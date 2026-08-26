Varga duplája is kellett az AEK-nek; a Fenerbahce a Lyont legyőzve főtáblás a BL-ben – eredmények

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓK

BAJNOKI ÁG

AEK Athén (görög)–Levszki Szófia (bolgár) 4–0 (Jovics 7., Varga B. 12., 29., R. Marín 55. – 11-esből)

Továbbjutott: az AEK Athén, 4–0-s összesítéssel

Viking (norvég)–Dinamo Zagreb (horvát) 3–1 (Tripic 18. – 11-esből, Austbö 48., Moi 51., ill. Hoxha 10.)

Továbbjutott: a Viking, 5–3-as összesítéssel

Celje (szlovén)–Slovan (szlovák) 1–2 (Seslar 34. – 11-esből, ill. Sporar 18., C. Martínez 100.) – hosszabbítás után

Továbbjutott: a Slovan, 3–2-es összesítéssel

NEM BAJNOKI ÁG

Lyon (francia)–Fenerbahce (török) 1–2 (M. Fofana 61., ill. Muriqi 24., A. Brown 28.)

Továbbjutott: a Fenerbahce, 3–2-es összesítéssel

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