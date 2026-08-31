MAGYAR KUPA 2026–2027 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

MOL MAGYAR KUPA 2026–2027

KULCSDÁTUMOK

1. forduló: augusztus 1–2. (144 csapat)

2. forduló: augusztus 22–23. (72 csapat)

3. forduló: szeptember 12–13. (64 csapat)

4. forduló: október 28. (32 csapat)

Nyolcaddöntő: február 10. (16 csapat)

Negyeddöntő: március 3. (8 csapat)

Elődöntő: április 21. (4 csapat)

Döntő: május 8., Puskás Aréna (2 csapat)

FONTOS TUDNIVALÓK

A kiemelésről

Az NB I és az NB II csapatai a 3. fordulóban kapcsolódnak be a küzdelmekbe. Az élvonal 12 együttese ebben a fordulóban kiemelt lesz, nem kerülhetnek szembe egymással.

A pályaválasztásól

Ha a két gárda között bajnoki osztálykülönbség van, akkor az alacsonyabb osztályú a pályaválasztó. Amennyiben a két csapat azonos szintű bajnoki osztályban játszik, akkor az a pályaválasztó, amelyik a korábbi fordulókban kevesebbszer volt pályaválasztó. Ha így sem dönthető el a pályaválasztás, akkor a sorsoláson elsőnek kihúzott csapat a pályaválasztó. A döntőben az elődöntők előtt elsőként kisorsolt párosítás győztese lesz pályaválasztó.

A továbbjutásról

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. Döntetlen esetén 2x15 perces hosszabbítást játszanak a csapatok, ha abban sincs döntés, akkor tizenegyesek következnek.

3. FORDULÓ (a legjobb 32 közé jutásért)

SZEPTEMBER 11., PÉNTEK

17.00: FC Sopron (NB III)–Szegedi VSE (NB III)

SZEPTEMBER 12., SZOMBAT

13.00: Debreceni EAC (NB III)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

15.00: Nagykozár KSE (Baranya I.)–Kisvárda Master Good

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II)–Paksi FC

15.00: Gödöllői SK (NB III)–Debreceni VSC

15.00: ReBase Majosi SE (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC

15.00: TFSE-Tent Team (BLSZ I.)–Vasas FC

15.00: Bajai LC (Bács-Kiskun I.)–Kispest-Honvéd FC

15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

15.00: Harta SE (Bács-Kiskun I.)–Bicskei TE (NB III)

15.00: Cigánd SE (NB III)–Meton-FC Dabas SE (NB III)

15.00: FC Hatvan (Heves I.)–Kaposvári Rákóczi FC (NB III)

15.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Kecskeméti TE (NB II)

15.00: Mátészalkai MTK (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)

15.00: Monor SE (NB III)–FC Nagykanizsa (NB II)

15.00: Silver Tüzép Karancslapujtő (Nógrád I.)–Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)

15.00: Szolnoki MÁV FC (NB III)–Komáromi VSE (NB III)

15.00: Hévíz SK (Zala I.)–Soroksár SC (NB II)

16.00: Diósgyőri VTK (NB II)–Videoton FC Fehérvár (NB II) (Tv: M4 Sport)

16.00: Haladás FC (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III)

17.00: Pécsi MFC (NB III)–Tiszakécskei LC (NB II)

17.00: FC Ajka (NB II)–BVSC-Zugló (NB II)

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)–MTK Budapest

18.00: Gyirmót FC Győr (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

SZEPTEMBER 13., VASÁRNAP

14.00: Dorogi Bányász FC (NB III)–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

15.00: Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Puskás Akadémia FC

15.00: Dunaharaszti MTK (NB III)–Zalaegerszegi TE FC

15.00: Karcagi SC (NB II)–ETO FC

15.00: Villány TC (Baranya I.)–Csepel SC (NB III)

15.00: Emődi ÁIDSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Ózd-Sajóvölgye (NB III)

15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Szentlőrinc (NB II)

15.00: Lébény SE (Győr-Moson-Sopron I.)–ESMTK (NB III)

2. FORDULÓ

AUGUSZTUS 21., PÉNTEK

Salgótarjáni BTC (NB III)–Mátészalkai MTK (NB III) 0–2

Sándorfalvi KSE (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III) 1–3

Gyulai Termál FC (NB III)–BKV Előre (NB III) 5–1

Monor SE (NB III)–Békéscsaba 1912 Előre (NB III) 3–1

Ikarus BSE (BLSZ I.)–Dunaharaszti MTK (NB III) 2–3

Érdi VSE (NB III)–Iváncsa KSE (NB III) 0–3

Pécsi MFC (NB III)–Sárbogárd SE (NB III) 3–0

Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–PTE-PEAC (NB III) 1–0

AUGUSZTUS 22., SZOMBAT

Emődi ÁIDSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Tarpa SC (NB III) 1–1 – 11-esekkel 5–3

Tiszabábolna-Termálfürdő Mezőcsát (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–FC Hatvan (Heves I.) 3–5

