NS-infó: bajnokcsapatból érkezik az ETO következő igazolása

A Nemzeti Sport moldovai, klub közeli forrásból úgy értesült, hogy Győrbe érkezik orvosi vizsgálatra a bajnok Petrocub 20 éves, U21-es moldovai válogatott csatára, Nicolae Rotaru. Értesüléseink között a klubok között az elvi egyezség már megszületett, így csütörtökön akár be is jelenthetik az ETO-nál a támadó szerződtetését.

A 184 centiméter magas Rotaru már 2023-ban bemutatkozott a moldovai élvonalban, azóta három csapatban 66 bajnokin lépett pályára, 12 gólt és hat gólpasszt ért el.

Rotaru a korábbi távozók után egy héten belül már a negyedik új szerzemény lesz az ETO-nál Peter Agba, Jewison Bennette és Bödő Efraim Zoltán után, utóbbinak a szerződtetését szerda este a honlapján jelentette be a győri klub, azok után, hogy napközben az FK Csíkszeredánál a Nemzteti Sport kérdésére már megerősítették az átigazolás tényét.

Bödő Efraim Zoltán szerződtetését szerda este jelentette be az ETO (Fotó: ETO FC)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Leon Balogun (nigériai, Arisz Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Bödő Efraim Zoltán (FK Csíkszereda – Románia), Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár),

Kölcsönbe érkezők: Peter Agba (nigériai, Maccabi Haifa – Izrael), Jewison Bennette (Costa Rica-i, LNZ Cserkaszi – Ukrajna), Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby IF – Svédország)

Kölcsönből visszatérők: Urblík Norbert (magyar-szlovák, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Raki Auani (tunéziai, Riga FC – Lettország), Nicolae Rotaru (moldovai, Petrocub – Moldova), Yaakobishvili Antal (Girona – Spanyolország)

Távozók: Nadir Benbuali (algériai, Pyramids FC – Egyiptom), Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia, legutóbb kölcsönben Dinamo City – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Farkas Balázs (BVSC-Zugló, kölcsön után végleg), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: Csorba Noel (FC Ajka), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, FK Radnicski 1923 – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –