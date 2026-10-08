Kubatov Gábor: Semmilyen lépést nem teszünk Kálnoki-Kis Zsomborral szemben

A klubelnök csütörtökön a közösségi oldalán azt írta: a népligetiek ultrái arra szólították fel, hogy Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár miatt rúgják ki a fiát, Kálnoki-Kis Zsombort a Soroksártól, az NB II listavezetőjétől.

„Az utóbbi időben először, de most egyetértek a miniszterelnökkel. Egy gyerek nem felelős a szülei tetteiért, és a sportban nincs helye annak, hogy valakit a családja miatt érjen hátrány. A pályán nem a véleménykülönbségek, hanem a szakmai teljesítmény számít. Mindentől függetlenül. Ezért természetesen Zsomborral szemben semmilyen lépést nem fogunk tenni, és megkérem az ultrákat is, hogy mellőzzenek minden ilyen fajta megnyilvánulást” – írta Kubatov Gábor.

„Kálnoki-Kiss Attila fia a Soroksárban sportol. Kálnoki bosszút akar állni rajtunk, álljunk bosszút mi is rajta. Ki kell rúgni a fiát onnan!” – írta közösségi oldalán a szurkolói csoport szerdán este.

A megjelentekre Magyar Péter miniszterelnök kommentben úgy reagált, „bárki is írta ezt a posztot, igazán szánalmas. Erkölcs, erő, egyetértés...” – utalt a politikus a Ferencváros jelmondatára.

A 444.hu beszámolója szerint a Fradi Ultras 1899 oldal már szeptember elején is támadta a sportért felelős államtitkárt. Akkor piszoárban helyezték el a politikus képét. Kálnoki-Kissen kívül Kele János sportújságíró, Németh Zoltán Lajos, a Ferenczvárosi C-közép elnevezésű blog szerzője és az öt éve elhunyt újságíró, Murányi Marcell fotója is a piszoárokba került. Az ultrák az egyik meccsen „ha bántod a Fradit, halott leszel” feliratú molinóval is üzentek a klub kritikusainak.