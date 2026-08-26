Tischler Patrik: Az Újpest mindig a szívem csücske marad

ÉRZELMES MECCS vár Tischler Patrikra. A 35 esztendős csatár tavaly nyár óta a Dorogot erősíti, a hétfői sorsolás után pedig kiderült, hogy csapata az Újpesttel játszik hazai pályán szeptember 12-én vagy 13-án a Magyar Kupa 3. fordulójában. Tischler Patrik 2017-ben került a lilákhoz, 44 meccsen 14 gólt szerzett, bajnoki bronzot és Magyar Kupát nyert.

„Nagyon örülök a sorsolásnak, az Újpest mindig a szívem csücske marad, szép időszakot töltöttem el ott – mondta Tischler Patrik, aki az MTK-ban, a PAFC-ban, Fehérváron, Újpesten, Kispesten, Kisvárdán és Debrecenben játszott az NB I-ben, s 248 élvonalbeli meccsen 62 gólt szerzett. – Amikor odakerültem, rögtön befogadtak, a szurkolók megszerettek, a bajnokságban harmadikak lettünk, megnyertük a Magyar Kupát. A fiataloknak a mai napig emlegetem a kiváló újpesti szurkolókat, elképesztő volt előttük játszani. Nagyszerű csapatunk volt, jó eredményeket értünk el, külön öröm, hogy az Újpest jelenlegi vezetőedzője, Szélesi Zoltán csapattársam volt Felcsúton, és a mai napig jóban vagyunk. Volt egy erős mag Litauszki Róberttel, Novothny Somával, Nagy Dániellel, Zsótér Donáttal, Simon Krisztiánnal és velem, Nebojsa Vignjevics igencsak ütőképes csapatot rakott össze. Sok szép emlékem van az újpesti időszakomról, nem tudok egyet kiemelni. A szurkolókra mindig örömmel gondolok vissza. Noha akkoriban volt a címerbalhé, rengetegen jöttek ki a meccsekre és támogattak minket. Jó kis kupacsata lesz Dorogon, sok nézővel, az Újpestre mindenki kíváncsi, meg tudjuk mutatni magunkat. No nem én, harmincöt évesen talán már nem térek vissza a lilákhoz, de a fiataloknak nagy lehetőség ez.”

Tischler Patrik érzelmesen beszél az Újpestről, nem csoda, hogy a mai napig megkülönböztetett figyelemmel követi, mi történik a klubban.

„Dárdai Pál és Szélesi Zoltán kitűnő munkát végez, de türelemre van szükség. Tudom, a szurkolók rögtön eredményt akarnak, de az építés fázisában van a csapat. Jó az irány, Pali felvázolta a terveket, bizakodom, látok pozitív jeleket. Külön öröm, hogy a magyar fiatalok is megkapják az esélyt, a külföldiek és a magyarok egyvelege most jónak tűnik.”

Visszatérve a kupameccsre: 2025 februárjában is összekerült a két csapat, az MK-nyolcaddöntőt akkor 1–0-ra az Újpest nyerte meg. Lehet ezúttal esélye az NB III Északnyugati csoportját 17–1-es gólkülönbséggel (!) vezető Dorognak?

„Az Újpest az esélyesebb, de játszottam néhány kupameccset, pontosan tudom, hogy megvan a maguk varázsa, tényleg bármi megeshet. Történhet valami olyan, amit ki tudunk használni, és kiharcolhatjuk a továbbjutást. Nem feltett kézzel megyünk ki a pályára, biztosan megnehezítjük az Újpest dolgát. Nekünk nincs veszítenivalónk, a fiataloknak már mondtam, mutassák meg, mire képesek, itt a nagyszerű alkalom.”

Tischler Patrik tavaly nyáron került Dorogra, akkor húsz gólt szerzett, most négy forduló után hattal vezeti a góllövőlistát. A számok is mutatják, hogy a rutinos támadó még mindig érzi a kaput, az előző bajnokin a SZAC Budapestnek négyszer talált be.

„Fiatal a csapatunk, de van néhány rutinos játékosunk, mint Koman Vladimir, Dulló Marton vagy én. Remek az együttes, baráti a légkör, csak jót tudok mondani. Az előző idényben harmadikok lettünk, húsz gólt szereztem. Nyugodt környezetben és jó körülmények között futballozhatunk, a legfontosabb, hogy ennyi idősen is élvezzük a játékot. Hogy mi motivál? A futball szeretete. Harmincöt évesen már nemigen tudok feljebb lépni, de élvezem a játékot, minden gólomnak ugyanúgy örülök. Habár nem nézek még annyira előre, a gólkirályi cím megszerzése minden osztályban megsüvegelendő… A klubban kitűzték a célt, próbálunk odaérni az osztályozós helyre, ha az meglesz és szerencsések leszünk, feljuthatunk az NB II-be. De ez még odébb van, szerdán a Komárommal játszunk bajnokit. De gondolatban már az Újpest elleni kupameccsen járok…”

MOL MAGYAR KUPA, 3. FORDULÓ

Az NB I-es csapatok mérkőzései

Dorog (III.)–Újpest

Nagykozár (megye I.)–Kisvárda

Mezőörs (megye I.)–Puskás Akadémia

Kazincbarcika (II.)–Paks

DEAC (III.)–Ferencváros

Gödöllő (III.)–DVSC

Majos (III.)–Nyíregyháza

TFSE (BLSZ I.)–Vasas

Baja (megye I.)–Kispest-Honvéd

Dunaharaszti (III.)–ZTE

Mezőkövesd (II.)–MTK Budapest

Karcag (II.)–ETO FC