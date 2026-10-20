Nemzeti Sportrádió

Egyedi mezzel emlékezik az 56-os hősökre a Fradi az örökrangadón

V. H. L.V. H. L.
2026.10.20. 15:22
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Fotó: fradi.hu
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labdarúgó NB I egyedi mez MTK Budapest örökrangadó 1956-os forradalom megemlékezés Ferencvárosi TC
Különleges ünnepi mezt mutat be a Ferencvárosi Torna Club. A zöld-fehérek 36-szoros bajnok férfi labdarúgócsapata ebben a szerelésben lép pályára az október 25-i, MTK elleni örökrangadón a Groupama Arénában – a klub 70 évvel ezelőtt kapta vissza címerét és színeit.

Az ünnepi szereléssel a klub történelmének meghatározó időszaka előtt is tiszteleg, hiszen a Ferencváros az 1950-ben elvett nevét, címerét és zöld-fehér színeit 1956-ban kapta vissza.

Fotó: fradi.hu

Az ünnepi mez egyedi, zöld-fehér függőleges csíkozással készült, a nyakrészt és az ujjak szegélyét pedig a magyar nemzeti trikolór díszíti. Elején, a mellkas közepén az 1956-os forradalom dátuma kapott helyet, a szabadságharc 70. évfordulójáról megemlékezve. 

Fotó: fradi.hu

Hátoldalán, a nyakrésznél a forradalom kitörésének napján, október 23-án született, és a szabadságharc egyik legismertebb jelképévé vált lyukas magyar zászló látható. A történelmi hangulatot tovább erősíti a mezhez tervezett egyedi számozás is. 

 NB I
11. FORDULÓ
OKTÓBER 25., VASÁRNAP 
18.00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

labdarúgó NB I egyedi mez MTK Budapest örökrangadó 1956-os forradalom megemlékezés Ferencvárosi TC
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