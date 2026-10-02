Verstappen nyitott az élen a visszatérő Sepangban; a McLaren a top 10-en kívül maradt az első edzésen

Szünet nélkül folytatódott a bajnokság, a mezőny Azerbajdzsán után Malajzia felé vette az irányt, ahol rendhagyó módon a Bahreini Nagydíjat rendezik meg. A közel-keleti konfliktus miatt áprilisban elhalasztott, majd a sepangi kormány összefogásával Kuala Lumpurba költöztetett futamhétvége programja közép-európai idő szerint a reggel 6 óra 30 perckor induló első szabadedzéssel vette kezdetét.

Sepang 2017 után tért vissza a versenynaptárba, így a mezőny többi tagja mellett a jelenlegi autógeneráció is először vette birtokába a pályát. Andrea Kimi Antonelli 66 pont előnnyel érkezett meg az év tizenhatodik állomására, igaz, ezúttal nem nála, hanem az Azerbajdzsánban tökéletes hétvégét teljesítő csapattársánál, George Russellnél volt a lendület.

A Mercedes ráadásul hosszú idő után először vetett be jelentős fejlesztési csomagot, amitől a csapat nagyjából három tizedmásodperc javulást várt. Ami a riválisokat illeti, a McLaren és a Ferrari előzetesen arra számított, hogy a pálya kedvezőbb lehet a számára, sőt, előbbi újra a dobogó tetejét célozta meg, míg a múlt szombaton kettős dobogót elérő Red Bullnál Max Verstappen tovább hajszolja az idei első sikerét. Ilyen szempontból érdekes volt látni, miként alakulnak a különbségek a nyitányon, és milyen fogadtatást kap Malajzia a versenyzők körében.

Az már a futamhétvége előtt biztossá vált, hogy három versenyző, Franco Colapinto, Isack Hadjar és Arvid Lindblad is rajtbüntetést kap. Az argentin Bakiból hozott magával 5 helyes hátrasorolást baleset okozása miatt, míg a franciát és a britet motorkomponens-csere miatt sorolják hátra a vasárnapi futamon. A Red Bull pilótáját 5 pozícióval, míg a Racing Bullsét a mezőny végére.

A mezőnyt meleg, párás idő fogadta, már az első gyakorlás kezdetén 30 Celsius-fok felé kúsztak a higanyszálak, miközben az aszfalt hőmérséklete a 30 Celsius-fokot is meghaladta. Az elején a közepes keverék volt a legnépszerűbb, de néhány pilóta, köztük a Red Bull kettőse a lágy gumin kezdett. Az első, tapogatózó körök során a helyszínen legutóbb győzedelmeskedő Verstappen diktálta a tempót, a holland pilótát Russell, Antonelli sorrendben az „ezüstnyilak” követték, majd Leclerc és Hadjar egészítette ki az első ötöst.

A „vörös bikák” lendülete a folytatásban is kitartott: félidőhöz közeledve Hadjar vette át az irányítást, majd az újabb gyors körök után Verstappen állt vissza az időlista élére, és 1:37.570-es körével az élen is zárta a tréninget, míg a francia végül a harmadik helyen végzett, igaz, lemaradása jelentős volt, csaknem 8 tizeddel maradt el a márkatársától. A kettős közé Russell ékelődött be, míg az első ötöst Leclerc és Antonelli tette teljessé. Utóbbi hátránya már az egy másodpercet is meghaladta. A hatodik Hamilton lett, majd Pierre Gasly, Liam Lawson, Lindblad, illetve Nico Hülkenberg zárta a top 10-et.

A McLaren szokásosan halványan kezdett: Oscar Piastri és Lando Norris a tizenegyedik-tizenkettedik pozícióban végzett, miközben hátrányuk 1.7 szekundum volt a legjobbhoz képest. Noha a nyitányon nem történt baleset, többen elfékezéssel és pályakiszélesítéssel irányították magukra a figyelmet, miközben a gumik a várakozásoknak megfelelően már a kezdetekben fejtörést okoztak. A gyakorlás végén zajló hosszú etapok során ráadásul az egyedi autófényezést használó Mercedes szembesült azzal, hogy a kelleténél nagyobb mértékben koptatja a gumikat, míg a Red Bullnál a túlmelegedés okozott problémát.

Folytatás 10 órakor a második szabadedzéssel.

BAHREINI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Verstappen Red Bull-Ford 1:37.520 átlag: 204.622 km/ó 2. Russell Mercedes 1:37.903 0.383 mp h. 3. Hadjar Red Bull-Ford 1:38.303 0.783 4. Leclerc Ferrari 1:38.367 0.847 5. Antonelli Mercedes 1:38.580 1.060 6. Hamilton Ferrari 1:38.590 1.070 7. Gasly Alpine-Mercedes 1:38.715 1.195 8. Lawson Racing Bulls-Ford 1:39.106 1.586 9. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:39.197 1.677 10. Hülkenberg Audi 1:39.211 1.691 11. Piastri McLaren-Mercedes 1:39.276 1.756 12. Norris McLaren-Mercedes 1:39.293 1.773 13. Bortoleto Audi 1:39.548 2.028 14. Alonso Aston Martin-Honda 1:39.683 2.163 15. Ocon Haas-Ferrari 1:40.158 2.638 16. Bearman Haas-Ferrari 1:40.311 2.791 17. Albon Williams-Mercedes 1:40.321 2.801 18. Stroll Aston Martin-Honda 1:40.413 2.893 19. Colapinto Alpine-Mercedes 1:40.531 3.011 20. Sainz Williams-Mercedes 1:40.605 3.085 21. Bottas Cadillac-Ferrari 1:40.800 3.280 22. Pérez Cadillac-Ferrari 1:40.820 3.300

22. BAHREINI NAGYDÍJ OKTÓBER 2., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Russell 1:37.570 2. szabadedzés 10.00–11.00 OKTÓBER 3., SZOMBAT 3. szabadedzés 6.30–7.30 Időmérő 10.00–11.00 OKTÓBER 4., VASÁRNAP A verseny (56 kör, 310.417 km) rajtja 9.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Szingapúri Nagydíj, Szingapúr október 11., 14.00 Amerikai Nagydíj, Austin október 25., 21.00 Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros november 1., 21.00



