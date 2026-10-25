Antonelli vezet a két Ferrari előtt, Verstappen ötödik – Amerikai Nagydíj, verseny
Andrea Kimi Antonelli várja a pole pozícióból a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Amerikai Nagydíj versenye előtt. Az olasz előtt már ma lehetőség nyílik, hogy lezárja a bajnoki küzdelmet, de ehhez több feltételnek is teljesülnie kell. Az olasz mellől Max Verstappen rugaszkodik el, a második soron Isack Hadjar és Charles Leclerc, míg a harmadikon Lewis Hamilton és George Russel osztozik. Arról, hogy miként alakul a futam, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
AMERIKAI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Antonelli
|Mercedes
|2.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|3.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|4.
|Leclerc
|Ferrari
|5.
|Hamilton
|Ferrari
|6.
|Russell
|Mercedes
|7.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|8.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|9.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|10.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|11.
|Hülkenberg
|Audi
|12.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|13.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|14.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|15.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|16.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|17.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|18.
|Albon
|Williams-Mercedes
|19.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|20.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|21.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|22.
|Bortoleto
|Audi
|47. AMERIKAI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 23., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:36.052
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:35.291
|OKTÓBER 24., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Hamilton 1:34.893
|Időmérő
|1. Antonelli 1:34.015
|OKTÓBER 25., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 308.405 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
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