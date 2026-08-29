Könnyű mondani, de nem remeghetnek meg a zuglói lábak a Diósgyőr ellen

Hosszú idő után újra bajnoki mérkőzésen találkozik egymással a Diósgyőri VTK és a BVSC-Zugló, ám ezúttal nem az élvonalban, hanem az NB II 6. fordulójában. A két klub legutóbb 1999-ben játszott egymással, akkor a DVTK 3–1-re nyert a Szőnyi úton. Nos, eljött a lehetőség a visszavágásra, ám a BVSC-nek jelenleg erre vajmi kevés esélye van, mert bár a DVTK is rosszul kezdte az idényt – négy meccséből csupán egyet nyert meg, egy döntetlent játszott, kétszer pedig vereséget szenvedett –, a vendégek mérlege is rossz, mert a Kincses Ádám vezetőedző irányította együttes győzelem nélkül, csupán egy pontot szerezve a tabella 15. helyén áll. A sikertelenség miatt mindkét együttes számára fontos a szombati összecsapás. A Diósgyőrből érkező hírek szerint a legutóbbi fordulóban, Tiszakécskén elszenvedett 4–1-es vereség után egyelőre él a bizalom Takács Péter edző iránt, ám újabb kudarc esetén már nem lenne meglepetés, ha megmozdulna a kispad a 36 éves szakember alatt. Összeszámolni sem könnyű, hány labdarúgó intett búcsút Diósgyőrnek az elmúlt időszakban. A valamivel több mint húsz futballista közül nem csupán külföldiek távoztak az élvonalból kieső együttes keretéből, számos magyar játékos sincs már Miskolcon. Maradt viszont a csapatkapitány Holdampf Gergő, aki négy éve szolgálja a klubot, ez idő alatt számos örömteli pillanatot élhetett át, ám az utóbbi időben leginkább a keserűség jutott számára (is).

„Valóban nehéz időszak van mögöttünk – mondta lapunknak a 32 éves középpályás – Kétszer is nagy különbséggel kaptunk ki, ám senki se gondolja, hogy az ellenfeleink lefutballoztak minket a pályáról, egyéni hibák miatt kaptuk a gólokat, miközben a négy meccsen sok helyzetet dolgoztunk ki. Hozzánk hasonlóan csalódott csapattal találkozunk szombaton, s ez veszélyt is rejtegethet, ám ettől függetlenül hisszük, hogy hazai pályán fordul a kocka, eredményesek leszünk, újra győzelemnek örülhetünk.”

Hasonló a helyzet Zuglóban is, csupán annyi a különbség, hogy a szintén az átalakulás időszakát élő együttes hazai pályán kapott ki 4–1-re a Karcagtól, ráadásul a BVSC játékosai négy meccs alatt csupán egyetlen alkalommal találtak az ellenfél kapujába. Ennek ellenére 27 év után visszavágna a BVSC, de nehezen hihető, hogy éppen Diósgyőrben szakad ki a zuglói gólzsák, ettől függetlenül tény, most nem remeghetnek meg a lábak…

„Keményen dolgoztunk a héten, és rendeztük a sorainkat – nyilatkozta a BVSC edzője a klub honlapjának. – Fontos mérkőzés vár ránk Miskolcon, mindent megteszünk, hogy eredményesek legyünk. Két nehéz helyzetben lévő csapat találkozik, mi néhány részleten változtattunk, kicsit más hetünk volt az elmúlt időszakhoz képest, és abban bízom, ez a változás a javunkra válik, sikerül jó eredményt elérni a DVTK ellen.”

NB II

6. FORDULÓ

Augusztus 29., szombat

17.30: FC Nagykanizsa–Tiszakécskei LC

17.30: Diósgyőri VTK–BVSC-Zugló

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Gyirmót FC Győr

17.30: Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny

Augusztus 30., vasárnap

17.30: Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár

17.30: Szentlőrinc–FC Ajka

17.30: Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár

Augusztus 31., hétfő

19.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)