NS-infó: a ZTE mégsem szerződteti a szerb balhátvédet

A héten a Nemzeti Sport Online-on arról számoltunk be, hogy Nemanja Krszmanovics személyében szerb balhátvéd érkezhet Zalaegerszegre. Úgy tudjuk, a játékos a napokban a ZTE labdarúgócsapatával edzett, de végül az a döntés született, hogy nem szerződtetik.

A legutóbb a szabadkai FK Szpartakban szerepelt, jelenleg klub nélküli 23 éves balhátvéd, Nemanja Krszmanovics a napokban Zalaegerszegen készült. Különböző teszteken is részt vett, melyek után információink szerint a klub végül úgy döntött, hogy nem szerződtetik.