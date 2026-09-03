A ciprusi élvonalba igazolt Tamás Márk – hivatalos

A klub hivatalos közösségi oldalán olvasható tájékoztatásból kiderült, hogy az 1.94 méter magas Tamás Márk elsősorban középhátvédként bevethető, bal lábas, és jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezik.

Mint írták, pályafutása során eddig 318 alkalommal lépett pályára klubszinten, ebből 174 mérkőzésen a magyar élvonalban, míg 47 találkozón a lengyel élvonalban szerepelt. A magyar védő korábban a DVTK, a Puskás Akadémia, a Slask Wroclaw, a Sepsi és a Neftci Baku játékosa is volt, így a magyar, a lengyel, a román és az azeri bajnokságban is szerzett tapasztalatot.

A 32 éves Tamás Márk már a magyar válogatottban is bemutatkozott: 2021-ben húzhatta magára a nemzeti csapat mezét. Klubszinten Román Kupát és Román Szuperkupát nyert a Sepsi OSK-val, emellett az európai kupasorozatokban is pályára lépett már.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DVTK-NÁL

Érkezett: Babinszky Bence (Kozármisleny), Borvető Áron (Szeged-Csanád GA), Dojcsák Bence (Mezőkövesd – kölcsönből vissza), Gálfi Norbert (Soroksár), Gróf Dávid (Ferencváros – szabadon igazolhatóként), Menyhárt Barnabás (Putnok – kölcsönből vissza), Molnár Gábor (Kisvárda)

Távozott: Peter Ambrose (nigériai, Aberdeen – Skócia, kölcsönből vissza, onnan Neuchatel Xamax – Svájc), Babos Bence (Videoton – kölcsönből vissza, onnan ZTE), Lamin Colley (gambiai-angol, Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Demeter Milán (Foggia – Olaszország), Anderson Esiti (nigériai, Borac Banja Luka – Bosznia-Hercegovina), Jurek Gábor (MTK – kölcsön után végleg), Lajcsik Vencel (Békéscsaba), Lirim Kastrati (koszovói, Kauno Zalgiris – Litvánia), Aboubakar Keita (elefántcsontparti, Sepsi OSK – Románia), Komlósi Bence (Csákvár – kölcsönbe), Macsó Máté (DVSC), Pető Milán (Paks – kölcsönből vissza), Ante Roguljic (horvát, Borac Banja Luka – Bosznia-Hercegovina), Sajbán Máté (?), Ivan Saponjics (szerb, Da Nang FC – Vietnám), Karlo Sentic (horvát, Slaven Belupo – Horvátország), Szakos Bence (Arisz Limasszol – Ciprus), Szamosi Ádám (Kispest-Honvéd – kölcsön után végleg), Tamás Márk (Olympiakosz Nicosia – Ciprus ), Christ Tiéhi (elefántcsontparti-francia, Hapoel Jeruzsálem – Izrael, legutóbb Maccabi Bnei Reineh – Izrael, kölcsönben), Tuska Bálint (DVSC), Álex Vallejo (spanyol, FC Goa – India), Varga Zétény (FTC – kölcsönből vissza)

Távozhatnak: Yohan Croizet-Kollár (francia), Marco Lund (dán)