Nemzeti Sportrádió

Bemutatta a Vasas a csapat új idegenbeli mezét

H. Á.H. Á.
2026.09.16. 13:23
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Balról jobbra: Ferenczi István, Urblík József, Puskás Lajos, és Komjáti András az új mezben (Fotó: vasasfc.hu)
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NB I Vasas mez
A labdarúgó NB I-ben szereplő Vasas FC a hivatalos felületein mutatta be kedden délelőtt a csapat új mezét, amelyet a klub legendás játékosai, Puskás Lajos és Komjáti András, valamint a csapat másodedzője, Ferenczi István és a csapatkapitány Urblík József mutatott be.

 

A klub honlapjának írása szerint „vannak mezek, amelyek idővel többet jelentenek egyszerű sportruházatnál. Összeforrnak egy klub történetével, legendás játékosokkal, emlékezetes mérkőzésekkel és olyan sikerekkel, amelyek évtizedek múltán is meghatározzák egy közösség identitását.

A Vasas szurkolói számára ilyen a klub történetéből jól ismert, ikonikus idegenbeli mez is, amely hosszú éveken keresztül nagy népszerűségnek örvendett, és amelyben számos legendánk lépett pályára. Ehhez a hagyományhoz nyúltunk vissza új, idegenbeli mezünk megalkotásakor” – áll a piros-kékek oldalán.

Kiemelik az eredeti szereléshez több legendás mérkőzés is kötődik: a Vasas ebben a mezben lépett pályára 1961-ben a BEK-ben a Real Madrid vendégeként a Santiago Bernabéuban, s ebben a mezben nyerte meg a Honvéd ellen az 1973-as Magyar Kupa-döntőt.

 

 

NB I Vasas mez
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