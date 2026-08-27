Az Alpine kitart a Gasly, Colapinto páros mellett – hivatalos

Franco Colapinto a 2025-ös imolai versenyhétvégén mutatkozott be az Alpine színeiben, miután a csapat megvált Jack Doohantől. Az argentin pilóta helye sokáig bizonytalan volt, hiszen eleinte nem igazán nyújtott jobb teljesítményt, mint az elküldött ausztrál, de végül sikerült megtartania az ülését, sőt, 2026-ra is lehetőséget kapott a bizonyításra. Colapinto tudta, hogy fontos szezon előtt áll, hiszen a hullámzó év után kellett lenyűgöznie Flavio Briatorét, ami sikerült neki.

Az argentin tizenkét nagydíj alatt 19 pontot gyűjtött, pályafutása eddigi legjobb eredményét érte el Kanadában, amikor hatodikként szelte át a célvonalat, és most úgy készülhet a soron következő Olasz GP-re, hogy érvényes szerződéssel rendelkezik a következő szezonra is. Az Alpine csütörtök délután ugyanis bejelentette, hogy Colapinto 2027-ben is marad a kötelékében, aminek értelmében az enstone-i alakulat változatlan pilótapárossal indul jövőre is. Pierre Gasly már tavaly aláírt egy többéves szerződéshosszabbítást, így az ő maradása már korábban biztosítottá vált.

„Nagyon örülök, hogy 2027-ben is ennél a csapatnál maradhatok. Nagyon jól érzem magam itt, és már teljesen otthonosan mozgok a csapatban. Különösen jó érzés, hogy az idei évben jelentős előrelépést értünk el a tavalyihoz képest. Még számos mérföldkő áll előttünk, és tudom, hogy a csapat hihetetlenül keményen dolgozik azon, hogy még teljesítményt találjon, és folyamatosan jobbá tegye az autót. A hosszú távú céljaink egyértelműek: versenyben akarunk lenni és nyerni. Hálás vagyok a csapatnak, Flaviónak és Steve-nek (Nielsen) a belém vetett bizalomért, hogy a jövőben is a versenyzőjük lehetek. Már alig várom, hogy lássam, hogyan alakul minden, de mindenekelőtt arra szeretnék összpontosítani, hogy a pályán végezzem a munkámat” – jelentette ki Colapinto a hosszabbítás kapcsán.

Az Alpine bejelentésével újabb ülés kelt el a 2027-es idényre, és a legfrissebb sajtóértesülések szerint a Racing Bulls is hajlik arra, hogy megtartsa a jelenlegi párosát, Arvid Lindbladot és Liam Lawsont. A Mercedesnél, valamint az Audinál sem várható változás.