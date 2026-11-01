A Paks kapusa felkészült arra is, hogy „megsorozzák” a ferencvárosiak

Az előző idény két dobogósa, az ezüstérmes Ferencváros és a bronz­érmes Paksi FC csap össze vasárnap a Goupama Arénában. Szerdán mindkét csapat a Mol Magyar Kupában lépett pályára, és ahogy az elvárható volt, tovább is jutott NB III-as ellenfelével szemben. Tegyük hozzá, a Bicskei TC és a Cigánd sem adta ajándékba a továbbjutást esélyesebb riválisának: előbbi hatvan percet követően még 1–1-re állt a Fradival, ám a címvédő 4–1-re győzött, a Paks pedig csak Szalai József 92. percben szerzett góljával nyert 2–1-re. Ami a bajnokságot illeti, a két együttes azonos pontszámmal vág neki a rangadónak (igaz, az FTC egy mérkőzéssel kevesebbet játszott), és borítékolható, bőven lesz dolga a vendégek kapusának, Gyetván Márknak.

„Egyszer már védtem a Ferencváros otthonában, sajnos, annak a párharcnak vereség lett a vége... – mondta lapunknak a paksiak kapusa, Gyetván Márk. – Az volt az ötödik élvonalbeli meccsem, éreztem, egyre jobb formába kerülök, talán mondhatom, akadt is néhány jó védésem. Támadásban nem tudtunk annyi veszélyt teremteni, mint szerettünk volna, a Fradi pedig két lehetőségét is kihasználva megszerezte a három pontot. A Ferencváros a nemzetközi porondon is sikeres, nagyon jó eredményeket ér el, ugyanakkor abban bízunk, tovább tart az elmúlt négy bajnokin tapasztalt jó formánk. Ebben az időszakban csak két gólt kaptunk, mindkettőt az ETO-tól, és bár azt a találkozót elvesztettük, utólag is úgy érzem, a második félidőben mutatott futballunk alapján akár nyerhettünk is volna.”

A Gyetván Márk által említett mérkőzést április 26-án a Groupama Arénában Lenny Joseph két találata döntötte el, azóta viszont a bajnoki rajton is összecsapott már a két csapat, és a Paks 4–2-es győzelmet aratott (a hazaiak kapujában akkor Kovácsik Ádám állt). Tagadhatatlan, a Fradi vezetőedzője, Borbély Balázs akkor több alapemberét is pihentette (négy nappal később a holland FC Twente ellen játszott az Európa-ligában az együttes), és bár négy nappal a vasárnapi bajnoki után újra nemzetközi mérkőzés vár a fővárosiakra (az AC Milan ellen az El-ben), borítékolható, a húzóemberek pályán lesznek. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Ferencváros három döntetlen után az előző fordulóban nemcsak megszerezte az első hazai győzelmét, de 5–0-val valósággal a földbe döngölte az MTK Budapestet, a Paks viszont építhet arra, hogy a legutóbbi négy bajnoki fellépése közül hármat is kapott gól nélkül nyert meg (1–0 a Kisvárda Master Good, 3–0 az MTK és 2–0 a Vasas ellen).

„Kapusként mindig különösen jó érzés, ha tudsz segíteni, és kapott gól nélkül hozol le egy meccset, ám a futball csapatjáték, szóval a társak jó játéka elengedhetetlen ehhez – mondta még a paksiak huszonegy éves kapusa. – Nagyon nem mindegy, hogy az ellenfélnek egy meccsen négy-öt lehetősége is van a gólszerzésre, vagy csak egy, ugyanakkor tisztában vagyunk vele, a Ferencváros lesz az ellenfelünk, szóval intenzív mérkőzés előtt állunk. Két élcsapat összecsapásából bármi kisülhet, ám ha olyan futballra leszünk képesek, mint az egyébként elveszített ETO elleni találkozó második félidejében, jó eredményt érhetünk el.”

Három emlékezetes bajnoki a Groupama Arénában 2025. október 5.: Ferencváros–Paksi FC 2–2

Pető Milán góljával a Paks szerzett vezetést nem sokkal az első játékrész közepe előtt, tíz perccel később Varga Barnabás egyenlített, és sokáig úgy tűnt, ez lesz a végeredmény. Nem ez történt... A 87. percben Alekszandar Pesics a Fradit juttatta előnyhöz, majd Csonka Bence játékvezető a VAR segítségével büntetőt ítélt a Paks javára

(Tóth Alex ütötte arcon Windecker Józsefet), amit a sértett a 93. percben gólra váltott. 2023. augusztus 27.: Ferencváros–Paksi FC 6–1

Nem sokáig volt kérdéses, miként alakul a párharc. Adama Traoré góljával már a 10. percben megszerezte a vezetést a Ferencváros, fél óra elteltével már három góllal vezetett, aztán Kovács Krisztián szépített, és bár a 42. percben még „csak" 3–1 volt az eredmény, az első félidő lefújásakor már 6–1-et mutatott az eredményjelző. Ez lett a végeredmény is, a korábbi paksi kedvenc, Varga Barnabás háromszor is betalált. 2025. február 16.: Ferencváros–Paksi FC 0–2

A hazai csapat több helyzetet is kialakított, azonban Szappanos Péter remekül védett, és a kapufa, valamint a léc is kisegítette a paksiakat. Aztán az 58. percben beállt Böde Dániel, hat perccel később kapásból a hálóba vágta az Osváth Attila által a tizenhatoson belülre emelt labdát, a hosszabbításban pedig Tóth Barna passza után nem hibázta el a ziccerét.

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

SZOMBAT

Kispest-Honvéd FC–Kisvárda Master Good 1–0

Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest 3–0

ETO FC–Vasas FC 2–2

VASÁRNAP

13.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.15: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!