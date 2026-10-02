Nemzeti Sportrádió

Verstappen nyitott az élen a visszatérő Sepangban; a McLaren a top 10-en kívül maradt az első edzésen

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.02. 07:42
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Verstappen ott folytatta Malajziában, ahol abbahagyta 2017-ben: az élen (Fotó: AFP)
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szabadedzés F1 Bahreini Nagydíj 1. szbadedzés Formula–1 Sepang
Max Verstappen (Red Bull) volt a leggyorsabb a Formula–1-es Bahreini Nagydíj első szabadedzésén Sepangban. A négyszeres világbajnokot George Russell (Mercedes) és Isack Hadjar (Red Bull) követte, míg az első ötöst Charles Leclerc (Ferrari) és Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) zárta.

Szünet nélkül folytatódott a bajnokság, a mezőny Azerbajdzsán után Malajzia felé vette az irányt, ahol rendhagyó módon a Bahreini Nagydíjat rendezik meg. A közel-keleti konfliktus miatt áprilisban elhalasztott, majd a sepangi kormány összefogásával Kuala Lumpurba költöztetett futamhétvége programja közép-európai idő szerint a reggel 6 óra 30 perckor induló első szabadedzéssel vette kezdetét. 

Sepang 2017 után tért vissza a versenynaptárba, így a mezőny többi tagja mellett a jelenlegi autógeneráció is először vette birtokába a pályát. Andrea Kimi Antonelli 66 pont előnnyel érkezett meg az év tizenhatodik állomására, igaz, ezúttal nem nála, hanem az Azerbajdzsánban tökéletes hétvégét teljesítő csapattársánál, George Russellnél volt a lendület. 

A Mercedes ráadásul hosszú idő után először vetett be jelentős fejlesztési csomagot, amitől a csapat nagyjából három tizedmásodperc javulást várt. Ami a riválisokat illeti, a McLaren és a Ferrari előzetesen arra számított, hogy a pálya kedvezőbb lehet a számára, sőt, előbbi újra a dobogó tetejét célozta meg, míg a múlt szombaton kettős dobogót elérő Red Bullnál Max Verstappen tovább hajszolja az idei első sikerét.  Ilyen szempontból érdekes volt látni, miként alakulnak a különbségek a nyitányon, és milyen fogadtatást kap Malajzia a versenyzők körében.

Az már a futamhétvége előtt biztossá vált, hogy három versenyző, Franco Colapinto, Isack Hadjar és Arvid Lindblad is rajtbüntetést kap. Az argentin Bakiból hozott magával 5 helyes hátrasorolást baleset okozása miatt, míg a franciát és a britet motorkomponens-csere miatt sorolják hátra a vasárnapi futamon. A Red Bull pilótáját 5 pozícióval, míg a Racing Bullsét a mezőny végére. 

A mezőnyt meleg, párás idő fogadta, már az első gyakorlás kezdetén 30 Celsius-fok felé kúsztak a higanyszálak, miközben az aszfalt hőmérséklete a 30 Celsius-fokot is meghaladta. Az elején a közepes keverék volt a legnépszerűbb, de néhány pilóta, köztük a Red Bull kettőse a lágy gumin kezdett. Az első, tapogatózó körök során a helyszínen legutóbb győzedelmeskedő Verstappen diktálta a tempót, a holland pilótát Russell, Antonelli sorrendben az „ezüstnyilak” követték, majd Leclerc és Hadjar egészítette ki az első ötöst. 

A „vörös bikák” lendülete a folytatásban is kitartott: félidőhöz közeledve Hadjar vette át az irányítást, majd az újabb gyors körök után Verstappen állt vissza az időlista élére, és 1:37.570-es körével az élen is zárta a tréninget, míg a francia végül a harmadik helyen végzett, igaz, lemaradása jelentős volt, csaknem 8 tizeddel maradt el a márkatársától. A kettős közé Russell ékelődött be, míg az első ötöst Leclerc és Antonelli tette teljessé. Utóbbi hátránya már az egy másodpercet is meghaladta. A hatodik Hamilton lett, majd Pierre Gasly, Liam Lawson, Lindblad, illetve Nico Hülkenberg zárta a top 10-et. 

A McLaren szokásosan halványan kezdett: Oscar Piastri és Lando Norris a tizenegyedik-tizenkettedik pozícióban végzett, miközben hátrányuk 1.7 szekundum volt a legjobbhoz képest. Noha a nyitányon nem történt baleset, többen elfékezéssel és pályakiszélesítéssel irányították magukra a figyelmet, miközben a gumik a várakozásoknak megfelelően már a kezdetekben fejtörést okoztak. A gyakorlás végén zajló hosszú etapok során ráadásul az egyedi autófényezést használó Mercedes szembesült azzal, hogy a kelleténél nagyobb mértékben koptatja a gumikat, míg a Red Bullnál a túlmelegedés okozott problémát. 

Folytatás 10 órakor a második szabadedzéssel.  

BAHREINI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.VerstappenRed Bull-Ford1:37.520átlag: 204.622 km/ó
2.RussellMercedes1:37.9030.383 mp h.
3.HadjarRed Bull-Ford1:38.3030.783
4.LeclercFerrari1:38.3670.847
5.AntonelliMercedes1:38.5801.060
6.HamiltonFerrari1:38.5901.070
7.GaslyAlpine-Mercedes1:38.7151.195
8.LawsonRacing Bulls-Ford1:39.1061.586
9.LindbladRacing Bulls-Ford1:39.1971.677
10.HülkenbergAudi1:39.2111.691
11.PiastriMcLaren-Mercedes1:39.2761.756
12.NorrisMcLaren-Mercedes1:39.2931.773
13.BortoletoAudi1:39.5482.028
14.AlonsoAston Martin-Honda1:39.6832.163
15.OconHaas-Ferrari1:40.1582.638
16.BearmanHaas-Ferrari1:40.3112.791
17.AlbonWilliams-Mercedes1:40.3212.801
18.StrollAston Martin-Honda1:40.4132.893
19.ColapintoAlpine-Mercedes1:40.5313.011
20.SainzWilliams-Mercedes1:40.6053.085
21.BottasCadillac-Ferrari1:40.8003.280
22.PérezCadillac-Ferrari1:40.8203.300

 

22. BAHREINI NAGYDÍJ
OKTÓBER 2., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:37.570
2. szabadedzés10.00–11.00
OKTÓBER 3., SZOMBAT
3. szabadedzés6.30–7.30
Időmérő10.00–11.00
OKTÓBER 4., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 310.417 km) rajtja9.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 11., 14.00
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 25., 21.00
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00


 

 

szabadedzés F1 Bahreini Nagydíj 1. szbadedzés Formula–1 Sepang
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