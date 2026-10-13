Az Újpest csodacseréje lett Gleofilo Vlijter



– Újpesti meccseinek csak a harmadán kezdett. Emiatt sem csalódott?

– Nem, inkább motivációra lelek belőle. Többet várok magamtól, ahogy a klub szurkolói is. Ez az ország egyik legnagyobb klubja, jelentősek az elvárások, én pedig úgy próbálok ennek megfelelni, hogy minden meccsen góllal vagy gólpasszal tűnök ki.



– Az is mindegy, melyik poszton kell bizonyítania?

– Egész életemben csatár voltam. A futball persze folyamatosan változik, manapság a magas, erős centereket erőltetik, ez ugye, nem én vagyok, technikailag azonban felveszem a versenyt a konkurenciával. Szeretek elöl játszani, de valójában a négy támadóposzt mindegyikén bevethetnek, a két szélen és tízesként is. Mindig sok gólt rúgtam, gyerekként és a nemzeti együttesben is, a suriname-i válogatottnak én vagyok a mindenkori gólrekordere.



– A gyerekkorát a beszédes nevű Robinhoodban töltötte. Tudja, miért hívják így a klubot?

– Nem ismerem a névválasztás eredetét, azt tudom, hogy irodalmi hős a névadó, és hogy a gazdagoktól elkobozta a vagyonukat, hogy odaadja a szegényeknek. Suriname-ban két patinás nagy klub létezik, a Robinhood és a Transvaal, mindkettő a fővárost, Paramaribót képviseli. Olyanok, mint Magyarországon a Ferencváros és az Újpest. Édesapám is a Robinhoodban játszott, gólkirálya volt az egyesületnek, én vittem tovább az örökségét. Engem mindig is apu inspirált.



– Nem Ruud Gullit, Patrick Kluivert vagy Clarence Seedorf, a többi klasszissá váló suriname-i származású labdarúgó?

– Ez ennél bonyolultabb kérdés, mert természetesen nagy becsben tartjuk őket, felnézünk rájuk, de azért nem teljesen úgy, mint azokra a csillagokra, akiknek a játékán felnőttünk, mint Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi. De a válogatottnak is fontos a diaszpóra, a nemzeti csapatban tömegével játszanak olyanok, akik Európában születtek. Azért is tekintek büszkeséggel a válogatottságomra, mert sokakkal ellentétben nem Hollandiában nőttem fel, nem abban a fejlett akadémia rendszerben képeztek, hanem Suriname-ban, igaz, tizenöt éves koromban Jamaicába költöztem, hogy közelebb kerüljek az álmaim valóra váltásához.



– Édesapja nem tudta volna ebben odahaza segíteni?

– A szüleim tizenkét éves koromban elváltak, apu Belgiumban él, édesanyámra maradtunk öten, a két húgommal és a két öcsémmel.



– Hogyan tudta eltartani a családot?

– Nehezen… Tudom, milyen nélkülözni, amikor a mindennapi betevőért küzd a család. Anyu takarítónőként örült, ha száz eurónak megfelelő suriname-i dollárt összekapart egy hónapban.



– Biztosan százat akart mondani? Nem ezret?

– Százat, de jellemzően annyit sem keresett. Apu, amennyire tudott, támogatott minket, nekem pedig azóta is minden egyes pályára lépésemkor az lebeg a szemem előtt, hogy ezzel is segíteni tudom az édesanyámat, valamint a Hollandiában élő családomat, a feleségemet és a kisfiamat. Az egyik célom, hogy annyi pénzt keressek, amennyinek köszönhetően örökké a gondjukat viselhetem.



– A másik?

– Hogy az első hat liga valamelyikében futballozzak. Huszonhét vagyok, és nem tartok még ott, ahol szeretnék. Az egyik álmomat, hogy profivá váljak, már valóra váltottam, a másik, hogy a lehető legmagasabb szintre jussak, még várat magára.



– Ebben sokat tudna segíteni egy esetleges nemzetközi szereplés az Újpesttel.

– Tudom, hogy a klub az első négy hely valamelyikét célozta meg, és ehhez meg is van a keretünk. Látjuk, hogy az NB I-ben bárki megverhet bárkit, szóval annyira elöl szeretnénk végezni, amennyire csak tudunk. Szeretem, hogy Magyarországon ennyire profik a körülmények, remek az infrastruktúra, szeretek itt élni, ám azért, ha egyszer abbahagyom, a világ legjobb helyére költözöm: Suriname-ba. A feleségemnek ezt azért ne árulja el, ő lehet, a szíve szerint maradna Hollandiában.

