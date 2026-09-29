Nemzeti Sportrádió

Sportlövő-vb: tizenhat fős magyar csapat utazik Dohába

2026.09.29. 17:51
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A párizsi olimpia bronzérmes Major Veronika is ott lesz a dohai világbajnokságon (Fotó: Török Attila)
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sportlövő-világbajnokság Doha sportlövészet magyar keret
Tizenhat magyar versenyző indul a sportlövők első Los Angeles-i olimpiára kvalifikáló versenyén, a dohai világbajnokságon.

A válogató sorozat lezárását követően a magyar sportági szövetség elnöksége kedden fogadta el az utazók névsorát, melyben nincs meglepetés. A világbajnokságon a párizsi olimpián szerepelt mind az öt lövő ott lesz, azaz lőállásba lép az olimpiai bronzérmes pisztolyos Major Veronika, illetve a szintén pisztolyos Fábián Sára Ráhel, valamint a puskás Péni István, Pekler Zalán és Mészáros Eszter is.

A dohai vb november 3-án kezdődik és november 13-án zárul és valamennyi egyéni olimpiai versenyszámban három-három kvótát osztanak ki a 2028-as Los Angeles-i nyári játékokra.

A magyar vb-csapat
Férfiak
Puska
Péni István (légpuska, légpuska vegyes csapat, 50 méter puska három testhelyzetű, 50 méter puska fekvő), Pekler Zalán (légpuska, légpuska vegyes csapat), Somogyi Péter (légpuska)
Pisztoly
Nagy Ákos Károly (légpisztoly, légpisztoly vegyes csapat, gyorstüzelő pisztoly), Rédecsi Máté (gyorstüzelő pisztoly), Laczik Dávid (gyorstüzelő pisztoly)
Korong
Hegyi Norbert (trap, trap vegyes csapat), Renner Bálint (skeet)

Nők
Puska
Dénes Eszter (légpuska, légpuska vegyes csapat, 50 méter puska három testhelyzetű), Nagybányai-Nagy Anna (légpuska, légpuska vegyes csapat, 50 méter puska három testhelyzetű, 50 méter puska fekvő), Mészáros Eszter (50 méter puska három testhelyzetű)
Pisztoly
Major Veronika (légpisztoly, légpisztoly vegyes csapat, 25 méter pisztoly, standard pisztoly), Fábián Sára Ráhel (légpisztoly, 25 méter pisztoly, standard pisztoly), Jákó Miriam (légpisztoly, 50 méter pisztoly), Domsits Olívia (25 méter pisztoly, standard pisztoly)
Korong
Nyitrai Anna (trap, trap vegyes csapat)

 

sportlövő-világbajnokság Doha sportlövészet magyar keret
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