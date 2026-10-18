Oldalról szurkolták ki a debreceni ultrák csapatuk győzelmét – galéria

A labdarúgó NB I 10. fordulójában a Debreceni VSC úgy fogadta a Zalaegerszeget, hogy az MLSZ fegyelmi bizottságának büntetése miatt a hazai szurkolótábor kapu mögötti szektorai üresen maradtak. Az ultrák oldalról biztatták kedvenceiket, akik 3–0-ra győztek a ZTE ellen. Tekintse meg a mérkőzésről készült galériánkat!

LABDARÚGÓ NB I

10. FORDULÓ

Debreceni VSC–Zalaegerszeg 3–0 (1–0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6019 néző. V: Antal P.

Debrecen: Andreev – Mejías (Dacosta, 78.), Hofmann (Samper, 73.), Lang, A. Guerrero – Egri (Baldoni, 61.), Dzsudzsák (Cibla, 72.), Batik B., Boskovic, Dénes V. (Kocsis D., 61.) – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel

Zalaegerszeg: Gundel-Takács – Csonka A. (Elosú, 65.), Penalba, Diogo Silva, J. Calderón – Babos B. (Lucas Alfonso, 72.), Kujovic (Marlon Santos, 86.), Amato (Arthur Henrique, a szünetben), Kiss Bence (Harangi, 72.) – Krevszun, M. Machado. Vezetőedző: Filipe Celikkaya

Gólszerző: Szendrei Á. (43.), Baldoni (62., 90+4.) ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!