Nála szívből jön: mindörökké Fradi! – interjú a 75 esztendős Mucha Józseffel

– Tavaly rossz hírek érkeztek önről, de aztán szerencsére felgyógyult. Mi történt?

– Vérmérgezést kaptam, az ízületeim és a jobb szemem megsínylette, életveszélyben is voltam, de az Uzsoki úti kórház orvosai megmentettek.

– Rendszeresen ott van a Fradi-meccseken a lelátón. Milyen ez a csapat?

– Néha még idegenbe is követem a fiúkat, utazom a Milan elleni találkozóra is. Hogy milyen az együttes? Nos, Borbély Balázs személyében magyar edző került hozzánk, aki Győrben már bizonyított. Kiváló tréner!

MUCHA JÓZSEF Született: 1951. október 25., Máza

Egyesületei: Dorog (1968–1970), Ferencváros (1970–1981), Waregem (belga, 1981–1983)

Eredményei: KEK-döntős (1975), UEFA-kupa-elődöntős (1972), 2x magyar bajnok (1976, 1981), 4x Magyar Kupa-győztes (1972, 1974, 1976, 1978), Belga Kupa-döntős (1982), az FTC örökös bajnoka (1981)

Összes FTC-meccs/gól: 425/64

Válogatottság/gól: 6/0 (1974–1981)

Pályafutása befejeztével edzősködött, 1996-ban és 1999-ben rövid ideig az FTC-t is irányította, jelenleg MLSZ-ellenőr.

– A Groupama Arénában el-elgondolkodik, hogy valaha ön is itt lett fradista?

– Hát persze! Én még öltöztem a régi stadion fatribünjei alatt, aztán játszottam az Albert-stadionban. A mostani nagy parkoló helyén egykor a salakoson, aztán a hátsó füvesen edzettünk. Más világ van, de mindörökké Fradi!

– A ferencvárosi évek kezdetén Dorogról zötyögött át Esztergomba, onnan utazott Budapestre, és visszafelé nemegyszer állnia kellett a buszon. Felvetődött önben, hogy valaha válogatott lesz?

– Úgy álltam hozzá. Abban a Fradiban Novák Dezsőtől Albert Flóriig szinte mindenki játszott a nemzeti együttesben. Nem lehetett más a célom! Mindig hatott rám a nagyok példája, már Dorogon, a harmadik vonalban is: Ilku Pista védett, a mezőnyben Fellegi István, Csóri László rúgta a labdát, Prohászka János volt az edző. Remek iskola volt.

– A Ferencvárosba igazolt, noha gyerekként az MTK-nak szurkolt…

– Azért szimpatizáltam a kék-fehérekkel, mert a barátaim között akadt Honvéd-, Fradi- vagy éppen Újpest-szurkoló. Az MTK-t elsősorban Sándor Csikar játéka miatt választottam. A zöld-fehérek mérkőzései mellett nagyon sokáig kijártam a Hungária körútra is.

Fotó: Kovács Gyula

– Játszott balszélsőt, balfedezetet, bal oldali középpályást. Melyik a kedvenc posztja?

– Bálint László mellett voltam beállós is, Juhász István oldalán a négy–kettő–négyes hadrendben balfedezet, aztán csatár, Szőke István, Branikovits László, Albert Flórián mellett balszélső, de a Nyilasi Tibor, Ebedli Zoltán fémjelezte sorban klasszikus középpályásként is pályára léptem.

– Futott a szekér, de 1978-ban Friedmanszky Zoltán edzőnél kegyvesztett lett…

– Olyannyira, hogy kikerültem a keretből. Nem bízott bennem, borzasztó másfél éves időszak volt. Az bántott, hogy nem kaptam lehetőséget. Szerencsére Novák Dezsőnél igen. Hangsúlyozom, nem a mezt adta oda, hanem sanszot, én pedig éltem vele. A Fradiban ez volt az egyetlen hullámvölgyem, ráadásul a fiam még csak cseperedett, anyagilag sem álltunk jól. Már úgy volt, hogy eligazolok, de amikor meghallottam, hogy érkezik Dezső, adtam magamnak időt.

– Miért éppen a Waregemhez igazolt légiósnak? Nem akadt jobb csapat Belgiumban?

– Kezdjük azzal, hogy menedzser nélkül vágtam bele. Popovics Sándor volt a csapat edzője, aki hazajött egy kettős rangadóra, hogy a kiszemeltjét megnézze, majd úgy távozott, hogy én kellek neki. Bálint Laci, Fazekas Laci, Müller Sanyi, tehát az első fecskék kitaposták Belgiumban az utat. A magyarok olcsók is voltak, plusz kicsivel jobbak, mint a belgák, tehát kellettünk. Más kérdés, hogy a Waregem nem volt egy acélos klub, állandóan a kiesés ellen harcoltunk.

– Az 1981-ben két vb-selejtezőn pályára lépett, Mészöly Kálmán mégsem vitte ki a spanyolországi világbajnokságra…

– Na, a Friedmanszky-korszak után ez a másik szívfájdalmam! Ha nem is kezdőként, de helyem lett volna az együttesben. Ráadásul tudtuk, Belgium az egyik csoportellenfél, ismertem azért elég jól. A Waregemből rajtam kívül kint voltak a Millecamps fivérek, Luc és Marc. Sokat jelentett volna a világbajnoki részvétel…

– Edzőként dolgozott Vincze Géza, Nyilasi Tibor, Novák Dezső és Marijan Vlak mellett. Az ön irányításával az FTC az Üllői úton három egyre megverte az Olympiakoszt, a visszavágón azonban már Varga Zoltán ült a kispadon. Aztán 1999-ben megadatott a lehetőség, ám…

– …csapat nem volt. Szabics Imre, Lendvai Miklós távozott, úgyhogy mégsem adatott meg, hogy megfelelő állománnyal nagyot alkossak. Több volt benne, de az élet így hozta.

– Miként összegezné a hetvenöt évét?

– Sajnos ötven után nagyon gyorsan telik, sokan nem élnek már a játszótársak közül, ez megdöbbentő. Másrészt az is igaz, nem érzem a koromat.