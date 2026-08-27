Nemzeti Sportrádió

Fiatal moldovai támadót igazolt az ETO

H. Á.H. Á.
2026.08.27. 11:40
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Rotaru az új idényben nyolc bajnokin hat gólt szerzett a moldáv élvonalban (Fotó: eto.hu)
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NB I Nicolae Rotaru ETO FC Győr
Igaznak bizonyultak a Nemzeti Sport értesülései: az ETO csütörtök délelőtt bejelentette, hogy szerződtette az U21-es moldovai válogatott csatárt, Nicolae Rotarut, aki a moldovai bajnok Petrocubtól érkezik a Rába-partiakhoz.

Szerdán éjfélkor adtunk hírt róla, hogy az ETO FC Győr szerződtetheti a moldovai bajnokcsapat, az FC Petrocub Hincesti 20 éves U21-es válogatott támadóját, Nicolae Rotarut, aki nagyszerű formában kezdte hazájában az új bajnoki idényt, hiszen nyolc bajnoki mérkőzésen hat gólt szerzett, amivel holtversenyben második a góllövőlistán.

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Moldovai csatár is jön Bödő Efraim Zoltán után, akinek a szerződtetését szerdán megerősítette a győri klub.

A csütörtök délelőtt a győriek honlapján megjelent friss közlemény szerint már meg is született a megállapodás a felek között, így Rotaru a zöld-fehéreknél folytatja.

A klub hivatalos honlapjának itt elérhető közleménye részletekbe menően bemutatja a 20 éves támadó pályafutását, ám a szerződés semmilyen részletéről nem tesz említést, így az sem derül ki, hogy milyen feltételek mellett, mennyi időre érkezett Rotaru az ETO-hoz…

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Leon Balogun (nigériai, Arisz Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Bödő Efraim Zoltán (FK Csíkszereda – Románia), Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár), Nicolae Rotaru (moldovai, Petrocub – Moldova)
Kölcsönbe érkezők: Peter Agba (nigériai, Maccabi Haifa – Izrael), Jewison Bennette (Costa Rica-i, LNZ Cserkaszi – Ukrajna), Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby IF – Svédország)
Kölcsönből visszatérők: Urblík Norbert (magyar-szlovák, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Raki Auani (tunéziai, Riga FC – Lettország), Yaakobishvili Antal (Girona – Spanyolország)
Távozók: Nadir Benbuali (algériai, Pyramids FC – Egyiptom), Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia, legutóbb kölcsönben Dinamo City – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Farkas Balázs (BVSC-Zugló, kölcsön után végleg), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Csorba Noel (FC Ajka), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, FK Radnicski 1923 – Szerbia)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

 

 

NB I Nicolae Rotaru ETO FC Győr
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