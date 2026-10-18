Nemzeti Sportrádió

Oldalról szurkolták ki a debreceni ultrák csapatuk győzelmét – galéria

2026.10.18. 19:24
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A DVSC drukkerei oldalról szurkolták ki csapatuk sima győzelmét a ZTE ellen (Fotó: Kovács Péter)
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NB I Zalaegerszeg galéria Debrecen
A labdarúgó NB I 10. fordulójában a Debreceni VSC úgy fogadta a Zalaegerszeget, hogy az MLSZ fegyelmi bizottságának büntetése miatt a hazai szurkolótábor kapu mögötti szektorai üresen maradtak. Az ultrák oldalról biztatták kedvenceiket, akik 3–0-ra győztek a ZTE ellen. Tekintse meg a mérkőzésről készült galériánkat!
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Szendrei szép gólt fejelt, Baldoni duplázott: győzött odahaza a Debrecen

A cserejátékosok is remekeltek a Lokiban – ismét kikapott idegenben a Zalaegerszeg.

 

LABDARÚGÓ NB I
 10. FORDULÓ
Debreceni VSC–Zalaegerszeg 3–0 (1–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6019 néző. V: Antal P. 
Debrecen: Andreev – Mejías (Dacosta, 78.), Hofmann (Samper, 73.), Lang, A. Guerrero – Egri (Baldoni, 61.), Dzsudzsák (Cibla, 72.), Batik B., Boskovic, Dénes V. (Kocsis D., 61.) – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel
Zalaegerszeg: Gundel-Takács – Csonka A. (Elosú, 65.), Penalba, Diogo Silva, J. Calderón – Babos B. (Lucas Alfonso, 72.), Kujovic (Marlon Santos, 86.), Amato (Arthur Henrique, a szünetben), Kiss Bence (Harangi, 72.) – Krevszun, M. Machado. Vezetőedző: Filipe Celikkaya
Gólszerző: Szendrei Á. (43.), Baldoni (62., 90+4.)

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fotó 2026.10.18.

„Ehető” ZTE-mez, hazai öröm Debrecenben – a DVSC–ZTE bajnoki legjobb képei (Fotók: Kovács Péter)

 

NB I Zalaegerszeg galéria Debrecen
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