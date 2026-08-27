Nemzeti Sportrádió

Az Alpine kitart a Gasly, Colapinto páros mellett – hivatalos

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.08.27. 13:38
Colapinto 2027-ben is az Alpine-nál versenyez (Fotó: AFP)
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F1 Franco Colapinto Formula–1 Alpine
A Formula–1-es Alpine csütörtök délután hivatalosan is megerősítette, hogy hosszabbított Franco Colapintóval, és változatlan pilótapárossal áll rajthoz a 2027-es idényben is.

Franco Colapinto a 2025-ös imolai versenyhétvégén mutatkozott be az Alpine színeiben, miután a csapat megvált Jack Doohantől. Az argentin pilóta helye sokáig bizonytalan volt, hiszen eleinte nem igazán nyújtott jobb teljesítményt, mint az elküldött ausztrál, de végül sikerült megtartania az ülését, sőt, 2026-ra is lehetőséget kapott a bizonyításra. Colapinto tudta, hogy fontos szezon előtt áll, hiszen a hullámzó év után kellett lenyűgöznie Flavio Briatorét, ami sikerült neki. 

Az argentin tizenkét nagydíj alatt 19 pontot gyűjtött, pályafutása eddigi legjobb eredményét érte el Kanadában, amikor hatodikként szelte át a célvonalat, és most úgy készülhet a soron következő Olasz GP-re, hogy érvényes szerződéssel rendelkezik a következő szezonra is. Az Alpine csütörtök délután ugyanis bejelentette, hogy Colapinto 2027-ben is marad a kötelékében, aminek értelmében az enstone-i alakulat változatlan pilótapárossal indul jövőre is. Pierre Gasly már tavaly aláírt egy többéves szerződéshosszabbítást, így az ő maradása már korábban biztosítottá vált. 

„Nagyon örülök, hogy 2027-ben is ennél a csapatnál maradhatok. Nagyon jól érzem magam itt, és már teljesen otthonosan mozgok a csapatban. Különösen jó érzés, hogy az idei évben jelentős előrelépést értünk el a tavalyihoz képest. Még számos mérföldkő áll előttünk, és tudom, hogy a csapat hihetetlenül keményen dolgozik azon, hogy még teljesítményt találjon, és folyamatosan jobbá tegye az autót. A hosszú távú céljaink egyértelműek: versenyben akarunk lenni és nyerni. Hálás vagyok a csapatnak, Flaviónak és Steve-nek (Nielsen) a belém vetett bizalomért, hogy a jövőben is a versenyzőjük lehetek. Már alig várom, hogy lássam, hogyan alakul minden, de mindenekelőtt arra szeretnék összpontosítani, hogy a pályán végezzem a munkámat” – jelentette ki Colapinto a hosszabbítás kapcsán. 

Az Alpine bejelentésével újabb ülés kelt el a 2027-es idényre, és a legfrissebb sajtóértesülések szerint a Racing Bulls is hajlik arra, hogy megtartsa a jelenlegi párosát, Arvid Lindbladot és Liam Lawsont. A Mercedesnél, valamint az Audinál sem várható változás. 

RajtszámNév (nemzetiség)CsapatMotor

1

Lando NORRIS (brit)McLarenMercedes

81

Oscar PIASTRI (ausztrál)McLarenMercedes

3

Max VERSTAPPEN (holland)Red BullRed Bull Powertrains
 ??Red BullRed Bull Powertrains
 ??MercedesMercedes
 ??MercedesMercedes

44

Lewis HAMILTON (brit)FerrariFerrari

16

Charles LECLERC (monacói)FerrariFerrari

 

??Aston MartinHonda

 

??Aston MartinHonda

23

Alexander ALBON (thaiföldi)WilliamsMercedes

55

Carlos SAINZ Jr. (spanyol)WilliamsMercedes

10

Pierre GASLY (francia)AlpineMercedes

43

Franco COLAPINTO (argentin)AlpineMercedes
 ??Racing BullsRed Bull Powertrains
 ??Racing BullsRed Bull Powertrains
 ??HaasFerrari
 ??HaasFerrari

 

??AudiAudi

 

??AudiAudi

11

Sergio PÉREZ (mexikói)CadillacFerrari

77

Valtteri BOTTAS (finn)CadillacFerrari
A 2027-Es rajtlista

 

 

F1 Franco Colapinto Formula–1 Alpine
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