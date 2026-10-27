Hanusz Egon csapata negyeddöntős a férfi kézi Francia Kupában

Hanusz Egon három góllal járult hozzá a Cesson-Rennes Métropole 32–31-es győzelméhez a Tremblay-en-France otthonában a férfi kézilabda Francia Kupa keddi nyolcaddöntőjében.
A szövetség honlapja szerint a válogatott irányító csapattársa, Szeitl Erik ezúttal nem volt eredményes a vendégeknél.
Máthé Dominik öt góljával az Európa-kupa-címvédő GRK Ohrid hazai pályán 35–19-re megverte az Eurofarm Peliszter második csapatát az északmacedón bajnokságban.
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