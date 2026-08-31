Nemzeti Sportrádió

Öt meccs után edzőt váltott a Diósgyőr – hivatalos

M. B.M. B.
2026.08.31. 19:19
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Takács Péter (Fotó: Dömötör Csaba)
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DVTK NB II labdarúgó NB II Takács Péter
A labdarúgó NB II-ben érdekelt DVTK hivatalos honlapján közölte, hogy már nem Takács Péter az első csapat vezetőedzője.

A 36 éves tréner – aki tavasszal azután vette át a miskolci együttes irányítását, hogy az matematikailag is kiesett az élvonalból – öt bajnokin egy-egy győzelem, illetve döntetlen mellett három vereséget könyvelhetett el.

A klub közleményében Vincze Richárd sportigazgató a rossz eredményekkel indokolta a döntést, továbbá hozzátette: Takács a továbbiakban is a klub kötelékében marad. Az új vezetőedző megtalálásáig a klub U17-es csapatát irányító Kriston István trenírozza a DVTK-t.

Lapunk értesülései szerint a legutóbb Kispesten dolgozó Feczkó Tamás az egyik jelölt a vezetőedzői posztra a klubnál.

 

DVTK NB II labdarúgó NB II Takács Péter
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