Verstappen nyitott az élen a visszatérő Sepangban; a McLaren a top 10-en kívül maradt az első edzésen
Szünet nélkül folytatódott a bajnokság, a mezőny Azerbajdzsán után Malajzia felé vette az irányt, ahol rendhagyó módon a Bahreini Nagydíjat rendezik meg. A közel-keleti konfliktus miatt áprilisban elhalasztott, majd a sepangi kormány összefogásával Kuala Lumpurba költöztetett futamhétvége programja közép-európai idő szerint a reggel 6 óra 30 perckor induló első szabadedzéssel vette kezdetét.
Sepang 2017 után tért vissza a versenynaptárba, így a mezőny többi tagja mellett a jelenlegi autógeneráció is először vette birtokába a pályát. Andrea Kimi Antonelli 66 pont előnnyel érkezett meg az év tizenhatodik állomására, igaz, ezúttal nem nála, hanem az Azerbajdzsánban tökéletes hétvégét teljesítő csapattársánál, George Russellnél volt a lendület.
A Mercedes ráadásul hosszú idő után először vetett be jelentős fejlesztési csomagot, amitől a csapat nagyjából három tizedmásodperc javulást várt. Ami a riválisokat illeti, a McLaren és a Ferrari előzetesen arra számított, hogy a pálya kedvezőbb lehet a számára, sőt, előbbi újra a dobogó tetejét célozta meg, míg a múlt szombaton kettős dobogót elérő Red Bullnál Max Verstappen tovább hajszolja az idei első sikerét. Ilyen szempontból érdekes volt látni, miként alakulnak a különbségek a nyitányon, és milyen fogadtatást kap Malajzia a versenyzők körében.
Az már a futamhétvége előtt biztossá vált, hogy három versenyző, Franco Colapinto, Isack Hadjar és Arvid Lindblad is rajtbüntetést kap. Az argentin Bakiból hozott magával 5 helyes hátrasorolást baleset okozása miatt, míg a franciát és a britet motorkomponens-csere miatt sorolják hátra a vasárnapi futamon. A Red Bull pilótáját 5 pozícióval, míg a Racing Bullsét a mezőny végére.
A mezőnyt meleg, párás idő fogadta, már az első gyakorlás kezdetén 30 Celsius-fok felé kúsztak a higanyszálak, miközben az aszfalt hőmérséklete a 30 Celsius-fokot is meghaladta. Az elején a közepes keverék volt a legnépszerűbb, de néhány pilóta, köztük a Red Bull kettőse a lágy gumin kezdett. Az első, tapogatózó körök során a helyszínen legutóbb győzedelmeskedő Verstappen diktálta a tempót, a holland pilótát Russell, Antonelli sorrendben az „ezüstnyilak” követték, majd Leclerc és Hadjar egészítette ki az első ötöst.
A „vörös bikák” lendülete a folytatásban is kitartott: félidőhöz közeledve Hadjar vette át az irányítást, majd az újabb gyors körök után Verstappen állt vissza az időlista élére, és 1:37.570-es körével az élen is zárta a tréninget, míg a francia végül a harmadik helyen végzett, igaz, lemaradása jelentős volt, csaknem 8 tizeddel maradt el a márkatársától. A kettős közé Russell ékelődött be, míg az első ötöst Leclerc és Antonelli tette teljessé. Utóbbi hátránya már az egy másodpercet is meghaladta. A hatodik Hamilton lett, majd Pierre Gasly, Liam Lawson, Lindblad, illetve Nico Hülkenberg zárta a top 10-et.
A McLaren szokásosan halványan kezdett: Oscar Piastri és Lando Norris a tizenegyedik-tizenkettedik pozícióban végzett, miközben hátrányuk 1.7 szekundum volt a legjobbhoz képest. Noha a nyitányon nem történt baleset, többen elfékezéssel és pályakiszélesítéssel irányították magukra a figyelmet, miközben a gumik a várakozásoknak megfelelően már a kezdetekben fejtörést okoztak. A gyakorlás végén zajló hosszú etapok során ráadásul az egyedi autófényezést használó Mercedes szembesült azzal, hogy a kelleténél nagyobb mértékben koptatja a gumikat, míg a Red Bullnál a túlmelegedés okozott problémát.
Folytatás 10 órakor a második szabadedzéssel.
BAHREINI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:37.520
|átlag: 204.622 km/ó
|2.
|Russell
|Mercedes
|1:37.903
|0.383 mp h.
|3.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:38.303
|0.783
|4.
|Leclerc
|Ferrari
|1:38.367
|0.847
|5.
|Antonelli
|Mercedes
|1:38.580
|1.060
|6.
|Hamilton
|Ferrari
|1:38.590
|1.070
|7.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:38.715
|1.195
|8.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:39.106
|1.586
|9.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:39.197
|1.677
|10.
|Hülkenberg
|Audi
|1:39.211
|1.691
|11.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:39.276
|1.756
|12.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:39.293
|1.773
|13.
|Bortoleto
|Audi
|1:39.548
|2.028
|14.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:39.683
|2.163
|15.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|1:40.158
|2.638
|16.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:40.311
|2.791
|17.
|Albon
|Williams-Mercedes
|1:40.321
|2.801
|18.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:40.413
|2.893
|19.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:40.531
|3.011
|20.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:40.605
|3.085
|21.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:40.800
|3.280
|22.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:40.820
|3.300
|22. BAHREINI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 2., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:37.570
|2. szabadedzés
|10.00–11.00
|OKTÓBER 3., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|6.30–7.30
|Időmérő
|10.00–11.00
|OKTÓBER 4., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 310.417 km) rajtja
|9.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 11., 14.00
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 25., 21.00
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00