Nagybátonyi Bányász SC (Nógrád I.)–Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III) 0–0 – 11-esekkel 4–5

Silver Tüzép Karancslapujtő (Nógrád I.)–Edelény-Borsodszer (Borsod-Abaúj-Zemplén I.) 5–0

Újdombrád SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Cigánd SE (NB III) 0–3

VSC 2015 Veszprém (NB III)–Haladás FC (NB III) 0–1

Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron II.)–Opus Tigáz Tatabánya (NB III) 1–2

Hévíz SK (Zala I.)–Balatonfüredi FC (Veszprém I.) 3–1

Bicskei TE (NB III)–Sárisáp BSE (NB III) 3–1

Felsőpakony KSE (Pest I.)–Meton-FC Dabas SE (NB III) 1–3

Pénzügyőr SE (BLSZ I.)–Harta SE (Bács-Kiskun I.) 1–2 – h. u.

Jánoshalmi SE (Bács-Kiskun I.)–Szegedi VSE (NB III) 0–5

M-Perfect Home-Algyői SK (Csongrád-Csanád I.)–ESMTK (NB III) 0–3

Bajai LC (Bács-Kiskun I.)–Csór Truck-Trailer FC (Fejér I.) 2–0

TFSE-Budapest (BLSZ I.)–BFC Siófok (NB III) 2–0

43. sz. Építők SK (BLSZ I.)–Villányi TC (Baranya I.) 2–3

Csepel FC USE (BLSZ I.)–Csepel SC (NB III) 0–3

Balatoni Vasas SE (Somogy I.)–Nagykozár KSE (Baranya I.) 0–1

ReBase Majosi SE (NB III)–III. Ker. TVE (NB III) 7–2

AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP

Albidok FC-Kartal (Pest II.)–Debreceni EAC (NB III) 0–5

Ibrány SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Ózd-Sajóvölgye (NB III) 0–2

Sényő FC (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Tiszafüredi VSE (NB III) 0–1

Bőnyi SE (Győr-Moson-Sopron II.)–Lébény SE (Győr-Moson-Sopron I.) 0–2

Ugod SE (Veszprém I.)–Komáromi VSE (NB III) 0–4

Körmendi FC (Vas I.)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.) 1–8

Móri SE (Fejér I.)–Dorogi Bányász FC (NB III) 0–7

Magnetic Andráshida TE (Zala I.)–FC Sopron (NB III) 2–8

Szabadkikötő SE (BLSZ I.)–Gödöllői SK (NB III) 0–2

1. FORDULÓ

AUGUSZTUS 1., SZOMBAT

FC Hatvan (Heves I.)–Lőrinci VSC (Heves I.) 3–2

Sényő FC (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Nagyecsed RSE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.) 2–0

Maklár SE (Heves I.)–Emődi ÁIDSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.) 1–3

Silver Tüzép Karancslapujtő (Nógrád I.)–Vizslási SE (Nógrád I.) 3–0

Debreceni EAC (NB III)–Eger SE (NB III) 3–1

Kabai Meteorit SE (Hajdú-Bihar III.)–Salgótarjáni BTC (NB III) 0–12

Vác VLSE (Pest I.)–Mátészalkai MTK (NB III) 0–2

Balmazújváros FC (Hajdú-Bihar I.)–Tiszabábolna-Termálfürdő Mezőcsát (Borsod-Abaúj-Zemplén I.) 2–4

Hajdúsámson (Hajdú-Bihar I.)–Ózd-Sajóvölgye (NB III) 0–10

Füzesabony SC (NB III)–Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III) 1–4

Jéke FC (Szabolcs-Szatmár-Bereg II.)–Nagybátonyi Bányász SC (Nógrád I.) 1–4

Bőcs KSC (Borsod-Abaúj-Zemplén II.)–Tiszafüredi VSE (NB III) 1–16

Monostorpályi SE (Hajdú-Bihar I.)–Tarpa SC (NB III) 2–6

Sárvár FC (Vas I.)–Sárisáp BSE (NB III) 0–3

Credobus Mosonmagyaróvár (NB III)–Opus Tigáz Tatabánya (NB III) 0–2

Tihanyi FC (Veszprém I.)–Haladás FC (NB III) 1–10

Tarr Andráshida SC (Zala I.)–Hévíz SK (Zala I.) 2–5

Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Frutti Drink-Perutz FC Pápa (NB III) 4–2

Balatonfüredi USC (Veszprém I.)–Magnetic Andráshida TE (Zala I.) 2–4

Úrkúti SK (Veszprém I.)–Körmendi FC (Vas I.) 1–3

Vasvár VSE (Vas II.)–Balatonfüredi FC (Veszprém I.) 0–1

Tatai AC (Komárom-Esztergom I.)–Lébény SE (Győr-Moson-Sopron I.) 0–3

DAC Nádorváros 1912 SE (Győr-Moson-Sopron II.)–Bicskei TE (NB III) 0–1

Koppánymonostor SE (Komárom-Esztergom I.)–Komáromi VSE (NB III) 0–6

Tiszaföldvári SE (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–ESMTK (NB III) 0–3 (megállapított eredmény)

