

MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz (Kállai, 69.), Varjas Z., Bora, Vajda S. – Zvekanov, Posztobányi (Zachán, 87.), Cseri T. (Krausz, 77.), Cibla (Doktor, 69.) – Bartusz, Bányai P. (Harsányi, 69.).

Vezetőedző: Tóth Mihály

Gólszerző: Kóródi (33.), ill. Varjas Z. (51.), Harsányi (74.)

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Az első félidő változatos játékot hozott, de sikerült megszerezni a vezetést. A szünet után az első kövesdi gólnál teljesen tisztán fejelhetett az ellenfél játékosa, de a második találatnál is nagyot hibáztunk. Ezután voltak helyzeteink, ám ami az NB III-ban bement, az most kifelé pattant.

Tóth Mihály: – A csapat megérdemel egy nagy gratulációt! A felkészülés hat hetét nagyon jól végigdolgozták a fiúk, a bajnokin is mindent megtettünk, de sajnos ez eddig még nem hozta meg a várt eredményt. Ez óriási győzelem, mert nagyon jó ellenfelet sikerült felülmúlni.

ÖSSZEFOGLALÓ

Meglehetősen eseménytelenül teltek az első percek, az első valamirevaló helyzetre jó negyedórát kellett várni. Ezután sem pörögtek fel túlságosan a csapatok, ám a Békéscsaba fokozatosan átvette az irányítást, ami már komolyabb helyzetekben is megmutatkozott. A lila-fehérek fokozták a nyomást, és a 33. percben Kóródi Nándor szép fejes góljával meg is szerezték a vezetést. Ezután is inkább a mezőkövesdi térfélen zajlott a játék, de újabb gól a szünetig már nem született.

A pihenő után mintha egy másik Mezőkövesd lépett volna pályára, amely hat perc elteltével Varjas Zoltán fejes góljával kiegyenlítette a hátrányát. A hazaiakat kissé megzavarta a kapott gól, Csató Sándor, a csabaiak trénere rögtön három poszton is változtatott, de ez nem hozott eredményt, sőt a vendégek újabb gólt szereztek – Harsányi István a beállása után öt perccel talált be. A hajrában hiába követtek el mindent a pontmentés érdekében a csabaiak, a jobbnál jobb helyzeteket is kihagyták, így az idény során először a Mezőkövesd örülhetett győzelemnek, a Békéscsaba pedig első vereségét szenvedte el. 1–2

