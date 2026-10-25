Nemzeti Sportrádió

Antonelli vezet a két Ferrari előtt, Verstappen ötödik – Amerikai Nagydíj, verseny

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.25. 20:34
Fotó: AFP
Címkék
verseny F1 Amerikai Nagydíj Formula–1
Andrea Kimi Antonelli várja a pole pozícióból a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Amerikai Nagydíj versenye előtt. Az olasz előtt már ma lehetőség nyílik, hogy lezárja a bajnoki küzdelmet, de ehhez több feltételnek is teljesülnie kell. Az olasz mellől Max Verstappen rugaszkodik el, a második soron Isack Hadjar és Charles Leclerc, míg a harmadikon Lewis Hamilton és George Russel osztozik. Arról, hogy miként alakul a futam, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

AMERIKAI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE 

  1.AntonelliMercedes
  2.VerstappenRed Bull-Ford
  3.HadjarRed Bull-Ford
  4.LeclercFerrari
  5.HamiltonFerrari
  6.RussellMercedes
  7.PiastriMcLaren-Mercedes
  8.NorrisMcLaren-Mercedes
  9.LawsonRacing Bulls-Ford
10.GaslyAlpine-Mercedes
11.HülkenbergAudi
12.AlonsoAston Martin-Honda
13.BearmanHaas-Ferrari
14.LindbladRacing Bulls-Ford
15.OconHaas-Ferrari
16.StrollAston Martin-Honda
17.SainzWilliams-Mercedes
18.AlbonWilliams-Mercedes
19.PérezCadillac-Ferrari
20.BottasCadillac-Ferrari
21.ColapintoAlpine-Mercedes
22.BortoletoAudi
47. AMERIKAI NAGYDÍJ
OKTÓBER 23., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:36.052
2. szabadedzés1. Leclerc 1:35.291
OKTÓBER 24., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Hamilton 1:34.893
Időmérő1. Antonelli 1:34.015
OKTÓBER 25., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 308.405 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00

 

 

verseny F1 Amerikai Nagydíj Formula–1
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