Dunavarsányi TE (Pest I.)–Sándorfalvi KSE (NB III) 0–2

Makó FC (Csongrád-Csanád I.)–Meton-FC Dabas SE (NB III) 0–5

Pilisi LK (Pest I.)–BKV Előre (NB III) 2–2 – 11-esekkel 2–4

Kalocsa FC (Bács-Kiskun I.)–Felsőpakony KSE (Pest I.) 1–3

Ceglédi VSE (Pest I.)–Gödöllői SK (NB III) 0–3

Dévaványai SE (Békés I.)–Gyulai Termál FC (NB III) 0–12

Lajosmizsei VLC (Bács-Kiskun I.)–Harta SE (Bács-Kiskun I.) 1–3

Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III) 1–2

Szabadkikötő SE (BLSZ I.)–Szajol KLK (Jász-Nagykun-Szolnok I.) 5–2

Jamina SE (Békés I.)–Monor SE (NB III) 0–4

Törökszentmiklós FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Dunaharaszti MTK (NB III) 1–3

Flotta 2001 SE (BLSZ I.)–Szegedi VSE (NB III) 2–3

Dunaújváros FC (NB III)–Érdi VSE (NB III) 0–3 (megállapított eredmény)

Balatonlellei SE (Somogy I.)–BFC Siófok (NB III) 0–5

Szepetnek SE (Zala I.)–Csepel SC (NB III) 0–7

Ercsi Kinizsi SE (Fejér I.)–Pécsi MFC (NB III) 0–4

Szekszárdi UFC (NB III)–PTE-PEAC (NB III) 0–2

Dombóvári FC (Tolna I.)–ReBase Majosi SE (NB III) 1–6

Faddi SE (Tolna I.)–TFSE-Budapest (BLSZ I.) 0–6

Nagyatádi FC (Somogy I.)–Balatoni Vasas SE (Somogy I.) 0–1

Sport36 Komlói Bányász (Baranya I.)–Sárbogárd SE (NB III) 0–5

Mágocs VSK (Baranya III.)–43. sz. Építők SK (BLSZ I.) 1–8

Kaposfüred (Somogy I.)–Nagykozár KSE (Baranya I.) 1–3

Bajai LC (Bács-Kiskun I.)–FC Főnix (Fejér I.) 7–0

Iváncsa KSE (NB III)–Budafoki MTE (NB III) 2–0

Bátaszék SE (Tolna I.)–Kaposvári Rákóczi FC (NB III) 1–5

Ikoba Beton Zsámbék (Komárom-Esztergom I.)–Csepel FC USE (BLSZ I.) 1–3

Marcali VFC (Somogy I.)–III. Ker. TVE (NB III) 0–6

AUGUSZTUS 2., VASÁRNAP

Gyulaháza KSE (Szabolcs-Szatmár-Bereg II.)–Újdombrád SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.) 2–7

Edelény-Borsodszer (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–BTE Felsőzsolca (Borsod-Abaúj-Zemplén I.) 4–0

Ibrány SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Putnok FC (Borsod-Abaúj-Zemplén I.) 3–2

Albidok FC-Kartal (Pest II.)–Bélkő-SE Bélapátfalva (Heves I.) 1–1 – 11-esekkel 4–2

Gesztely FC (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Cigánd SE (NB III) 1–8

Telekes Medosz SE (Vas III.)–Móri SE (Fejér I.) 1–11

Hárskút SE (Veszprém III.)–Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron II.) 0–10

Bágyogszovát SE (Győr-Moson-Sopron III.)–Dorogi Bányász FC (NB III) 0–13

Gérce-Vásárosmiske KSE (Vas II.)–Ugod SE (Veszprém I.) 0–3 (megállapított eredmény, 2–2-nél félbeszakadt)

Tát SE (Komárom-Esztergom I.)–VSC 2015 Veszprém (NB III) 0–6

Bőnyi SE (Győr-Moson-Sopron II.)–Schott Lukácsháza SE (Vas I.) 4–1

Zalaszentgróti FC (Zala I.)–FC Sopron (NB III) 0–1

Ikarus BSE (BLSZ I.)–Kondorosi TE (Békés I.) 5–0

Jászalsószentgyörgy KSE (Jász-Nagykun-Szolnok II.)–Pénzügyőr SE (BLSZ I.) 0–2

Mezőmegyer SE (Békés II.)–Békéscsaba 1912 Előre (NB III) 0–8

Kiskundorozsma KSK (Csongrád-Csanád I.)–Jánoshalmi SE (Bács-Kiskun I.) 0–2

Csór Truck-Trailer FC (Fejér I.)–Budaörs (NB III) 1–1 – 11-esekkel 4–2

Villányi TC (Baranya I.)–Bölcskei SE (Tolna I.) 4–1