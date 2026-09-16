Bemutatta a Vasas a csapat új idegenbeli mezét

A klub honlapjának írása szerint „vannak mezek, amelyek idővel többet jelentenek egyszerű sportruházatnál. Összeforrnak egy klub történetével, legendás játékosokkal, emlékezetes mérkőzésekkel és olyan sikerekkel, amelyek évtizedek múltán is meghatározzák egy közösség identitását.

A Vasas szurkolói számára ilyen a klub történetéből jól ismert, ikonikus idegenbeli mez is, amely hosszú éveken keresztül nagy népszerűségnek örvendett, és amelyben számos legendánk lépett pályára. Ehhez a hagyományhoz nyúltunk vissza új, idegenbeli mezünk megalkotásakor” – áll a piros-kékek oldalán.

Kiemelik az eredeti szereléshez több legendás mérkőzés is kötődik: a Vasas ebben a mezben lépett pályára 1961-ben a BEK-ben a Real Madrid vendégeként a Santiago Bernabéuban, s ebben a mezben nyerte meg a Honvéd ellen az 1973-as Magyar Kupa-döntőt.