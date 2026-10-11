Bognár György: Mondtam a fiamnak, álljon ki az esőre, legalább akkor nő egy kicsit, azonban azt felelte, a családban így is ő a legmagasabb…

Paks–MTK 3–0
Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője:
– Magabiztosan verték meg az MTK-t, pedig a Paksnak a válogatott szünet után nem igazán szokott menni…
– Kicsit aggódtam is a hosszú szünet után, a három hét kihagyás nagyon sok volt. Hat játékosunk a különböző válogatottaknál volt, az első két hetünk arra ment el, hogy a sérültjeink rendbe jöjjenek. Sokkal többet kaptam a csapattól, mint amit vártam, a játékosok az első félidőben és a szünet után is nyomást tudtak helyezni az MTK-ra, ráadásul a frissítéseink is jól sikerültek.
– A második félidő kezdete előtt mosolyogva beszélgetett a fővárosiakat erősítő fiával, Bognár Istvánnal. Mit mondott neki? Ha lesz szabadrúgás húsz méterről, ne találja el a kaput?
– Nem, dehogy. Csak annyit, hogy álljon ki az esőre, legalább akkor nő egy kicsit, azonban azt felelte, a családban így is ő a legmagasabb…
– Pető Milán nagy helyzetben jobbal a kapu mellé rúgta a labdát: azért volt mérges, mert a játékosa rossz megoldást választott?
– Nem azért voltam mérges, mert kihagyta a lehetőséget, hanem azért, mert nem használta a bal lábát. Jó kényszerítőt csinált Tóth Barnával, de nem vállalta el ballal a lövést, pedig az lett volna a jó megoldás.
Pinezist Máté, az MTK Budapest vezetőedzője
– Nem igazán tudták megnehezíteni a Paks dolgát: minek tulajdonítja csapata visszafogott teljesítményét?
– Ez volt az első mérkőzés az idényben, amikor nem érdemeltünk győzelmet, sőt egyetlen pontot sem.
– Az MTK rendre sok lehetőséget dolgoz ki az ellenfelek kapuja előtt, ezúttal viszont nem akadt komoly helyzete. Mi lehetett ennek az oka?
– Valóban ez volt a helyzet, nem volt komolyabb helyzetünk. Eddig ilyen tekintetben a jobbak közé tartoztunk az NB I-es mezőnyben, ám Pakson kevés lehetőséget láttam a csapattól. próbáltunk változtatni, de nem tudtunk területet nyerni a labda szerzések után.
– Zsinórban hatodszor is kikapott az MTK a Pakstól. Miért nem megy Bognár György együttese ellen? Mumusnak számít?
– Az előző időszakokról nem szeretnék beszélni, de látni kell, rengeteg dörzsölt, tapasztalt futballistája van a Paksnak, akik tisztában vannak vele, mikor mit lehet csinálni. A mindenáron való győzni akarás meghozta ellenfelünknek a megérdemelt győzelmet.
Vasas–Kisvárda 1–1
Erős Gábor, a Vasas vezetőedzője
– Ez azért most fájhat…
– Egyértelműen. Nagyon fáj, roppant csalódott vagyok. Pedig azt kaptuk, amit vártunk, hogy stabilan, fegyelmezetten védekezik a Kisvárda, és esetleg a rögzített szituációkból, labdaszerzés után az átmenetekből veszélyeztet, de nagyon sokáig helyzete sem volt, mi uraltuk a meccset. A gólunk után három-négy lehetőségünk is adódott arra, hogy lezárjuk a mérkőzést, sajnos egyikkel sem éltünk.
– A kimaradt helyzetek bosszantják a leginkább?
– Igen. A játékkal nem volt bajom, sok mozgással futballoztunk, az ellenfél mögé tudtunk kerülni, az utolsó passzoknál azonban nem jól döntöttünk, a lövések nem jöttek be.
– Ebben kell tehát elsősorban előrelépniük?
– Törekszünk rá, hogy javuljon a helyzetkihasználásunk, megvannak elöl is a minőségi játékosaink. Csak magunkat okolhatjuk a pontvesztésért, de gratulálok a csapatnak, mégiscsak van tizenöt pontunk, az élmezőnyben vagyunk.
Supka Attila, a Kisvárda vezetőedzője
– Elaltatta önöket a hosszú szünet?
– Sokan sokféleképpen vélekednek a különlegesen hosszú szünetről, azt láttam, hogy rajtunk egyáltalán nem segített. Nem azt kaptuk, amit látni szerettünk volna, rengeteg hibával játszott a csapat. A védekezés még úgy-ahogy rendben volt, de több labdabirtoklásra lesz szükség, valamint agresszívabb futballra támadásban. Ezért nem tudtunk elég helyzetet kialakítani. Pedig a válogatott szünet előtt jó formában volt a csapat…
– Szándékosan igyekeztek lassítani a Vasas játékát?
– Persze. Gyors labdarúgói vannak, van sebesség Kovácsréti Márkban és Tóth Milánban is, Urblík Józseftől mennek a mélységi passzok, Koszta Márk veszélyes elöl. Ráadásul mind a négyen tudnak távolról is lőni, ezt azért ki tudtuk venni a játékukból. Ez a terv sikerült, futballozni már nem annyira.
– Mégis szereztek egy pontot a Fáy utcában.
– Aminek nagyon örülünk, pozitívum, hogy a játékosok az utolsó percig hajtottak, emiatt gratulálnom kell nekik.
NB I
9. FORDULÓ
Október 10., szombat
Vasas FC–Kisvárda Master Good 1–1
Ferencvárosi TC–Debreceni VSC 1–1
Paksi FC–MTK Budapest 3–0
Október 11., vasárnap
14.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
16.45: Kispest-Honvéd FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
19.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)