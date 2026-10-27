Hanusz Egon csapata negyeddöntős a férfi kézi Francia Kupában

A szövetség honlapja szerint a válogatott irányító csapattársa, Szeitl Erik ezúttal nem volt eredményes a vendégeknél.

Máthé Dominik öt góljával az Európa-kupa-címvédő GRK Ohrid hazai pályán 35–19-re megverte az Eurofarm Peliszter második csapatát az északmacedón bajnokságban.