Nemzeti Sportrádió

Olvasóink szerint nem volt jogos Bódog Tamás eltiltása

T. Z.T. Z.
2026.08.21. 09:50
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Fotó: Czinege Melinda
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NB I Nyíregyháza eltiltás magyar foci MLSZ Bódog Tamás
Mint ismert, a Nyíregyháza Spartacus labdarúgócsapatának vezetőedzőjét, Bódog Tamást négy mérkőzésre eltiltotta a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága, továbbá fegyelmi eljárás is indul ellene. Olvasóinkat megkérdeztük, mit gondolnak a döntésről.

Bódog Tamást a Debreceni VSC ellen elveszített bajnoki meccs lefújása után kiállította a játékvezető, a szakember a szavaiért négy mérkőzésre szóló eltiltást kapott. A hétvégi, Kisvárda elleni bajnokin nem ő, hanem segítője, Vellai Áron irányított a kispadról.

Bódog ezt követően nyilatkozott a Nemzeti Sportnak, emiatt pedig fegyelmi eljárás is indult az 55 éves tréner ellen. Bódog Tamás lapunknak minderről annyit mondott, elkeserítőnek tartja, hogy büntetni akarják újfent azért, amit egyébként mindenki látott. A játékosa a kórházban kötött ki, a játékvezetők nem torolták meg a súlyos sérüléssel járó szabálytalanságot, és végül kit büntetnek meg: a vezetőedzőt, aki ezt szóvá teszi…

Olvasóinkat megkérdeztük, mit gondolnak a Fegyelmi Bizottság döntéséről. Meglehetősen egyértelmű eredmény született: 7414 voksoló gondolta úgy, hogy helytelen döntés született, és csak 1034-en értettek egyet a Fegyelmi Bizottsággal.

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NB I Nyíregyháza eltiltás magyar foci MLSZ Bódog Tamás
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