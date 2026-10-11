Bognár György: Mondtam a fiamnak, álljon ki az esőre, legalább akkor nő egy kicsit, azonban azt felelte, a családban így is ő a legmagasabb…

Paks–MTK 3–0

Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője:

– Magabiztosan verték meg az MTK-t, pedig a Paksnak a válogatott szünet után nem igazán szokott menni…

– Kicsit aggódtam is a hosszú szünet után, a három hét kihagyás nagyon sok volt. Hat játékosunk a különböző válogatottaknál volt, az első két hetünk arra ment el, hogy a sérültjeink rendbe jöjjenek. Sokkal többet kaptam a csapattól, mint amit vártam, a játékosok az első félidőben és a szünet után is nyomást tudtak helyezni az MTK-ra, ráadásul a frissítéseink is jól sikerültek.

– A második félidő kezdete előtt mosolyogva beszélgetett a fővárosiakat erősítő fiával, Bognár Istvánnal. Mit mondott neki? Ha lesz szabadrúgás húsz méterről, ne találja el a kaput?

– Nem, dehogy. Csak annyit, hogy álljon ki az esőre, legalább akkor nő egy kicsit, azonban azt felelte, a családban így is ő a legmagasabb…

– Pető Milán nagy helyzetben jobbal a kapu mellé rúgta a labdát: azért volt mérges, mert a játékosa rossz megoldást választott?

– Nem azért voltam mérges, mert kihagyta a lehetőséget, hanem azért, mert nem használta a bal lábát. Jó kényszerítőt csinált Tóth Barnával, de nem vállalta el ballal a lövést, pedig az lett volna a jó megoldás.

Pinezist Máté, az MTK Budapest vezetőedzője

– Nem igazán tudták megnehezíteni a Paks dolgát: minek tulajdonítja csapata visszafogott teljesítményét?

– Ez volt az első mérkőzés az idényben, amikor nem érdemeltünk győzelmet, sőt egyetlen pontot sem.

– Az MTK rendre sok lehetőséget dolgoz ki az ellenfelek kapuja előtt, ezúttal viszont nem akadt komoly helyzete. Mi lehetett ennek az oka?

– Valóban ez volt a helyzet, nem volt komolyabb helyzetünk. Eddig ilyen tekintetben a jobbak közé tartoztunk az NB I-es mezőnyben, ám Pakson kevés lehetőséget láttam a csapattól. próbáltunk változtatni, de nem tudtunk területet nyerni a labda szerzések után.

– Zsinórban hatodszor is kikapott az MTK a Pakstól. Miért nem megy Bognár György együttese ellen? Mumusnak számít?

– Az előző időszakokról nem szeretnék beszélni, de látni kell, rengeteg dörzsölt, tapasztalt futballistája van a Paksnak, akik tisztában vannak vele, mikor mit lehet csinálni. A mindenáron való győzni akarás meghozta ellenfelünknek a megérdemelt győzelmet.