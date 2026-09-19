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NS-infó: a ZTE mégsem szerződteti a szerb balhátvédet

2026.09.19. 16:34
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A legutóbb Szabadkán szerepelt Nemanja Krszmanovics az előzetes tervekkel ellentében nem szerződik Zalaegerszegre (Fotó: facebook.com/FKSpartak)
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ZTE NB I Nemanja Krszmanovics magyar átigazolás
A héten a Nemzeti Sport Online-on arról számoltunk be, hogy Nemanja Krszmanovics személyében szerb balhátvéd érkezhet Zalaegerszegre. Úgy tudjuk, a játékos a napokban a ZTE labdarúgócsapatával edzett, de végül az a döntés született, hogy nem szerződtetik.

A legutóbb a szabadkai FK Szpartakban szerepelt, jelenleg klub nélküli 23 éves balhátvéd, Nemanja Krszmanovics a napokban Zalaegerszegen készült. Különböző teszteken is részt vett, melyek után információink szerint a klub végül úgy döntött, hogy nem szerződtetik.

 

ZTE NB I Nemanja Krszmanovics magyar átigazolás
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