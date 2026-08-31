Nemzeti Sportrádió

Tizenegy gólos meccsen nyert a Veszprém és a H.O.P.E. is a futsal NB I-ben

M. B.M. B.
2026.08.31. 22:47
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Fotó: FB/Vehir.hu Futsal Veszprém
Címkék
Nyírbátor Nyíregyháza futsal Vehir.hu Futsal Veszprém HOPE futsal H.O.P.E. Futsal Aramis SE Airnergy Mad Dogs futsal NB I Magyar Futsal Akadémia Kincsem Lovaspark SE MVFC Berettyóújfalu
Öt mérkőzést rendeztek hétfőn a futsal NB I 3. fordulójában.

FUTSAL
FÉRFI NB I, 3. FORDULÓ
Nyíregyháza–TFSE 5–3
Veszprém–Magyar Futsal Akadémia 8–3
Nyírbátor–Berettyóújfalu 1–3
Kincsem Lovaspark Futsal–Airnergy FC 2–6
H.O.P.E. Futsal–Aramis SE 8–3

 

Nyírbátor Nyíregyháza futsal Vehir.hu Futsal Veszprém HOPE futsal H.O.P.E. Futsal Aramis SE Airnergy Mad Dogs futsal NB I Magyar Futsal Akadémia Kincsem Lovaspark SE MVFC Berettyóújfalu
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