Mbappé góljával szerezte meg a vezetést a Real az idény első el Clásicóján
21 órától Barcelonában rendezik az idény első el Clásicóját. A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban címvédő és hibátlan mérleggel listavezető Barcelona a 10. forduló előtt 3. helyen álló Real Madridot fogadja. Kövesse a mérkőzést folyamatosan frissülő cikkünkben!
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
FC Barcelona–Real Madrid (Tv: Spíler2) 0–1– ÉLŐ
Barcelona, Camp Nou. V: J. Martínez
Barcelona: García – Espart (Balde, 30.), Cubarsí, G. Martín, J. Cancelo – Pedri, Rodri, Fermín López – Yamal, Raphinha, Gordon. Vezetőedző: Hansi Flick
Real Madrid: Lunyin – Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella – Güler, Tchouaméni, Bernardo Silva, Bellingham, Diomandé – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho.
G: Mbappé (41.)
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