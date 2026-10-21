„Ameddig számítanak rám, és a lábam bírja a meccsterhelést, maradok” – 500. NB II-es meccsét játszotta Kenderes Zoltán

Nagyívű pályafutással büszkélkedhet Kenderes Zoltán, az NB II-ben szereplő FC Ajka labdarúgója. A magyarfutball.hu oldal szerkesztője, Juhász Zoltán küldött e-mailt szerkesztőségünknek, hogy a csapat középső védője az ötszázadik meccsét játszotta a magyar labdarúgás második vonalában, s ehhez az adathoz azt is érdemes hozzátenni, hogy az elmúlt tizenkilenc év sodrásában csupán egyetlen idényben futballozott az NB III-ban.

„Fiatal játékosként még számolgattam, hány meccsen kaptam lehetőséget, s azt is, hogy a teljesítményemet miként értékelte a Nemzeti Sport, ám ahogy öregedtem, úgy egyre kevésbé számítottak a számok – mondta lapunknak az ajkaiak 37 éves középső védője. – Most, hogy már tudom a kerek számot, még inkább fáj, hogy a jubileumi mérkőzésen kettő egyre kikaptunk hazai pályán a BVSC-től. Egyébként tizennyolc évesen az akkor NB III-ban szereplő Ceglédben mutatkozhattam be a felnőttek között, mi több, a bajnokcsapat tagja lehettem, s aztán egy-két meccs után már az NB II-es együttesben is szerepet kaptam. A ceglédi időszakhoz kötődik az egyik legnagyobb élményem, ugyanis akkor az élvonalból kizárt, így a másodosztályba száműzött Fradi ellen is játszhattam, olyan futballistákkal, mint Lipcsei Péter, Mátyus János, Dragóner Attila, Horváth Péter, Vincze Ottó. Ennek immár tizenkilenc éve. Egyébiránt nem tartozom a vándormadarak közé, így hét éven át futballoztam szülővárosom csapatában, aztán Szolnokra igazoltam, majd pedig nyolc esztendővel ezelőtt – engedve a korábbi vezetőedző, Kis Károly csábításának – Ajkára szerződtem. Nem volt egyszerű alföldi gyerekként a dunántúli városba költözni, és megszokni az egészen más környezetet. Emlékszem, az összes cuccom befért a kocsim csomagtartójába, így érkeztem a városba, s aztán itt ragadtam. Természetesen volt idő, amikor fiatalos hevülettel kipróbáltam volna magam az élvonalban, és a ZTE hívására két hetet edzettem az NB I-es csapattal, ám szerződés nem lett belőle, azután pedig reálisan számításba vettem a lehetőségeimet, s maradtam a második vonalban.”

Kenderes Zoltán kicsivel később az ajkaiak csapatkapitány-helyettese lett, s hogy stabil helye lett a klubnál, a párja is a városba költözött, és ma már a kisfiukkal élnek ott.

„Már tervezem a labdarúgás utáni életet, az U12-es együttes másodedzője vagyok, megszereztem a szükséges papírt, de arra készülök, hogy az UEFA A-licencem is meglegyen. Az életem már Ajkához köt, ameddig számítanak rám, és ameddig a lábam bírja a meccsterhelést, maradok. Egyelőre az jár a fejemben, mikor és miként ünneplem meg a csapattal ezt az ötszázas jubileumot.”

Hármas után nyolcas – nagyot fordult a világ hat nap leforgása alatt Jova Leventével, aki az előző fordulóban gyenge teljesítményt nyújtva öt gólt kapott a BVSC-től (ezért volt akkor a hármas osztályzat), a hétvégén viszont parádézott a kapuban a Videoton FC Fehérvár 1–0-s legyőzése alkalmával. Három nagy védést mutatott be: a 48. percben Murka Benedek lövését hárította, a 78. percben Németh Dániel szabadrúgását a kapufa segítségével védte, végül a 92. percben ismét Murka közeli fejesénél mentett reflexmozdulattal. A 34 éves játékos az idén februárban érkezett a soroksáriakhoz; az előző idényben két NB II-es meccsen játszott, míg ebben az idényben már hétszer vele kezdődött a csapat összeállítása. A FORDULÓ JÁTÉKOSA: JOVA Levente (Soroksár SC)

NB II

11. FORDULÓ

Szombat

13.00: BVSC-Zugló–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!

15.00: Kecskeméti TE–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

15.00: HR-Rent Kozármisleny–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

17.00: Gyirmót FC Győr–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

17.00: Videoton FC Fehérvár–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!

Vasárnap

15.00: Aqvital FC Csákvár–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!