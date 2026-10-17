Nemzeti Sportrádió

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NB I: Újpest–Puskás Akadémia 0–0

Les miatt elvették az Ajka egyenlítő gólját, ezzel kikapott hazai pályán a BVSC-től

WINKLER GELLÉRTWINKLER GELLÉRT
2026.10.17. 18:59
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A héten hat pontot szerzett a BVSC, míg előtte összesen négyet (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló, archív)
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NB II Ajka BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II BVSC-Zugló NB II 10. forduló
A labdarúgó NB II 10. fordulójának szombat késő délutáni mérkőzésén az FC Ajka a BVSC-Zuglót fogadta. A meccset 2–1-re a fővárosi csapat nyerte, de a találkozó legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor Csizmadia Zoltán egyenlítő gólját les miatt elvették.

LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
FC AJKA–BVSC-ZUGLÓ 1–2 (1–1)
Ajka, Városi Sportcentrum. Vezette: Molnár Attila (Bertalan Dávid, Szabados Dániel)
AJKA: Simon B. – Csorba N., Bacsa B. (Csizmadia Z., 59.), Tar, Kenderes – Décsy (Szarka B., 59.), Doncsecz (Pintér F., 59.) – Bocskay (Kopácsi, 89.), Szabó B., Artner D. (Garamszegi-Géczy, 89.)Csóka Dominik. Vezetőedző: Artner Tamás
BVSC: Petroff – Benkő-Bíró, Vinícius, Lehoczky R., Király Á. – Igricz, Ominger G. (Katona M., 90.) – Farkas B. (Sejben, 90+1.), Csernik, Dénes A. – Bacsa P. (Törőcsik P., 83.). Vezetőedző: Kincses Ádám
Gólszerző: Artner D. (23.), ill. Bacsa P. (19.), Lehoczky R. (54.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Lassan indult be a mérkőzés, amit egy hirtelen és gyors gólváltás követett az első félidőben. Először Bacsa Patrik szerezte meg kicsit váratlanul a vezetést a vendégként játszó BVSC-nek, amire Artner Dávid villámgyorsan válaszolt, tehát egyenlítettek a hazaiak. Az első félidő végül ennyiben maradt, voltak próbálkozások, de mindkét csapat kapusa stabil volt, így nem esett már több gól a szünetig.

A második játékrész elején Lehoczky Roland szerzett újra vezetést a BVSC-nek, majd később úgy tűnt, a csereként beszállt Csizmadia Zoltán válaszol rá a meccs vége felé. Azonban ekkor ritkán látott jelenet zajlott a pályán: a támadásnak vége volt, a labda hálóban, majd ezt követően – némi gondolkodás után – úgy döntött a játékvezető, hogy les miatt nem adja meg az egyenlítő gólt. Ez hatalmas felháborodást váltott ki, a meccs végéig folyamatosan kifütyülték a játékvezetőket a szurkolók, és durva bekiabálások hallatszódtak, az eredmény viszont maradt 1–2.


 

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NB II Ajka BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II BVSC-Zugló NB II 10. forduló
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