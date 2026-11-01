A Paks kapusa felkészült arra is, hogy „megsorozzák” a ferencvárosiak
Az előző idény két dobogósa, az ezüstérmes Ferencváros és a bronzérmes Paksi FC csap össze vasárnap a Goupama Arénában. Szerdán mindkét csapat a Mol Magyar Kupában lépett pályára, és ahogy az elvárható volt, tovább is jutott NB III-as ellenfelével szemben. Tegyük hozzá, a Bicskei TC és a Cigánd sem adta ajándékba a továbbjutást esélyesebb riválisának: előbbi hatvan percet követően még 1–1-re állt a Fradival, ám a címvédő 4–1-re győzött, a Paks pedig csak Szalai József 92. percben szerzett góljával nyert 2–1-re. Ami a bajnokságot illeti, a két együttes azonos pontszámmal vág neki a rangadónak (igaz, az FTC egy mérkőzéssel kevesebbet játszott), és borítékolható, bőven lesz dolga a vendégek kapusának, Gyetván Márknak.
„Egyszer már védtem a Ferencváros otthonában, sajnos, annak a párharcnak vereség lett a vége... – mondta lapunknak a paksiak kapusa, Gyetván Márk. – Az volt az ötödik élvonalbeli meccsem, éreztem, egyre jobb formába kerülök, talán mondhatom, akadt is néhány jó védésem. Támadásban nem tudtunk annyi veszélyt teremteni, mint szerettünk volna, a Fradi pedig két lehetőségét is kihasználva megszerezte a három pontot. A Ferencváros a nemzetközi porondon is sikeres, nagyon jó eredményeket ér el, ugyanakkor abban bízunk, tovább tart az elmúlt négy bajnokin tapasztalt jó formánk. Ebben az időszakban csak két gólt kaptunk, mindkettőt az ETO-tól, és bár azt a találkozót elvesztettük, utólag is úgy érzem, a második félidőben mutatott futballunk alapján akár nyerhettünk is volna.”
A Gyetván Márk által említett mérkőzést április 26-án a Groupama Arénában Lenny Joseph két találata döntötte el, azóta viszont a bajnoki rajton is összecsapott már a két csapat, és a Paks 4–2-es győzelmet aratott (a hazaiak kapujában akkor Kovácsik Ádám állt). Tagadhatatlan, a Fradi vezetőedzője, Borbély Balázs akkor több alapemberét is pihentette (négy nappal később a holland FC Twente ellen játszott az Európa-ligában az együttes), és bár négy nappal a vasárnapi bajnoki után újra nemzetközi mérkőzés vár a fővárosiakra (az AC Milan ellen az El-ben), borítékolható, a húzóemberek pályán lesznek. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Ferencváros három döntetlen után az előző fordulóban nemcsak megszerezte az első hazai győzelmét, de 5–0-val valósággal a földbe döngölte az MTK Budapestet, a Paks viszont építhet arra, hogy a legutóbbi négy bajnoki fellépése közül hármat is kapott gól nélkül nyert meg (1–0 a Kisvárda Master Good, 3–0 az MTK és 2–0 a Vasas ellen).
„Kapusként mindig különösen jó érzés, ha tudsz segíteni, és kapott gól nélkül hozol le egy meccset, ám a futball csapatjáték, szóval a társak jó játéka elengedhetetlen ehhez – mondta még a paksiak huszonegy éves kapusa. – Nagyon nem mindegy, hogy az ellenfélnek egy meccsen négy-öt lehetősége is van a gólszerzésre, vagy csak egy, ugyanakkor tisztában vagyunk vele, a Ferencváros lesz az ellenfelünk, szóval intenzív mérkőzés előtt állunk. Két élcsapat összecsapásából bármi kisülhet, ám ha olyan futballra leszünk képesek, mint az egyébként elveszített ETO elleni találkozó második félidejében, jó eredményt érhetünk el.”
|Három emlékezetes bajnoki a Groupama Arénában
2025. október 5.: Ferencváros–Paksi FC 2–2
2023. augusztus 27.: Ferencváros–Paksi FC 6–1
2025. február 16.: Ferencváros–Paksi FC 0–2
LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
SZOMBAT
Kispest-Honvéd FC–Kisvárda Master Good 1–0
Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest 3–0
ETO FC–Vasas FC 2–2
VASÁRNAP
13.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.15: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!