Nemzeti Sportrádió

Dakar rali: nem Szaúd-Arábiában rendezik meg a jövő évi versenyt

2026.10.25. 20:56
Fotó: Getty Images
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2027 Marokkó Dakar-rali helyszínváltozás Szaúd-Arábia
Biztonsági okok miatt nem Szaúd-Arábiában rendezik meg januárban a Dakar ralit – jelentették be vasárnap a szervezők.

„A 2027-es versenyt más területen rendezzük majd meg, a helyszínről a következő napokban adunk tájékoztatást” – áll a közleményben. A szaúdi sivatagban 2020 óta bonyolították le a világ legismertebb tereprali-viadalát, amely a szervezők tervei szerint 2028-ban visszatér ide. Sajtóhírek szerint a jövő évi helyszín Marokkó lehet, így 2007 után költözhet vissza Afrikába a viadal.

A Dakar ralit eredetileg Párizs és a szenegáli főváros között rendezték meg, aztán előbb Dél-Amerikában, majd Szaúd-Arábiában került rá sor.

 

2027 Marokkó Dakar-rali helyszínváltozás Szaúd-Arábia
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