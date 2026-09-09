ZTE: 9.3 millió eurós működési költség,  4.83 milliós játékoseladási bevétel

A Zalaegerszeg labdarúgócsapata Open ZTE címmel új projektet indított, melynek célja, hogy a szurkolók megértsék a klubvezetőség döntéseinek okait, lássák a döntések mögötti szempontokat.

„Az elmúlt hónapokban sok kérdést, kritikát és véleményt hallottunk a klub által követett iránnyal kapcsolatban – írja közleményében a ztefc.hu. – Ezek természetesek. A ZTE fontos az embereknek, és ha valami fontos számunkra, tudni akarjuk, mi történik vele. Nem várjuk el, hogy szurkolóink minden döntésünkkel egyetértsenek. Egy futballklubban ez valószínűleg lehetetlen is lenne. Azt azonban szeretnénk, hogy mindenki rendelkezzen azokkal az információkkal, amelyek segítségével megértheti, miért hozzuk meg ezeket a döntéseket. Nincs titkolnivalónk. Az Open ZTE ezért nem egyetlen közlemény, hanem egy szemlélet. Szeretnénk folyamatosan megmutatni azokat a gazdasági, sportszakmai és stratégiai összefüggéseket, amelyek meghatározzák a klub működését és a döntéseinket.”

A ZTE a projektet bemutató közleményéhez egyrészt csatolt egy videós beszélgetést, melyben a Megmondók podcastben Berta Csaba, a ZTE cégvezetője beszélt a klubot érintő döntések, a klub működésének hátteréről, annak kihívásairól, másrészt a ztefc.hu közzétett a klub működéséhez kapcsolódó konkrét számokat is – ezt a fajta nyitott kommunikációt célozza ugyanis meg a projekt hosszú távon.

„A játékoseladás nem a stratégia következménye – fogalmaz a közlemény. – A stratégia része. A ZTE tervezett működési költsége ebben a szezonban megközelítőleg 9.3 millió euró. A játékosértékesítés nélküli tervezett bevételünk ezzel szemben körülbelül 3.8 millió euró. A különbség körülbelül 5.50 millió euró. Ezt a különbséget valahonnan elő kell teremteni. A jelenlegi szezonban megközelítőleg 4.83 millió euró játékosértékesítésből származó bevétellel számolunk. Ez azt jelenti, hogy a klub teljes tervezett bevételének több mint fele az átigazolási piacról érkezik, és még így sem beszélünk profitról: a jelenlegi költségvetés továbbra is megközelítőleg 670 ezer eurós hiánnyal számol. Ezért fontos megérteni, hogy amikor a ZTE elad egy játékost, az átigazolási díj nem egyszerűen nyereség, amely eltűnik a klubból. Ebből működik a klub. Ebből fizetünk béreket és adókat. Ebből finanszírozzuk az utazást, étkezést, szállást, egészségügyi szolgáltatásokat, scoutingot, technológiát, felszerelést, infrastruktúrát és mindazt, ami egy professzionális futballklub mindennapi működéséhez szükséges. A nemzetközi játékospiac ezért a ZTE üzleti modelljének egyik legfontosabb pillére.”

Az Open ZTE projekt bemutatkozójában közzétett adatok között szerepel még, hogy a klub egymillió eurót fordít az utánpótlás infrastrukturális fejlesztésére. Emellett a klub kifejti, hogyan épülnek fel a partnerkapcsolatok más, alacsonyabb osztályú klubokkal, amik segíthetik a zalaegerszegi fiatalok fejlődését, továbbá szót ejt a magyar játékosok szerepéről, a klub stratégiai céljairól.

A teljes közlemény itt olvasható!