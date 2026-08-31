Tizenegy gólos meccsen nyert a Veszprém és a H.O.P.E. is a futsal NB I-ben
Öt mérkőzést rendeztek hétfőn a futsal NB I 3. fordulójában.
FUTSAL
FÉRFI NB I, 3. FORDULÓ
Nyíregyháza–TFSE 5–3
Veszprém–Magyar Futsal Akadémia 8–3
Nyírbátor–Berettyóújfalu 1–3
Kincsem Lovaspark Futsal–Airnergy FC 2–6
H.O.P.E. Futsal–Aramis SE 8–3
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