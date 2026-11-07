Még három vagy négy pont kell az El-nyolcaddöntőhöz az FTC számára

M. D.M. D.
2026.11.07. 10:06
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Közel a biztos nyolcaddöntőhöz Borbély Balázsék (Fotó: Szabó Miklós)
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számolgatás Európa-liga Ferencváros
Harmadszor rendezi az UEFA ligarendszerben az európai kupasorozatokat, először 14, másodszor 16 pont kellett a nyolc közé jutáshoz, mindkétszer a jobb gólkülönbség döntött. Tavaly kettő, idén egy: a Ferencváros az Európa-liga előző két alapszakaszában is remekül szerepelt, 2025 januárjában két, az idén véget ért kiírásban mindössze egy pontra volt az automatikus nyolcaddöntőbe jutástól.

Közös a két évadban, hogy gólkülönbség döntötte el, ki pihenhet egy kört, illetve kinek kell az egyébként is sűrű menetrendbe bepasszírozni egy oda-vissza vágós párharcot. Az FTC 2025-ben kiesett a rájátszásban, az idén viszont a Ludo­gorec ellen 51 év után nyert tavaszi európai kupapárharcot. A 2026 őszi négy mérkőzésen megszerzett 12 ponttal (másfél éve a teljes alapszakaszban szerzett ennyit) hatalmas esély nyílt rá, hogy harmadik próbálkozásra már összejöjjön a top nyolc, vagyis az automatikus kieséses szakaszba jutás.

A Football Meets Data statisztikai oldal előrejelzése alapján 15 ponttal 50.9 százalék az esély a továbbjutásra, 16-tal pedig már 89.4 – a 24-be jutás a modell szerint csütörtök este óta biztos!

Borbély Balázs vezetőedző együttesének tehát a maradék négy alapszakasz-mérkőzésén három vagy négy pontra lesz szüksége, hogy ne kelljen pluszkört játszania, az eddigiek alapján nem sokáig kell izgulni ezen.

 

 

számolgatás Európa-liga Ferencváros
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