Penge a kispadon – Thury Gábor jegyzete

A Ferencváros labdarúgócsapata remek játékkal 3–1-re verte meg Glasgow-ban az Európa-liga alapszakaszában a skót Celticet. A még a legnépszerűbb magyar egyesületnél is régebben, 1888-ban alapított klubot legutóbb 2020 augusztusában Szerhij Rebrovval a kispadon győzte le a Fradi Sigér Dávid és Tokmac Nguen góljával 2–1-re ugyancsak a Celtic Parkban, csak éppen a Covid-járvány miatt zárt kapus mérkőzésen. Sigér Dávid mellett Dibusz Dénes és Botka Endre lépett még pályára magyarként, ők jelenleg is az El-keret tagjai.

Az akkori és a mostani győzelem között több párhuzam is vonható. Az első helyre Szerhij Rebrov személye kívánkozik, aki 2018-ban tényleg magas polcról érkezett – bár akkoriban a klubházban nem használták ezt a kifejezést –, a zöld-fehérek vele nyitották meg a nyolc idény óta tartó főtáblás nemzetközi szereplésüket. A 2019–2020-as évadban az El csoportkörébe vezette az aktuális bajnokot, egy idénnyel később a Bajnokok Ligája főtáblája következett, az oda vezető selejtezőben lett vert sereg a Celtic. Nemcsak az eredmények jöttek, a semleges nézők is láthatták, a csapat kidolgozott koncepcióval lép pályára. Az ukrán edző 2021-ben távozott az Üllői útról, ma már van annyi távlatunk, hogy kijelenthető, Szerhij Rebrov a közelmúlt legjobb edzője volt az FTC-ben.

Borbély Balázs eredménylistája a Fradival – érthetően – meg sem közelítheti a rebrovi időszakét, garancia sincs a bajnoki elsőség(ek)re, nemzetközi szerepléssorozatra, ám rövid regnálásának első eredményei közül kiemelkedik a glasgow-i 3–1, de a Trabzonspor idegenbeli 1–0-s legyőzését is ide sorolnám. Borbélynak az anyagi lehetőségek szűkülése miatt kevesebb jó játékos áll rendelkezésére, ám ő ilyen vagy olyan okból már-már leírt, de legalábbis stagnáló futballistákat épít fel, gondolok a Celticen „revansot” vevő Daniel Arzanira vagy éppen Marius Corbura, nem mellesleg végig négy magyar játszott!

Borbély Balázs 2024 őszén ült le a győri kispadra, az együttes azonnal feljutott az élvonalba, s 2026-ban aranyat nyert. A szisztematikus munka eredményeként olyan labdarúgók kerültek ki a keze alól, mint Vitális Milán, Tóth Rajmund vagy Csinger Márk, hogy csak a válogatottban is pályára lépőkről beszéljünk. Jó, lehet azt mondani, valamennyiükben volt, van „matéria”, de azt a felszínre is kellett hozni.

Anno a borbély mint foglalkozás a penge mesterét jelentette, a futballpályán a labda mesterét hívják pengének.

Ám nem árt, ha a kispadon is ül egy.

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