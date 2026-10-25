Dakar rali: nem Szaúd-Arábiában rendezik meg a jövő évi versenyt

„A 2027-es versenyt más területen rendezzük majd meg, a helyszínről a következő napokban adunk tájékoztatást” – áll a közleményben. A szaúdi sivatagban 2020 óta bonyolították le a világ legismertebb tereprali-viadalát, amely a szervezők tervei szerint 2028-ban visszatér ide. Sajtóhírek szerint a jövő évi helyszín Marokkó lehet, így 2007 után költözhet vissza Afrikába a viadal.

A Dakar ralit eredetileg Párizs és a szenegáli főváros között rendezték meg, aztán előbb Dél-Amerikában, majd Szaúd-Arábiában került rá sor.